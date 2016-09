Réagissez

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rencontres-débats, l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) a organisé, samedi dernier à la maison de la culture Mouloud Mammeri, un regroupement au profit de la communauté culturelle de la wilaya de Tizi Ouzou.

Ce conclave fait suite à celui tenu la semaine dernière à Béjaïa. Une douzaine de wilayas sont concernées par cette caravane. «Nous avons mis en place ce programme pour aller à la rencontre des auteurs et artistes membres, présenter un bilan d’activité et aborder les grandes lignes et les perspectives de développement de l’institution. Cette rencontre permettra un échange entre l’ONDA et la famille des artistes créateurs d’œuvres, et producteurs artistiques», a indiqué le directeur général de l’ONDA, Benchikh El Hocine Samy.

La rencontre a été marquée par la présence de près de 400 artistes parmi lesquels les chanteurs Kamel Hamadi, Akli Yahiatène, Lounis Kheloui, Brahim Tayeb, Belkhir Mohand Akli. Selon M. Benchikh, l’ONDA compte 11 000 adhérents dont 2000 sont issus de la wilaya de Tizi Ouzou. «C’est une région très importante dans le domaine de la création artistique et dont l’apport à la culture nationale est indéniable. Il est temps de rendre hommage à tous ces artistes à travers nos actions», a-t-il ajouté.

En outre, le directeur général de l’ONDA a révélé que l’institution qu’il dirige œuvrera pour regrouper les répertoires des chanteurs algériens dans un coffret qui sera mis à la disposition des chercheurs. Répondant aux questions des artistes, le même responsable a rappelé les engagements de son institution envers ses adhérents, notamment la prise en charge de la retraite complémentaire et autres aides sociales octroyées aux artistes démunis.

S’agissant des rétributions dues à l’exploitation des produits artistiques par les radios, les télévisions et les supports internet, l’orateur a fait état de quelques blocages de la part de certains partenaires locaux (médias lourds) qui n’ont pas encore versé les droits d’auteur. Pour les droits de la copie privée, il a souligné qu’une convention a été signée avec Google en juin 2015 mais celle-ci «tarde à donner des résultats».

Selon lui, les ressources provenant de l’exploitation d’œuvres algériennes sur les sites internet à l’instar de Youtub et Google sont insignifiantes. Notons qu’en marge de cette rencontre, un lot de matériel de musique destiné aux associations ainsi qu’une imprimante en braille, ont été remis à la direction locale de la culture.