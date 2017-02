Réagissez

Saïd : du rêve au cauchemar

20 ans sans identité est un film émouvant, qui jette un regard différent sur l’immigration, ses souffrances, ses larmes ; mais aussi ses moments de joie.

L’immigration clandestine n’est pas un phénomène nouveau. Depuis des dizaines d’années, ce sont des milliers d’Africains qui bravent tous les dangers pour rejoindre «l’eldorado» de l’autre côté de la méditerranée. Cette aventure, si elle ne se transforme pas en drame humain en pleine mer, permet aux rescapés de vivre leur rêve d’une vie meilleure.

Ceux qui arrivent à destination se retrouvent dans des centres de transit lorsqu’ils sont arrêtés, ou alors il survivent de petits boulots, en attendant une hypothétique régularisation. Chez nous, en Algérie, on entend souvent, via des communiqués officiels, que des harraga ont été arrêtés et empêchés de rejoindre l’autre rive, mais on raconte rarement la vie de ceux qui sont parvenus en Europe. Ont-ils réussi ? Ont-ils échappé aux arrestations ? Que deviennent-ils une fois en terre européenne ?

Rencontre

Ali Aït Mouhoub, installé à Valence, Espagne, est journaliste, directeur fondateur du Festival international du cinéma pour l’intégration de Valence, croise un jour Saïd, un Algérien qui a quitté le pays il y a une vingtaine d’années. Des Algériens sans papiers en Espagne, il en rencontre de temps en temps, mais l’histoire de Saïd le touche.

Parti d’Alger à la recherche de l’eldorado, Saïd se rend vite compte que son rêve devient un cauchemar. Il se voit confronté à un labyrinthe administratif inextricable. Pris en otage par les blocages et les difficultés des administrations espagnoles et algériennes, il décide, avec l’aide de sa fiancée Carmen, de prendre son destin en main afin de régulariser sa situation.

Les procédures sont longues et difficiles. Touché par cette histoire, Ali Aït Mouhoub, qui a créé Numidia Films en Algérie et Numidia Communication Group en Espagne, décide d’en faire un film documentaire, pour mettre en lumière cette souffrance silencieuse que vivent de nombreux sans-papiers en Europe et lever le voile sur la situation d’une frange de la société, fragile, invisible et vulnérable de ce flux migratoire.

Avec son équipe, Aït Mouhoub suit Saïd pendant des mois, d’abord en Espagne, puis à Alger lorsqu’il revient pour la première fois chez lui après 20 ans. Il nous montre les larmes de la souffrance mais aussi les larmes de la joie des retrouvailles avec la famille. 20 ans sans identité est un film poignant, émouvant, qui jette un regard différent sur l’immigration, ses souffrances, ses larmes et ses joies aussi. La sortie du film est prévue pour le mois de mai prochain.