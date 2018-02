17 productions en compétition

Réagissez

Farid Mahiout, commissaire du Festival du film amazigh de Tizi...

La 16e édition du Festival annuel culturel national du film amazigh (FCNAFA), dont le coup de starter est prévu pour le 24 février, à 15h, au théâtre régional Kateb Yacine, mettra en compétition 17 productions cinématographiques,a déclaré, lundi, Farid Mahiout, commissaire de cette manifestation, lors d’une conférence de presse animée à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Le responsable a souligné également qu’il s’agit de 7 films en lice dans la catégorie des documentaires, 7 dans la section des courts métrages et trois dans le long métrage, pour décrocher les prix mis en jeu lors de cette manifestation qui a été, selon lui, placée en hommage à l’illustre écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri. «Nous avons reçu 43 films, dont 16 documentaires, 15 courts métrages et 12 longs métrages qui ont été visionnés par une commission composée de réalisateurs, de producteurs et de critiques cinématographiques, tels que Samia Aït Sidhoum et Amar Tribèche», a-t-il indiqué.

Et de parler du programme de ce festival qui sera, a-t-il souligné, axé sur plusieurs activités. «Outre les films en compétition qui seront projetés à la grande salle de la maison de la culture, d’autres projections, hors compétition, sont également prévues, en présence des réalisateurs, à la Cinémathèque de Tizi Ouzou qui abritera, du 25 au 27 février, un Panorama du film algérien.

Cela, sans parler du programme de proximité qui sera au menu, notamment dans les salles de cinéma des localités de la wilaya, comme Draâ Ben Khedda, Tigzirt, Larbaâ Nath Irathen, Aïn El Hammam et Azazga. Nous avons également prévu des ateliers de formation ainsi que des conférences avec des chercheurs et universitaires sur des thématiques ayant trait à l’événement», a-t-il annoncé. Par ailleurs, de son côté, Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, a précisé que ce festival, dont les activités s’étaleront jusqu’au 28 février, s’inscrit dans le cadre des festivités de l’année de la célébration du patrimoine culturel amazigh.