14e édition du Dimajazz : Ouverture réussie

Celtic Social Club, à la salle du Zénith Ahmed Bey de...

Démarrage sur les chapeaux de roues pour la quatorzième éditiondu Dimajazz. En dépit des difficultés qui ont marqué la préparation de cette cuvée 2016.



Le festival préféré des mélomanes de Constantine et d’ailleurs, a gagné le pari samedi soir en réussissant l’entame, faisant triomphant la musique et la bonne humeur. La bonne humeur c’est le propre du Celtic social club,groupe auquel a été confiée l’ouverture délicate 2016.

La formation qui défend les couleurs du partage, du renouveau musical a transmis les positives vibes au public qui ne s’est pas fait prier pour reproduire l’énergie sous le toit de la salle, dansant et chantant avec le groupe. Cetteénergie positive a fait que du bien à cette ouverture de la quatorzièmeédition qui a eu du mal à voir le jour, quand on sait tout le méli-mélo qui a précédé cet événement, notamment la mise à disposition de la salle Ahmed Bey (Zénith).

Le social Celtic club a su capter le public, dès les premières mélodies ; mélodies issues des musiques du monde mais particulièrement de la musique traditionnelle celte de Bretagne d’écosse et d’Irlande. La formation a redoré l’image de la musique celte, grâce a un travail historique sur cette dernière justement. Le tout avec une sauce dont les ingrédients ne sont d’autres que des influences roots, tel que le reggae le dub ou le rock.

Aissaouia, l’effet « bœuf »

La formation est née lors de l’édition de 2013 des Vieilles Charrues. Grace au batteur Manu Masko, le Co-compositeur du groupe breton RedCardell et au chanteur écossaisJimme O’Neill, un des fondateurs du groupe rock pop folk The Silencers, un groupe qui a bercé toute une génération avec le tube Bullet proof heart !La formation est inspirée du model « buena vista social club », dont l’empreinte est nettement visible.

Loin du cliché de la musique traditionnelle, le Social Celtic Club a en effet, fait sauter les barrières tout en ouvrants les portes à une fusion large, laissant place au doux parfum du Maghreb. Mustapha le percussionniste de Annaba et le groupe de Aissaouia de Constantine ont partagé la scène, pour quelques moments magiques d’improvisation et d’échanges qui ont montré les similitudes entres les rythmes, les instruments et les mélodies des deux cultures. Un pont entre deux continents !

Des titres évoquant l’amour le partage et le sens de la famille se pliant ainsi au label roots. Outre Manu Masko, le batteur et Jimme O’Neill, guitariste et chanteur, la formation était au grand complet : Mathieu Pequeriau, harmoniciste et joueur de washboard qui enregistre d’innombrables collaborations avec plusieurs artistes. Ronan le Bars qui a impressionné le public avec sa métrise de la cornemuse irlandaise et l’uillean-pipes.

Pierre Stephane au violon, Goulven Hamekà la Mandoline et Richard Puaudà la basse. Une formation tout aussi éclectique que fusionnelle qui a bien enchantée les festivaliers de cette édition.Hier soir, c’était au tour de Cairo Jazz station et Salif Keita.