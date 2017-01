Réagissez

- La Nuit des idées en France en est à sa deuxième édition. Elle est fêtée dans 40 pays dans le monde. C’est la première fois qu’elle est programmée à Alger. Comment la présentez-vous au public ?

Créé à l’initiative de Laurent Fabius, ce concept est un nouveau format de rencontres intellectuelles qui circule à travers le monde. «Une nuit dans le monde… pour penser ensemble.» Une fête de la pensée. Le thème retenu cette année «Un monde commun» donnera une unité aux échanges, tout en se prêtant à de multiples déclinaisons : l’écologie, la politique, l’économie, la philosophie, le droit…

- Vous avez réussi à réunir de nombreux partenaires pour cette première fête de la pensée. Pourriez-vous nous donner les grandes lignes du programme ?

Effectivement, nous avons 16 partenaires pour cette belle nuit. Il y aura 14 activités différentes réparties sur 7 lieux à Alger. Une nouveauté : la médiathèque de l’Institut français d’Alger sera ouverte au public jusqu’à minuit. Au programme figure à l’Institut français d’Alger, des rencontres «Civilité, civilisation et frontières de la justice», avec Ali Benmakhlouf, agrégé de philosophie et professeur à l’université de Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, «Vivre ensemble» avec Amine Zaoui, écrivain et professeur à l’université d’Alger.

Au Centre Les Glycines, la rencontre «Figures et formes de la folie dans les textes algériens» avec Kahina Bouanane. A la Cinémathèque algérienne, un vernissage de l’exposition de photographie «ça va waka», de Nassim Rouchiche, en présence du photographe, projection d’un documentaire sur les migrants suivie d’un débat. Modératrice : Lynda Bouadma, journaliste d’Alger Chaîne III et du film Héros sans visage, de Mary Jiménez.

L’Institut Cervantes d’Alger, une rencontre, proposée par l’Institut culturel italien, avec l’écrivain et journaliste, Bruno Arpaia, autour de son dernier ouvrage Qualcosa, là fuori et Arianna Obinu, spécialiste des mouvements migratoires vers l’Italie, autour de son ouvrage Harraga. A l’espace Les ateliers sauvages, de minuit à 2h, présentation du n°33-34 «L’esthétique de la crise. Par-delà la terreur» de la revue Naqd à l’occasion du 25e anniversaire de sa création, avec Daho Djerbal et son équipe de rédaction.

- Une nuit lumineuse par ses idées…

J’invite le public à venir nombreux pour cette première Nuit des idées à Alger pour profiter des 14 activités réparties sur 7 lieux. A jeudi !