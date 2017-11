Quelle reconnaissance juridique pour la signature électronique?

Réagissez

Par Saheb Bachagha

Expert comptable et Commissaire aux comptes

Membre de l’Académie des sciences et techniques financières et comptables Paris. sahebbachagha@yahoo.fr

Les échanges électroniques permettent de dématérialiser les contrats et les actes juridiques sur les autoroutes de 1’information et en premier lieu sur Internet. Mais quelles seront la valeur et la portée de ces documents en dehors de tout support papier? Comment en apporter la preuve ? A ces questions juridiques fondamentales, 1’usage de la signature dans le monde de 1’écrit donne une réponse forte en apportant la sécurité juridique requise.

Quant aux échanges électroniques, leur sécurité technique peut être largement garantie par la signature électronique. D’où la question de fond : pourquoi ne pas procéder à la reconnaissance juridique de la signature électronique ?



à la recherche d’une définition pour la signature écrite !

Pour passer de la signature électronique à la signature écrite, la difficulté majeure est... qu’on ne sait pas ce qu’est la signature traditionnelle ! Ce concept juridique fondamental n’est défini nulle part dans les lois et règlements. L’Observatoire juridique des technologies de 1’information (OJTI) français a autrefois planché sur cette transition entre les deux signatures, ce qui 1’a conduit à déterminer les rôles de la signature. Au regard de la personne qui rédige et signe un acte, il a dégagé deux rôles qui interviennent simultanément :



• authentification du signataire : l’authentification de l’auteur de l’acte s’opère par des informations qui assurent que la personne ayant apposé sa signature est bien celle indiquée comme signataire de l’acte ;

• appropriation de la volonté du signataire d’adhérer an contenu de l’acte : adhérer au contenu de l’acte signé, c’est établir un lien intellectuel entre la signature et le contenu du document. Le signataire accepte d’être «lié» par les dispositions de cet acte.

Le droit civil algérien actuel ne permet pas d’assurer une véritable valeur juridique au concept de document électronique ainsi qu’à la signature électronique qui pourrait y être apposée.

Une signature électronique pourrait être juridiquement admissible à condition que l’instrument technologique soit fiabilisé par des services de certification électronique.

Pour aboutir à la reconnaissance de la valeur probatoire du message électronique authentifié par une signature électronique fiable, il faut :

- définir dans le code civil les fonctions d’une signature et préciser les exigences qui permettent de considérer qu’une signature électronique remplit ces fonctions ;

- admettre que le document électronique tienne lieu d’écrit;

- apporter la plus grande attention à la question de la charge de la preuve et créer un régime de présomption légale irréfragable, lié au recours à un prestataire de services de certification accrédité, pour inverser cette charge.



Les obstacles à la reconnaissance juridique

Mais cette assimilation entre les deux types de signature est délicate car la signature électronique n’est en définitive qu’un moyen technique. C’est avec minutie et sans précipitation qu’on doit procéder à la reconnaissance juridique de la signature électronique. Voici quelques raisons qui plaident pour une attitude modérée :

- la signature électronique n’est pas au message électronique (phase de transmission), ce que la signature traditionnelle est au document ou à 1’acte écrit (phase de formation);

- la signature électronique est technique donc universelle ; la signature écrite dépend du droit interne (quel est son statut dans le commerce international ?) ;

- iI est des cas où seule la sécurité technique est recherchée (authentification et intégrité) et non pas les effets juridiques ;

- iI est des cas où la signature électronique reconnue juridiquement serait insuffisante pour supporter les effets juridiques graves et complexes de la signature de certains professionnels, comme les experts-comptables.

- sur le plan des certificateurs, des tiers internes aux entreprises ont été annoncés. Ce seront des Tiers Certificateurs au sens des termes, mais pas des tiers au sens juridique, puisqu’ils se confondront avec une des parties aux échanges électroniques. Quelle valeur juridique aura donc leur certification et la signature électronique qui pourrait en découler ?



Un groupe d’éminents universitaires réunis au niveau européen préconiserait la réforme du code civil dans son titre sur la preuve des obligations. L’écrit pourrait y recevoir une définition (inexistante jusqu’ici) qui s’exonérerait de la nature de son support physique. La signature et son avatar électronique seraient également définis. Ainsi, il serait possible d’accorder valeur probante à un écrit électronique à condition qu’il soit possible d’en identifier le signataire et qu’il soit conservé de façon fiable.

Cette avancée du droit dans le cybermonde devrait cependant rencontrer deux limitations. D’une part, l’écrit sur support papier perdurera (en particulier les actes authentiques faisant intervenir un notaire) et gardera sa position en tête de la typologie des moyens de preuve. D’autre part, les études juridiques sur 1’EDI (l’échange de données informatisées) ont montré l’importance du formalisme juridique : pour les documents dont un texte légal ou réglementaire exige la nature écrite (condition de validité), la dématérialisation se révèle impossible.



L’enjeu d’une signature électronique reconnue juridiquement : la preuve de L’écrit électronique

Internet remet au goût du jour une problématique juridique fondamentale entraînée par la disparition de l’écrit. Cette disparition est susceptible de poser des difficultés lorsqu’il faudra étayer des prétentions en administrant la preuve. La piste explorée actuellement par de nombreux juristes met en avant la signature. C’est la signature qui valide 1’acte ou encore qui emporte le consentement des parties à un contrat.

Pourquoi ne pas tenter d’adapter ce système à Internet au moyen de la signature électronique ? Reste alors le problème de la conservation. Les échanges électroniques et la signature électronique sont par nature essentiellement volatils, ce qui ne correspond pas à la permanence ou tout au moins à la durabilité appelée par les notions juridiques de conservation ou de prescription.

Loin de consacrer définitivement le dépérissement de l’écrit, Internet et la signature électronique pourraient fournir une réelle opportunité de redéfinition de la preuve littérale admettant l’écrit électronique revêtu d’une signature électronique et conservé pendant le temps nécessaire.