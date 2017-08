Les Marques de distributeurs, un gisement à l’export pour l’agroalimentaire algérien

Réagissez

Par le Dr Bouzid Abider

Gérant d’une petite entreprise

abiderbouzid@yahoo.fr

Sur papier, chaque pays peut exporter. Tout paraît facile quand le pays est favorisé par la nature, ou qu’il compte plus d’un avantage comparatif à son arc. Il suffit pour cela de signer des accords de libre-échange à tout-va, de charger les bateaux de la fine fleur des produits locaux et de sillonner les mers du nord et du sud à la recherche de pays de cocagne.

La réalité du marché est toute autre. Il ne suffit pas de réunir un conseil de famille et de désigner sur les cartes commerciales des ports d’attache, pour que nos bateaux trouvent sur leur chemin des vents favorables. Autrement, l’Algérie aurait déjà inondé les marchés européens de ses surplus de pommes de terre, de salades et de dattes. Ses réserves de change retrouveraient alors les sommets de 2013 et ses finances publiques s’en trouveraient ainsi plus ragaillardies. Abdelmalek Sellal se serait consolé de pouvoir mettre une grande plume à son chapeau avant de partir.

Hélas, le chemin le plus court pour rejoindre les grands marchés de consommation ne passe pas forcément par la qualité et la compétitivité, ni par la conclusion d’accords commerciaux. La compétitivité et la qualité restent importantes, mais n’assurent plus un visa de voyager partout dans le monde. Les pratiques commerciales de la grande distribution et les innovations apportées par le commerce électronique, ne laissent pas beaucoup de place aux PME venues de nulle part. On a beau avoir des produits de qualité capables de supporter la compétition, mais sans un canal de distribution bien implanté, toute démarche commerciale à l’export risque de tourner à une aventure sans lendemain.



A nouvelle économie, nouveau commerce

Faut-il pour autant se résigner à rester chez soi et laisser l’exportation aux seules sociétés asiatiques et occidentales ? Bien sûr que non. Sans le développement des exportations, l’Algérie sera un désert inhabitable à l’avenir. Il serait alors difficile de semer sur une terre submergée de sel. Malgré le marasme économique, il existe par-ci par-là des villages gaulois isolés qui résistent. Leur volonté d’internationalisation se heurte toutefois aux limites d’un management autosuffisant et archaïque. Ces entreprises ont du mal à coller aux grandes tendances du marché et restent figées sur des modèles désuets. Pour se faire exportateur, il faut apprendre à chevaucher les vents dominants et à s’exercer au vol plané.

L’erreur serait de penser qu’il est encore possible de compter sur les importateurs indépendants de notre diaspora installée en Europe pour exporter. Ces importateurs qui s’appuient sur des petites épiceries, n’ont plus leur place sur le marché et se font éjecter l’un après l’autre. Les plus malins d’entre eux arrivent à vivre de petites combines, mais on ne sait pas pour combien de temps encore. C’est pourquoi il faut explorer d’autres canaux d’exportation. La piste des produits blancs pourrait être un gisement pour les entreprises exportatrices algériennes.



La longue marche des Marques de Distributeurs(MDD)

Les marques de distributeurs, comme l’indique leur nom, sont des produits de large consommation vendus par la grande distribution sous des marques propres à chaque enseigne. Ces produits, qu’on désigne aussi sous l’appellation «produits blancs», couvrent un large panel de biens de consommation, allant de l’agroalimentaire, jusqu’à la droguerie, en passant par les cosmétiques et l’hygiène. Ce sont des produits concurrents des grandes marques, vendus à des prix cassés. L’absence de dépenses marketing et publicité sur ce genre de biens, permet aux distributeurs de les vendre entre 30% et 50% moins cher que les produits de marques nationales et internationales. Un prix réduit ne signifie pas une médiocre qualité.

Ce sont des produits à emballages sobres et rudimentaires. Une MDD peut porter le nom du distributeur comme chez Carrefour et Casino, ou une appellation créée uniquement à l’usage de ce dernier comme chez Leclerc (Repère). De façon générale, chaque grande enseigne en possède une, sinon plusieurs. Carrefour compte dans ses rayons huit marques de produits blancs. Colruyt (Belgique) en avait plusieurs mais les a regroupées sous le label «Everyday selection».

Les produits blancs constituant une MDD sont fabriqués dans des usines externes au distributeur. Dans deux cas sur trois, il s’agit de PME spécialisées ou semi-spécialisées en produits blancs. Une même PME peut fournir plusieurs enseignes, sans forcément que les produits fournis soient similaires. Tout dépend du cahier des charges de chaque distributeur et du prix payé. Il arrive toutefois que des enseignes produisent elles-mêmes leurs produits blancs. C’est le cas d’Intermarché et Décathlon en France, et de Migros en Suisse. Le distributeur peut passer commande directement auprès d’un industriel de son choix, ou passer par un appel d’offres pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Les partenariats sont souvent conclus pour une période d’un an.

Lorsqu’en 1976 Carrefour avait lancé la mode en France à grande échelle, on était à cent mille lieues d’imaginer que les MDD allaient se généraliser sur toute l’Europe et représenter jusqu’à 50% du marché dans certains pays. En lançant ses 50 produits libres, l’enseigne française voulait reprendre la main face aux grandes marques et discounters allemands Lidl et Aldi qui lui marchaient sur les plates-bandes. Le succès a été au rendez-vous et les autres distributeurs ne devaient pas tarder longtemps à suivre le mouvement. Au niveau mondial, l’innovation des MDD est l’œuvre du britannique Sainsbury’s, il y a près d’un siècle et demi (1869).

Aujourd’hui, les MDD sont une véritable success story au niveau mondial. De plus en plus de consommateurs font confiance aux produits blancs. Dans certains pays, leur part de marché dépasse la barre des 50%. L’Espagne est un eldorado pour ces produits. Selon les chiffres publiés par Nelsen pour l’année 2016, 52% des produits vendus sur le marché ibérique sont des MDD. La crise économique et le chômage y sont évidemment pour beaucoup. Plus surprenant, la Suisse occupe la seconde place au classement européen avec une part pour les MDD de 51%. Les Suisses sont riches et chiches. D’autres pays ne sont pas loin des performances suisse et espagnole. Le Royaume-Uni (46%), l’Allemagne (45%), la Belgique (43%) et l’Autriche (43%), se rapprochent doucement mais sûrement de la barre des 50%. La France reste relativement en retard avec seulement 33%, devant toutefois son voisin italien (22%). En Europe de l’Est, les MDD progressent vite et leur succès est plus visible en Hongrie (34%), en Slovaquie (32%), en République tchèque (31%) et en Pologne (30%). Le marché européen des MDD devrait se chiffrer en centaines de milliards d’euros. Un chiffre qui fait saliver petits et grands producteurs.

La bonne qualité des produits MDD n’est pas une simple vue de l’esprit. Des tests datant de 2009 et menés par l’Association française de défense des consommateurs UFC-Que choisir ont comparé les saumons fumés MDD fournis par Meralliance à trois distributeurs français avec la marque propre du fabricant. Le résultat est sans appel : le saumon fumé MDD commercialisé par Les Magasins U est arrivé en tête devant Armoric, la marque phare du fournisseur qui devait se contenter de la troisième place. Le produit blanc des Magasins U surclassait même des marques prestigieuses comme Petrossian, pourtant douze fois plus chères. Même constat pour les saumons fumés de Labeyrie produits pour ses partenaires distributeurs. Les consommateurs trouvaient les MDD testés de bien meilleure qualité que les saumons fumés du leader français.

Côté producteurs, certaines entreprises se consacrent entièrement à la production des marques de leurs partenaires distributeurs. Ce sont souvent des PME qui restent dans l’ombre. D’autres, des producteurs mixtes, commercialisent en plus des produits blancs, leurs propres marques. C’est le cas par exemple du leader mondial des légumes Bonduelle qui réalise 45% de son chiffre d’affaires dans la production de MDD. Beaucoup de producteurs de MDD ne s’en cachent pas, d’autres par contre entretiennent la discrétion et se gardent bien de crier le secret sur tous les toits.

Les consommateurs ignorent pour la plupart que les pâtes vendues dans les magasins Auchan et Casino sous emballage MDD sortent des usines de Panzani, et que le Petit salé vendu chez Carrefour n’est qu’un produit de William. En France, pour démasquer les grandes marques qui se cachent derrière ces produits blancs, il faut apprendre à déchiffrer le code EMB du produit. Une application mise à disposition du consommateur sur le site : www.mesgoûts.fr, permet de scanner le produit et d’accéder à une série d’informations relatives au produit, le nom du fabricant en fait partie.

Des champions industriels comme Lactalis et Panzani ont cédé à la mode et déroulé le tapis rouge aux produits blancs. Même Coca Cola, qui détient l’une des recettes les plus secrètes au monde, est tombé sous le charme des MDD. Les distributeurs ont réussi à se payer son scalp moyennant des dollars sonnants et trébuchants. Ses sirops voyagent désormais discrètement dans de pâles canettes aux appellations barbares. Nestlé, elle, n’a rien à prouver. Elle est déjà assise sur une solide réputation et ses affaires n’ont jamais été aussi florissantes. C’est pourquoi elle refuse jusqu’ici de flirter avec la filière et continue sur son business model classique qui a fait sa renommée.

Les PME n’ont pas la force de frappe financière de Nestlé. La production pour les MDD est pour beaucoup d’entre elles un choix stratégique. L’importance prise par les MDD a amené beaucoup de PME et de grandes marques, à collaborer avec les distributeurs, les uns pour optimiser l’outil de production, les autres pour compenser la baisse des ventes de leurs marques propres et s’offrir une fenêtre sur l’international. Produire des produits blancs, permet à de nombreuses PME d’intégrer l’innovation permanente dans leur stratégie commerciale et d’améliorer la qualité de leurs produits. Aussi, le contact permanent avec les géants de la grande distribution leur a été une grande école d’apprentissage dans la maîtrise du métier de la logistique.

Pour un partenariat gagnant-gagnant entre producteurs et distributeurs, une organisation professionnelle, la PLMA (Private Label Manufacturers Association), a été créée en 1979. Elle organise trois expositions annuelles à Amsterdam, Chicago et Shanghai. Elle fournit également des conseils et des études de marché et organise des formations pour ses 3500 adhérents provenant de 70 pays. Ses expositions attirent près de 2500 exposants venant des quatre coins du monde, et pas moins de 13000 acheteurs et visiteurs professionnels. Elles ne sont pas réservées aux seuls pays industrialisés. Notre voisin tunisien a été présent à la dernière exposition d’Amsterdam de mai 2017 avec neuf entreprises agroalimentaires.



Produits blancs contre billets verts

Des entreprises algériennes de l’agroalimentaire motivées trouveraient dans ce créneau un réel gisement à l’exportation. Cevital, le champion national de l’agroalimentaire, pourrait tout à fait se faire une place sur ce marché. Ses margarines et ses huiles pourraient bien voyager en Europe et trouver une place sur les étalages des chaînes de la grande distribution sous emballage MDD. L’importance de ses capacités installées est un atout devant lui permettre de produire à des coûts marginaux réduits et de proposer des produits compétitifs.

Les pâtes alimentaires d’Amor Benamor sont d’excellente qualité. Ses linguines, ses pennes et ses feuilles de lasagne n’ont rien à envier aux produits de grandes marques italiennes ou françaises.

Leurs prix sont un atout pour une aventure réussie sur le marché des MDD. Le prix d’un sachet de linguines de 500 g, vendu en Belgique par Ahold Delhaize sous sa marque MDD, est de 0,99. Le même sachet de linguines vendues en Algérie sous la marque Amor Benamor se vend à 50 DA. Comparer les deux prix à ce stade pourrait nous induire en erreur. Il faut plutôt essayer de décortiquer les deux prix jusqu’à remonter au prix sortie d’usine. Sur la base des taux de TVA appliqués aux pâtes alimentaires en Algérie (9%) et en Belgique (6%), et une marge brute moyenne de 25% dans les deux pays, on obtiendrait un prix sortie d’usine de 0.28 pour les linguines algériennes et de 0.70 pour les linguines belges.

Le rapport entre les deux prix donne le sachet de linguines d’Ahold Delhaize, 2,5 fois plus chères que les linguines d’Amor Benamor. Bien entendu, d’autres éléments pourraient fausser ce calcul simple pour aboutir à un résultat différent, mais la marge paraît assez confortable en faveur des pâtes algériennes.

On peut dire autant de bien des yaourts de Soummam. Sa position de leader de produits laitiers sur le marché domestique n’est pas le résultat d’un pur hasard. Ses produits arrivent à faire jeu égal avec les produits phares de Danone, qui bénéficie pourtant d’un rayonnement international de longue date. Reste maintenant à traduire son leadership local en opportunités d’internationalisation et d’exportation.

L’explosion de l’industrie algérienne des boissons a permis l’émergence de marques fortes comme N’gaoues, Rouiba et Ifri. Ces producteurs se sont fait des dents et leurs produits ont déjà voyagé. Malheureusement, les volumes exportés restent modestes. Modestes à l’image des partenaires auxquels ils se sont associés. Si, il y a quelques années, le réseau des petits commerces était assez dense, aujourd’hui il se rétrécit comme une peau de chagrin sous les coups de boutoir de l’e-commerce et des géants de la grande distribution.

Il serait temps de tirer les conclusions de leurs expériences passées et de chercher des partenaires aux épaules plus larges.

Toutes ces entreprises algériennes de l’agroalimentaire ont le pedigree pour consacrer une partie de leur activité à des partenariats avec les promoteurs de MDD. Evidemment, elles ne doivent pas attendre qu’il pleuve des propositions de contrats, ou que des distributeurs viennent leur tomber dans les bras. Les appels d’offres lancés périodiquement par des majors de la grande distribution sont une mine d’or pour les exportateurs.

Les exportateurs algériens doivent arriver sur le marché avec des idées claires et des propositions bien ficelées. Les plus pressés peuvent éventuellement prendre contact individuellement ou collectivement avec la PLMA et réclamer un stand rien que pour le «Made in Algeria» à sa prochaine exposition prévue à Amsterdam les 28 et 29 mai 2018. Si les Tunisiens arrivent avec les moyens de bord à monter dans le train, il n’y a aucune raison pour les Algériens de penser que l’aventure est impossible.

L’abordage de ce juteux marché pourrait passer aussi par des études de marché, confiées à des bureaux de conseils occidentaux qui ont une connaissance approfondie du fonctionnement de la filière, ou alors par l’envoi d’éclaireurs sur place. Ces derniers doivent avoir des talents cachés d’espions capables de remarquer le petit détail comme le grand. Ils reviendraient au pays avec des échantillons dans les valises et des listes de produits à abattre. Le reste est une affaire de snippers. Lorsqu’on est certain de son coup, la prochaine étape serait de travailler au corps le distributeur visé, et le convaincre qu’il gagnerait à lâcher son ancien fournisseur. Les managers qui ont roulé leur bosse à vendre et acheter sont tout sauf des enfants de chœur. Ils n’ouvrent pas facilement leur carnet de chèques pour faire des cadeaux.

Le procédé pourrait paraître aux yeux des puristes, peu orthodoxe, pourtant très courant. Les Chinois envoient des centaines d’espions déguisés en étudiants ou en stagiaires pour voler aux entreprises européennes et américaines leurs technologies les plus pointues. Ils ont même copié et reproduit chez eux à l’identique un village des Alpes autrichiennes. Pourquoi les entrepreneurs algériens n’apprendraient-ils pas à voler des marchés à leurs concurrents ?

Tout cela a bien entendu un coût. On ne peut espérer vendre un produit inconnu au bataillon sur des marchés hyperconcurrentiels sans une phase de pénétration coûteuse. Mais les coûts d’aujourd’hui sont les investissements de demain.