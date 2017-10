L’ensence qui reveille les consciences

Réagissez

Par Kouider Oulad Messaoud Ghemmar

Membre de l’Association Ibn El Awam et mouvement de Citoyenneté

Le mois de février 1960 est paru dans la revue diagrammes n° 36, sous le titre «Le Sahara nouveau monde» du XXe siècle, une étude assez fournie sur l’importance de ce grand espace ou masse continentale compacte stratégique et les grands enjeux qu’il représente.

Deux facteurs importants justifient l’intérêt particulier accordé à cette masse continentale qu’est le Sahara qui s’étend de l’océan Atlantique à la mer Rouge et dont le cœur se situe en territoire algérien :

- sa position géostratégique ;

- ses richesses naturelles minérales solides et liquides, en particulier l’eau de la nappe albienne du continental intercalaire.

A ce propos donc, les convoitises qui attirent les forces occidentales dominantes étaient très anciennes et leur prémices dataient du XIXe siècle lors de l’apparition des premières expéditions envahissantes qui s’appuyaient sur le triptyque : «empire-argent-église». Déjà, à ces premières tentatives d’occupation de l’Algérie particulièrement, s’étaient dressés de véritables remparts de lutte contre ces forces envahissantes et menés par les grands hommes et maîtres tels que Sidi Abderrahmane Ettaalibi, Sidi Abdelkader Ben Mohamed (Sidi El Cheikh), Sidi Abdelkarim El Maghili qui a défait l’une des premières cités juives dans la région du Touat, et d’autres saints qui constituent la charpente de cette nation et la protège spirituellement.

Les visées impérialistes de l’Occident se sont poursuivies et c’est ainsi qu’au début du XIXe siècle, grâce à l’avènement de la force industrielle, ce monde a réussi à accomplir sa domination sur ces contrées en exerçant ce qu’on appelait naguère la «colonisation». C’est ce qui s’est passé pour l’Algérie en 1830, après de multiples actes de résistance et combats menés par l’Emir Abdelkader, puis enchaînés par Cheikh Bouziane, Cherif Mohamed Ben Abdallah, Bennacer Ben Chohra, Si Slimane Ben Hamza, Cheikh Bouchoucha Ben Toumi, Bouaamama, Amoud, Bajouda et d’autres grands hommes.

C’est à partir de ce moment que les visées les plus claires se sont avérées, et ce, après la confirmation de l’importance stratégique de cette masse continentale grâce aux diverses richesses minérales et énergétiques qu’elle emmagasine et apparue après de minutieuses études techniques de toutes sortes. La plus importante mission scientifique appelée «mission Flamand» fut déclenchée dans la région de In Salah à la fin de l’année 1899 et avait tourné vers une véritable occupation du Tidikelt et par la suite du Touat après un véritable massacre commis à l’encontre des populations locales qui avaient résisté avec bravoure à cette tentative d’occupation (plus de 500 chouhada tombés au champ d’honneur).

La découverte et l’exploitation des hydrocarbures en 1955 a accentué l’intérêt du Sahara et l’attachement du colonialisme à cet intérêt, et c’est ainsi que les manœuvres de toutes sortes ont été mises en œuvre pour conserver cet espace stratégique sous domination, surtout après le déclenchement de la révolution de 1954.

Une structure spécifique appelé OCRS (organisation commune des régions sahariennes) était mise en place pour gérer le développement et l’exploitation de cet espace au profit des intérêts français, cette organisation était appuyée par la suite par un ministère spécifique (ministère du Sahara), et ce, dans le but de conserver cet espace sous domination française.

Toutes ces manœuvres et complots étaient mis en échec grâce à la résistance des populations locales encadrées par le FLN-ALN et sa prolongation jusqu’à l’étape finale concrétisée par les soulèvements du 27 février 1962 à Ouargla et à travers les autres contrées de la région.

La période de l’indépendance, particulièrement les 30 premières années, s’était plus préoccupé du développement de la partie nord du pays, marginalisant en quelque sorte les contrées sud du pays, exceptés les secteurs des hydrocarbures et des minerais précieux qui ont bénéficié de certains intérêts et efforts particuliers quant à leur exploitation excessive et sans mesure. Ainsi, un déséquilibre flagrant est apparu en fin de parcours avec une surcharge des régions nord devenues ingérables et exposées aux risques majeurs des catastrophes naturelles telles que les séismes avec leurs corollaires de fléaux de toutes sortes et la liquidation du patrimoine foncier agricole de ces régions fertiles et des régions pratiquement désertes au Sud.

Cet abandon des régions sahariennes a provoqué un profond malaise chez la population locale qui s’est sentie marginalisée et presque abandonnée en voyant les richesses sur lesquelles elle dort lui échapper sous le nez et dont les produits et intérêts profitent à d’autres destinations même pas nationales.

Ce genre de pratiques exercées par le régime qui a gouverné le pays, surtout en cette dernière décennie, ont démontré qu’elles ne sont point conformes aux aspirations du peuple algérien qui a payé de lourds tributs pour son émancipation.

Ce qui suppose que de véritables plans sataniques étaient ourdis contre cette nation pour provoquer sa ruine.

Le spectre de la division commence à apparaître au grand jour, les réactions populaires à tous les niveaux se manifestent de plus en plus contre toutes ces formes de perversions et corruptions qui se sont répandues à grande échelle...

Et c’est ainsi qu’est intervenue la grande et symbolique manifestation du 14 mars 2013 à Ouargla qui annonce le départ du train du changement avec la grâce de Dieu.

Le régime aux abois a tenté d’atténuer cette démarche tantôt par des propos irresponsables à l’encontre des populations sahariennes tels que «terroristes», groupuscules négligeables (chirdima), handicapés pour justifier leur disqualification de l’emploi…, tantôt par des promesses aléatoires sous forme de calmants, ceci sans compter la mise en œuvre de toutes formes de manipulations sous-traitées à des indus notables et associations de pseudo société civile et partis politiques.

Il est certain que tout ce train de manœuvres n’a apporté et n’apportera aucune véritable solution car le mal est plus profond et résulte de l’échec de toutes les politiques menées et exercées par le système qui a gouverné le pays depuis plus de 50 années, avec le coup de grâce qu’on tente de perpétrer en ces moments difficiles avec la liquidation de cet ultime Espoir que représente cet Elément Vital qu’est cette Précieuse Nappe d’Eau Albienne se trouvant dans le sous-sol saharien et destinée à alimenter et irriguer toute la population algérienne dans un avenir proche avec les fameux projets de transfert de cette eau tous azimuts, sous prétexte de sécurité énergétique avec ce subterfuge Gaz de Schiste...

Comme si cette pseudo sécurité énergétique, qui ne se pose guère pour le moment ni dans un avenir quelconque pour l’Algérie, passe avant la Sécurité Alimentaire tant sollicitée en ces moments et en toute Urgence.

Consacrer un plan de plus 70 milliards de dollars pour forer des milliers de puits en ce moment de crise majeure pour faire exploser cette Bombe de Schiste, qui s’additionne aux Gerboises Nucléaires de Reggane et environs et Chimiques de Oued Ennamous, en plus des pollutions atmosphériques liées à l’exploitation des hydrocarbures depuis les temps, revient à dire «mettre l’Algérie définitivement à plat», acte qui ne peut être qualifié autrement que par «Crime Contre l’Humanité».

Contrairement aux clichés que l’ont tente de leur imputer, il faut rappeler que les populations sahariennes ont le mérite d’avoir accompli les plus importantes missions et actes dans l’édification de la nation algérienne, depuis la relance des luttes populaires jusqu’à la consolidation de l’Unité Nationale.

Le train du changement qui a pris le départ du sud a brisé les obstacles qui ligotent le peuple algérien, se trouve porteur de grands espoirs de liberté qui permettra à toutes les forces de s’exprimer et d’apporter leur contribution pour l’édification de la nation souveraine tant attendue.

Ceci ne pourra se réaliser sans l’adoption d’un projet de société clair et conforme à toutes les composantes du peuple algérien pluriel et riche en valeurs civilisationnelles et culturelles.

Le projet le plus adéquat proposé en ce moment reste celui d’un «Etat de Citoyennete» pour l’édification de la Deuxième Republique.

Unissons nos forces pour le salut de l’Algérie tant convoitée par les forces sataniques du mal et œuvrons ensemble et unis pour son émergence afin qu’elle puisse retrouver sa place qui lui est prescrite et rayonnante sur son environnement.

Aujourd’hui, cette œuvre satanique commence à s’étendre au maillon le plus sensible de la Vie de la société que représente cette précieuse Réserve d’Eau Saharienne et symbolisée par cette Région Sacrée qu’est In Salah qui symbolise également «La chamelle de prophète Salah» que Dieu avait consacrée pour l’irrigation du Peuple de Tamoud, sa Protection ainsi que sa Préservation est un Devoir Sacré pour tout Algérien sans aucune distinction de région car il s’agit d’une menace réelle de la Sécurité de la Nation, et c’est très grave.

Il est nécessaire de rappeler sans cesse que les solutions pour la sauvegarde de la nation, contrairement aux clichés malheureux et discours provocateurs véhiculés en ce moment par le pouvoir, existent et résident a priori dans le développement des énergies renouvelables à partir du gigantesque et colossal «Gisement Solaire» combiné au réservoir hydrique thermique dans certaines régions sahariennes qui pourraient être les «nouveaux technopoles économiques»(lettre des Salihine pour le salut de l’Algérie).

Soutenir que l’échec et les défaillances du système proviennent des collaborateurs du Président qui l’ont trahi ne justifie point sa pleine responsabilité dans ce système qu’il a érigé ces derniers temps en s’accaparant de presque tous les leviers du pouvoir afin d’exécuter ce «plan néfaste» ; pouvoir qui a son tour et devant son incapacité se trouve détourné et exercé au final par des forces non constitutionnelles occultes mettant le sort du pays en péril.

Les populations du Sud du pays qui ont supporté jusqu’ici le fardeau avec une grande abnégation avec leur «résistance spirituelle pacifique» risquent d’atteindre le point de rupture qui éteindra toute leur force.

Par conséquent, il est du devoir suprême des forces vives de la Nation, et à leur tête l’ANP qui est la colonne vertébrale de l’Etat algérien souverain, de prendre leurs responsabilités devant l’histoire afin d’assurer la transition positive qui permettra le «salut de la nation» et par conséquent accomplir le message de Novembre 54 pour lequel des millions de Chouhada et Valeureux Moudjahidine se sont sacrifiés en nous léguant cette lourde dette .