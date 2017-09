Installer la veille stratégique dans la PME

Réagissez

Par Saheb Bachagha

Expert-comptable et commissaire aux comptes ;

membre de l’Académie des sciences et techniques financières et comptables - Paris.

Apprécier la probabilité de défaillance, normaliser le diagnostic, installer une méthode structurée de veille stratégique.

En dépit des dispositions légales adoptées en vue d’améliorer la prévention des difficultés des entreprises, il se produit encore un très grand nombre de défaillances. La connaissance et 1’analyse de la «problématique de la défaillance» montrent que, dans une certaine proportion, il aurait été possible de la prévoir. Forts de ce constat, nous avons cherché à créer une méthode d’audit susceptible de mettre en évidence cette probabilité en anticipant sur les faits et leurs conséquences. Cette méthode est apparue comme la mieux à même de constituer un moyen réel de prévention en 1’installant dans le système d’information de 1’entreprise.



Les constats de base

Le contexte économique actuel se caractérise en effet principalement par :

- un manque de visibilité économique ;

- une croissance faible ;

- une culture d’entreprise qui privilégie la liquidité sur la rentabilité, on raisonne en termes de trésorerie et non pas en termes d’exploitation,

absence de politique de détermination du coût de revient (absence de comptabilité analytique), absence de notion de capitaux permanents.

Les fonds propres ne sont jamais consolidés et peuvent quitter l’entreprise à tout moment. Ajouter à cela le manque de gestion prévisionnelle et l’absence de stratégie de la ressource humaine.

Cette culture rend les entreprises hypersensibles aux concurrences perturbantes que la vie ne manque pas de présenter et accroît de ce fait leur probabilité de défaillance.



Les méthodes «anciennes» : à la recherche de la comparabilité perdue

Face à ce contexte nouveau, les méthodes d’analyse et de prévision financière n’ont guère évolué ; on continue d’enseigner pratiquement les mêmes méthodes d’analyse fondées sur des ratios calculés à partir d’états financiers dont on commence toutefois à reconnaître qu’ils ne sont même pas tous établis selon les mêmes normes et que leur comparabilité dans le temps et dans l’espace n’est pas certaine. Quiconque a tenté de construire un positionnement sectoriel s’est heurté a 1’hétérogénéité des informations d’une entreprise à 1’autre, la notion de «pureté» du chiffre d’affaires est inexistante en comptabilité ; ainsi, pour prendre un exemple simple dans le secteur des cosmétiques, comment comparer les états financiers d’une entreprise qui distribue des produits de luxe par la voie de la diffusion sélective de celle qui vend en grande surface ? Pis, ces mêmes entreprises peuvent distribuer dans certains pays selon certaines voies et selon d’autres canaux dans d’autres régions. Cela ne gêne apparemment personne de comparer du chiffre d’affaires à coefficient 4 et du chiffre d’affaires à coefficient 1. Comment comparer cette entreprise, qui fabrique et vend, et cette autre entreprise qui, elle, sous-traite sa fabrication et vend. Les codes d’activité principale de ces deux entreprises sont cependant les mêmes. Face à la rigidité nouvelle des flux économiques, une entreprise peut être amenée à différencier fortement — et cela dans un laps de temps très bref — ses méthodes de distribution, ses marges... Les états financiers permettent difficilement de réaliser une cornparaison dans le temps ou dans 1’espace.



Une information tardive

On enseignait vingt ans auparavant les techniques de planification à long terme, Aujourd’hui, la visibilité des entreprises est de quelques mois et ces méthodes font sourire. Le conducteur d’un train à grande vitesse n’a pas le temps de voir. Toutes les informations qui lui permettent de piloter — en cybernétique, on dirait «gouverner» — proviennent de sources externes, ces informations sont également anticipantes. Le conducteur n’opère, ne prend de décision qu’en fonction de ces informations.

L’information comptable n’a aucun caractère anticipant ; elle est issue d’un système au gouvernement duquel elle prétendrait s’appliquer, ce qui est paradoxal, elle est non comparable et elle est tardive : c’est l’anticybernétique. On ne demande pas au pilote d’un TGV de conduire les yeux rivés dans un rétroviseur.



Les inévitables statistiques

La nature même des informations issues de la comptabilité les rend donc impropres à toute anticipation. On en est donc, la plupart du temps, réduits à procéder par extrapolation de ten-dances, technique statistique reposant sur un postulat qui n’a jamais été démontré : la continuité de son exploitation.

Ce postulat ne sera jamais démontrable car on voit, alors que les tendances apparaissaient mauvaises, des entreprises qui continuent de vivre et se redressent en raison de mesures correctives appropriées prises à temps, et d’autres au contraire qui semblaient florissantes et qui s’effondrent brutalement : une catastrophe imprévisible s’est produite.



Prendre le changement en considération

Or, une catastrophe n’est pas autre chose que la manifestation d’un changement rapide et imprévu.

Le changement existe ; il peut revêtir des aspects divers et surtout des allures diverses : changement lent qu’on peut traduire par une évolution linéaire, changement plus rapide, illustré par une fonction exponentielle, changement plus brutal, qu’on peut imager par des modifications par paliers, et 1’idée d’une discontinuité, et même changement catastrophique : la discontinuité est importante et rapide.

Or, la «continuité de l’exploitation» consiste justement et a contrario à considérer qu’aucun changement ne doit intervenir, ce qui est bien évidemment faux. De là à considérer toute extrapolation comme hasardeuse...

Bien sûr, il existe des méthodes de prédiction et de prévision intelligentes qui reposent sur une connaissance des facteurs de survie — ou de réussite — et sur leur surveillance ; mais quelle PME peut, dans un pays ou l’information macro-économique prospective publique est quasi inexistante, s’offrir un observatoire économique ?

Les méthodes qui reposent sur une analyse financière menée sur la base d’états financiers sont donc vouées à 1’échec.

Jusqu’a présent, les techniques de prévision ignoraient cette approche, posant comme principe acquis la continuité de 1’exploitation, sans voir que la défaillance d’entreprise repose en grande partie sur une discontinuité ou, le plus souvent, sur la conjonction de plusieurs discontinuités. Cette approche a été aggravée pendant de nombreuses années par la croyance — fausse — selon laquelle les comportements du futur sont la prolongation de ceux du passé. Ainsi, ont été partiellement développées sur ce postulat les fonctions scores, qui, on le sait, et également parce qu’elles s’appuient en grande partie sur des données comptables, ne rendent pas compte de la complexité et de la soudaineté du phénomène de défaillance.

L’imprévisible est imprévisible, mais peut-être n’est-il pas impossible de prévoir des changements dans l’allure du changement ; il existe une probabilité pour qu’un phénomène particulier dont 1’évolution semble à première vue de type linéaire voit son évolution devenir exponentielle ou mutative. Quelle est cette probabilité ? Comment la calculer ? Quel est son facteur déclenchant ? La méthode proposée ici tente d’intégrer ces considérations.



La méthode

Les objectifs à atteindre

L’objectif principal à atteindre sera d’être en mesure de formuler une opinion sur la probabilité de défaillance d’une entreprise.

Parallèlement, 1’opinion formulée sera normalisée, c’est-à-dire que plusieurs interlocuteurs ayant à communiquer entre eux à propos de la situation d’une entreprise disposeront d’une information structurée et normalisée.

Enfin, la méthode peut déboucher sur 1’installation dans le système d’information de 1’entreprise de moyens d’information constitutifs d’une veille stratégique.

La méthode ne cherche pas à évaluer 1’entreprise.

La méthode est indépendante de l’activité exercée : le même cadre structurel peut servir quelle que soit 1’activité exercée.

La méthode est indépendante des indicateurs retenus : le même cadre structurel peut servir quels que soient les indicateurs retenus.

Grâce à cette indépendance, la méthode accepte que les indicateurs retenus soient spécialisés selon 1’activité ou le métier de 1’entreprise. Cette spécialisation peut être plus ou moins fine et adaptée au cas rencontré. Le choix des indicateurs sera donc opéré librement lors d’un dialogue avec les dirigeants et 1’encadrement de 1’entreprise, pourvu qu’il s’agisse d’indicateurs susceptibles de traduire une rupture dans une relation considérée comme vitale pour 1’entreprise.

Le nombre et la nature des indicateurs de détail sont donc indifférents, pourvu que 1’ensemble de ces indicateurs permette à 1’auditeur de se forger une opinion sur le degré de vulnérabilité du domaine auquel ils se rapportent.



Les domaines d’audit

Les investigations portent sur sept domaines immuables, et ce, quelle que soit 1’activité exercée.

Le diagnostic formulé présentera donc toujours les résultats selon cette approche, répondant au souci de normalisation.

Ces sept domaines sont choisis pour leur faculté à exprimer une éventuelle vulnérabilité de 1’entreprise :

1 - marché

2 - concurrence

3 - produits

4 - technologie

5 - ressources humaines

6 - système d’information

7 - système financier

Pour chacun de ces domaines, 1’audit déterminera s’il existe une probabilité de dysfonctionnement majeur. L’appréciation que 1’auditeur porte sur la probabilité de défaillance liée à un domaine est fonction de celle qu’il aura portée auparavant sur les indicateurs de détail retenus pour apprécier ce domaine.

L’appréciation globale que 1’auditeur porte sur la probabilité de défaillance liée à 1’évolution d’un domaine appréciée à douze mois d’intervalle peut traduire une amélioration ou une dégradation.

Cette méthode représente la synthèse de travaux de recherche réalisés par un groupe de travail multidisciplinaire comprenant des économistes, des assureurs, des juristes et un expert-comptable afin de créer une nouvelle méthode d’audit susceptible de permettre la prédiction de probabilité de défaillance des entreprises. Initialement, la démarche se voulait donc ponctuelle, mais rapidement des demandes d’installation permanente dans les outils de conduite et de stratégie d’entreprise sont apparues. La méthode très artisanale au départ s’est donc adaptée de façon à fournir des diagnostics périodiques dans de bonnes conditions de délai et de coût.