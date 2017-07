Innovations technologiques et modèle de développement

Réagissez

Les industries robotisées sont pour l’essentiel relocalisées dans les pays industrialisés d’origine (Amérique du Nord, Japon, Europe), mais aussi en Chine et en Corée du Sud et touchent toutes les activités de production, y compris les microcomposants du domaine des NTIC, les semi-conducteurs électroniques, photoniques, la pharma,…

Par Abdenour Kashi

Expert en Intelligence économique (IE)

(3e cycle EGE- Paris)

AVANT-PROPOS

Des polémiques occupent la scène politique nationale au sujet des choix stratégiques en matière de développement industriel, notamment le secteur automobile.

Ces débats, qui portent sur la politique industrielle adoptée par le gouvernement il y a de cela à peine deux années, montrent l’insuffisante maturation des options stratégiques adoptées et mises en œuvre.

Sans vouloir participer à ce débat qui intervient alors que nous n’avons pas encore suffisamment de recul pour ne serait-ce qu’établir un premier bilan, nous avons cru nécessaire de suggérer un regard plus global sur le modèle de développement, à la lumière des innovations technologiques en cours à l’échelle mondiale, et qui sont de nature à remettre totalement en question les schémas de développement adoptés depuis les premiers mouvements de délocalisation.



à L’ORIGINE DES DéLOCALISATIONS

L’évolution des salaires et des charges liées ont conduit la plupart des entreprises de production de biens et services des pays occidentaux à enclencher, après le boom économique qui a suivi la fin de la Seconde guerre mondiale, un vaste mouvement de délocalisation de leurs activités.

Ces délocalisations sont mues par la recherche sans cesse de profits et l’élargissement de parts de marché, conduisant à relocaliser les sites de production dans des pays dont la main-d’œuvre est bon marché.

Ces délocalisations qui ont commencé par les textiles se sont rapidement étendues à toutes les activités manufacturières, dont l’électronique, l’électroménager, les métaux, la construction automobile, les ordinateurs, les machines-outils, les software, les services en général, et jusqu’aux composants industriels des équipements dits sensibles (avions, navires, armements,...).

En conséquence, tous les grands groupes sont pour des raisons de compétitivité présents dans les pays offrant une main-d’œuvre bon marché.



LES DéLOCALISATIONS, LEVIER DE DéVELOPPEMENT DES PAYS DU SUD

Ces délocalisations du secteur manufacturier ont constitué un vivier de création d’emplois, de croissance, de développement et d’émergence d’un certain nombre de pays, parmi lesquels les dragons asiatiques (Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hongkong,…), la Chine, l’Inde, suivis par la suite par les pays dits tigres (Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines). Il en est de même de certains pays d’Amérique du sud (Mexique, Brésil, Argentine, Mexique,…) et à un degré moindre de l’Afrique du Sud.

Certains de ces pays sont avec le temps, l’expérience aidant, arrivés à construire une véritable économie productrice de richesses, et à dégager des taux de croissance tels qu’ils rivalisent aujourd’hui avec les pays les plus développés de la planète.



DE LA DÉLOCALISATION AU DéCLIN DES éCONOMIES OCCIDENTALES

Les délocalisations ont entraîné dans les pays d’origine (Amérique du Nord et Europe) un chômage de masse et le déclin de l’économie, marquée par des crises récurrentes et une déstabilisation sociale sans précédent, paradoxalement au nom du libéralisme et de la mondialisation imposés par les multinationales à la recherche sans cesse de plus de profits, d’acquisition de positions dominantes et d’influence.

Ces modèles de développement via les délocalisations qui ont été dupliqués durant les dernières décades commencent à atteindre leurs limites, rattrapés par les innovations de la R&D, qui ont permis le développement accéléré de la robotique, de l’automatisation et du numérique des process de production de l’ensemble de la chaîne manufacturière.



LA ROBOTIQUE, LEVIER DE RELOCALISATION

A titre d’exemple, il est indiqué que le nombre de robots en opération dans le monde est passé de 1,2 million d’unités en 2013 à près de 2 millions en 2017, soit une progression de 67% sur la période. Selon une étude d’Oxford University, rapportée par Lorenzo Fioramonti, professeur d’économie politique à l’Université de Pretoria (16/06/2016), les robots remplaceront près de 50% de l’emploi aux USA et en Europe dans les 20 prochaines années. Par ailleurs, selon Matthew Rendall, CEO de OTTO Motors (Division clearpath Robotics, USA), sur 5,6 millions d’emplois perdus entre 2000 et 2010 en Amérique du Nord, seuls 13% sont dus aux délocalisations, alors que 85% sont dus au remplacement de l’humain par la machine, cette dernière générant une productivité plus efficiente, sans perturbations sociales, avec des coûts réduits et un retour sur investissement à court terme.

Les industries robotisées sont pour l’essentiel relocalisées dans les pays industrialisés d’origine (Amérique du nord, Japon, Europe), mais aussi en Chine et en Corée du Sud et touchent toutes les activités de production, y compris les microcomposants du domaine des NTIC, les semi-conducteurs électroniques, photoniques, la pharma,…

Avec l’élévation du coût de leur propre main-d’œuvre, consécutivement au développement de leur niveau de vie, les pays qui ont eux-mêmes bénéficié des délocalisations (Chine, Corée du sud,…) ont, pour des considérations de compétitivité, procédé à leur tour à des transferts de production vers des pays de la région (ex : Vietnam, Thaïlande,…).

Néanmoins, conscients de la nécessité de «coller» à l’évolution du marché mondial, ces pays ont dans le même temps maintenu une veille sur les innovations technologiques (robotique en particulier), ce qui leur permet aujourd’hui d’éviter un processus de déclin et d’obsolescence de leur industrie.

Ainsi, considérant que c’est la pression des salaires et des charges liées qui a conduit au large mouvement de délocalisations, l’introduction de la robotique dans la production change la donne et va inévitablement accélérer le mouvement de retour vers les pays d’origine de larges pans de l’industrie délocalisés.

Cette thématique a fait l’objet de nombreuses publications liées à la problématique de développement, qui remettent en question les modèles adoptés il y a quelques décades et dont bénéficient notamment les pays asiatiques (Réf Bloomberg BusinessWeek du 21/06/2017, «This economic model organized Asia for décades. Now it’s broken», selon Kevin Hamlin et Dexter Roberts).

Plus généralement, certains spécialistes alertent sur la nécessité de trouver le bon équilibre entre les innovations technologiques, la consommation et l’emploi et esquissent des pistes de réflexion intégrant la notion de qualité de la productivité.

En effet, s’il n’y a plus d’emplois, quid de la production ?

Si on prend l’exemple de l’Afrique, qui comptera en 2060 près de 2,8 milliards d’habitants, dont une forte proportion de jeunes avides de travailler et de consommer, continent technologiquement en retard, et cible en tant que marché (consommation) et sources pour les matières premières, comment allier une poussée technologique destructrice d’emplois avec ce potentiel de consommation ?

Ce sont toutes ces questions qu’il va falloir prendre en compte pour redéfinir des modèles économiques viables adaptés à la configuration économique mondiale.



REPENSER UNE STRATéGIE ÉCONOMIQUE UPDATE

Ces évolutions technologiques dans le domaine de l’industrie manufacturière devraient nous inciter à repenser notre stratégie de développement pour éviter des options qui pourraient s’avérer totalement obsolètes, non compétitives à moyen terme et sans véritable issue.

En effet, la cadence effrénée des innovations technologiques, de la transformation digitale et de la modernisation des chaînes de valeur régionales et internationales ressortant de la R&D risquent de rendre ces options totalement obsolètes et donc non compétitives dans quelques années, sachant par ailleurs que les détenteurs de ces technologies nouvelles n’accepteront pas de les transférer.

A l’évidence, certains investissements dans l’automobile, les textiles, l’électronique,… devraient faire l’objet d’investigations approfondies tant ils sont impactés par la robotisation et donc sujets à un déclin prématuré si des dispositions de veille pour intégrer les dernières innovations ne sont pas mises en œuvre (contrats de partenariat verrouillés, implication plus grande du partenaire technique, investissements dans la R&D,…).

A cet égard la règle des 51/49 concernant le capital n’est pas suffisamment incitatrice pour de tels engagements de fond de la part d’investisseurs étrangers, et devrait être révisée pour permettre plus de flexibilité.

En considération de quoi il nous paraît utile d’orienter nos efforts d’investissements dans des secteurs où notre pays dispose d’avantages comparatifs réels, générateurs de plus-value, dans des domaines qui présentent le moins de dépendances possibles (ressources énergétiques fossiles et renouvelables, ressources minières, notamment les métaux rares utilisés dans les nouvelles technologies, l’agriculture, le tourisme et les NTIC), autant de sujets évoqués dans nos précédentes contributions.

Ces préoccupations d’intégration et d’arrimage de l’économie nationale dans le cadre d’une vision stratégique à long terme devraient nous conduire à orienter les efforts d’investissements en priorité dans le domaine des ressources humaines et de la formation qui doivent résolument privilégier les sciences et les technologies (pour rappel, ces filières occupent chez nous à peine 10% du total des étudiants ; l’exemple de l’Inde est à méditer).

Ceci permettra l’émergence à terme de compétences à même de développer en interne des ressources en R&D, capables de maîtriser les nouvelles technologies update, notamment le numérique et la robotique.