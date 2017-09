Histoire de l’acquisition des œuvres algériennes de Juanita Guccionne (1904-1999), artiste peintre américaine, ou la déshérence d’une collection

Réagissez

Par Barkahoum Ferhati

Bou Saâda vient d’être une nouvelle fois, il y a à peine une année, privée du siège de wilaya qui lui a pourtant été promis à maintes reprises et qui aurait assuré son développement socioéconomique. Quant à l’épanouissement intellectuel de sa jeunesse grâce à l’avènement d’une université qui diffuserait la science à la place de l’obscurantisme régnant, elle attendra encore.

Comme elle attend un aéroport, qui a fonctionné un laps de temps, et un chemin de fer qui, sans doute n’arrivera jamais à sa destination boussaâdienne, infrastructures qui ajouteraient pourtant une plus-value économique à la ville et à sa région. Sans oublier le dépouillement par l’exploitation anarchique de son sol et de son sous-sol, du sable et des minerais, véritable catastrophe écologique voire sanitaire, les causes des maladies respiratoires dont souffrent les populations de la région n’ayant pas encore été évaluées ! Quant à son patrimoine architectural, notamment le Ksar qui, avec sa mosquée Djamaâ Ennakhla, unique en Algérie, joyau de l’architecture médiévale dont la fondation remonte au XIe siècle, il se désagrège à vue d’œil. Ne parlons pas d’un autre joyau,

El Maâdher, village agricole construit dans les années 1970 par l’équipe égyptienne de Hassan Fathy (éminent architecte égyptien) inspiré de celui de Gourna (Egypte), modèle d’architecture bioclimatique. Que dire encore de son patrimoine immatériel, poésie, costume, danse, folklorisés et qui attendent leur mise en valeur à travers un classement que l’on attend toujours ? C’est là une liste bien sûr non exhaustive d’un patrimoine laissé-pour-compte. Je vous laisse à cet égard méditer sur les écrits de mon compatriote Zahi Kamel qui, sans relâche, ne cesse de dénoncer le désordre qui sévit dans la «Cité du Bonheur». Et voilà que, maintenant, on la dépouille de son patrimoine artistique ! Alors que son Musée national, qui offre des emplois stables, est pourtant garant de son patrimoine, même si on ne dira jamais assez combien a été ardue sa réalisation tant les forces d’opposition étaient fortes. Il verra, malgré tout, le jour en 1993, grâce à l’engagement décisif du wali de M’sila de l’époque, Abdelkader Zoukh.

L’obscurantisme en vigueur en ces années de «braises rouges» lui valut, en 1995, «l’incendie criminel» dont furent victimes une trentaine d’œuvres, parties en fumée, du jeune calligraphe Aziz Kacimi, à qui on ne reconnaîtra même pas le statut de «victime du terrorisme». Aujourd’hui, faute d’une direction digne de ce nom, alors que Bou Saâda ne manque pas de compétences, le musée va à vau-l’eau ! Ce qui permet de justifier la rengaine de «l’insuffisance sécuritaire des œuvres» pour l’en pourvoir. On parle même de le déclasser ! Qu’a-t-on fait pour s’assurer de son succès ? Et à qui la faute ?

Mais là où le bât blesse encore, c’est la dispersion d’une collection qui revenait de droit à ce musée. Il s’agit de l’œuvre de l’artiste peintre américaine Juanita Guccionne (1904-1999) qui vécut à Bou Saâda dans les années 1930 et en fit le croquis avec amour, nous léguant ainsi un patrimoine inestimable. Une collection que bien des musées rêveraient de posséder. Depuis plus de 15 ans, le fils de l’artiste, Djelloul Mabrouk, se bat pour la faire connaître aux Algériens.



Voici donc l’histoire de cette collection afin que nul ne dise : «je ne savais pas»

Dans les années 1990, Djelloul Mabrouk, journaliste-reporter et poète soufi, né en 1934 à Alger, se rapproche pour la première fois de l’Algérie. Il propose à l’ambassade d’Algérie à Washington d’acquérir une collection constituée d’un ensemble d’œuvres peintes sur l’Algérie signées de sa mère Juanita Guccionne (1904-1999), artiste peintre américaine. Cette artiste a séjourné en Algérie de 1933 à 1935, sillonnant et saisissant sur le vif le Sud algérien, d’El Kantara à Biskra, puis remontant jusqu’au Nord, en Kabylie, à Aïn El Hammam (Michelet). Mais elle posa son chevalet plus longuement à Bou Saâda et y épousa Ben Aïssa Chihaba Ben Mabrouk. Elle y produisit une remarquable et importante série de peintures, de fusains, d’aquarelles et de dessins, arborant des «scènes et types» et des paysages algériens, dans un style que l’on peut qualifier d’orientaliste. Juanita renoncera plus tard à l’orientalisme. Aujourd’hui, son œuvre, variée, est également affiliée à l’école surréaliste.

Ce sont là plusieurs centaines d’œuvres, véritable patrimoine artistique témoignant de l’histoire de l’Algérie des années 1930, qui constituent cette collection, gardée jalousement par son unique héritier, Djelloul Mabrouk. Légataire testamentaire de sa mère, particulièrement sensible aux questions patrimoniales et soucieux de l’histoire du pays de ses racines, il a souhaité que ce patrimoine dans son ensemble revienne au pays qui l’a enfanté. C’est ainsi qu’en 1991, dans le cadre des accords bilatéraux dans le domaine culturel entre l’Algérie et les Etats-Unis et à l’instigation de feu Mohamed Bentabet, directeur-conservateur du Musée des Arts et traditions populaires (ATP) d’Alger, est organisée une exposition intitulée «De la Casbah à Washington». Pas moins de 20 toiles et 36 dessins signés de Juanita Guccionne y sont présentés au public algérien. Dans le catalogue rendant hommage à l’artiste, le conservateur notera que ce fut-là «un moment d’évasion pour oublier le désordre qui occupe nos sociétés moderne… C’est à travers le pinceau de Gucionne que ni l’éloignement, ni l’âge n’ont pu empêcher de donner l’exemple d’un dévouement sans limite pour son art». A Washington, sous la houlette de Driss Djazaïri, alors ambassadeur d’Algérie aux Etats-Unis, et de Chakib Khelil, ministre de l’Energie et des Mines, des négociations sont menées pour l’achat de cette riche collection.

La Sonatrach, mécène naturel, est chargée de conclure l’opération d’acquisition.

En novembre 2002, l’ambassade organise au prestigieux «Arts Club of Washington» une exposition de la collection proposée par

Djelloul Mabrouk. Nos deux hauts responsables inaugurent l’exposition, insistant dans leurs allocutions sur l’importance de cette œuvre patrimoniale pour l’Algérie et annonçant, pour sa protection et son intégrité, la création d’une aile «Juanita Guccionne» dans un musée algérien. En janvier 2003, Madame Dalila Orfali, directrice du Musée des Beaux-Arts d’Alger, accompagnant des artistes algériens conviés à une exposition au «Arts Club of Washington», mandatée également pour donner son avis sur cette collection mais insensible à l’Ecole orientaliste, se montre plutôt défavorable à l’achat de l’ensemble de la collection.

Mais Djelloul Mabrouk, estimant que l’œuvre de sa mère Juanita Guccionne sur l’Algérie «constitue un ensemble indivisible», un tout non négociable de sa période algérienne, refuse un morcellement qui serait pour lui un déchirement. En janvier 2004, nos deux hauts responsables délèguent Mohamed Sanhadji, représentant de la Sonatrach pour procéder à l’opération d’achat.

Celle-ci est conclue en février 2004 à travers l’acquisition de 165 œuvres, peintures, fusains, aquarelles et dessins, pour un montant de

232 250 dollars. Notons que cette collection était estimée à bien plus que cela ! Djelloul Mabrouk est enfin soulagé.

On le rassure également quant à l’intégrité de la collection, qui ne devait en aucun cas être dispersée. Son acheminement vers l’Algérie devait être imminent avec la promesse qu’une exposition serait organisée pour «le peuple algérien». Hélas ! Djelloul Mabrouk perd les traces de la suite du voyage et les contacts avec les acheteurs s’interrompent. Le poète, dévoué à son art, attaché à son pays natal avec lequel il va décrire le sentiment de déchirure qui l’habite dans un poème, Far From Algers (Loin d’Alger), ne peut comprendre ce silence. Notons que ce poème mériterait d’être connu du grand public algérien.



Les déboires commencent !

De 2004 à 2011, Djelloul Mabrouk frappe à toutes les portes pour connaître le sort réservé à cette collection. Celle de l’ambassade en premier, puis de Sonatrach. En vain ! Les anciens négociateurs ont été appelés à d’autres fonctions, les nouveaux ne semblent ni ne veulent se donner la peine de donner une information crédible. Ce qui soulève bien des suspicions. Sa seule alternative est de répercuter ses doléances dans la presse nationale. Celle-ci n’y va pas de main morte : Saïd Khatibi signe dans Le Matin.dz du 19 juin 2011 un premier article percutant. Il accuse les responsables algériens de «vol de 174 œuvres de Juanita Guccionne». Plusieurs médias en ligne et sur papier prennent le relais. La réaction est alors immédiate de la part de Sonatrach. Par la voix de l’APS du 26 juin 2011, Sonatrach annonce qu’elle organise en son siège, à la Galerie d’Art, une exposition réservée aux journalistes d’une partie de la «collection de l’œuvre de Juanita Guccionne». La presse est conviée pour en faire le constat.

Abderrahmane Ghezzal, son directeur de la communication, précise en présentant l’exposition partielle que la collection de l’artiste peintre américaine Juanita Guccionne «est arrivée en Algérie le 17 mai 2004». Il ajoute que «la direction de Sonatrach est prête à la mettre à la disposition des autorités officielles, le ministère de la Culture en premier lieu, pour les besoins d’une exposition». Il continue son discours en exaltant les mérites de Sonatrach, «l’entreprise citoyenne» qui dans ses usages, a toujours œuvré «à la valorisation de la culture en Algérie et à la préservation du legs culturel algérien» et donne l’assurance que cette collection sera léguée très prochainement au ministère de la Culture. Effectivement, le 9 mai 2012, l’APS, relayée par la presse nationale, annonce à juste titre que Sonatrach, représentée par Abdelhamid Zerguine, a remis à Mme Dalila Orfali, directrice du Musée des Beaux-Arts d’Alger, une collection de «174» œuvres de l’artiste peintre américaine Juanita Guccionne, estimée à un montant de «200 000 dollars». Cette donation a été organisée au siège de Sonatrach en présence de Youcef Yousfi, ministre de l’Energie, et de Mme Khalida Toumi, ministre de la Culture, qui, dans leur discours, annoncent «un heureux événement» dont «l’objectif principal consistant en la sauvegarde du patrimoine national et sa mise à la portée des artistes, des étudiants des arts ainsi que du large public».



Mais la collection n’a toujours pas été montrée aux Algériens comme promis !

Reprenant son bâton de pèlerin, Djelloul Mabrook, le poète soufi, infatigable du haut de ses 83 ans, réitère ses doléances dans différents messages adressés encore une fois aux autorités algériennes, notamment au Musée des Beaux-Arts d’Alger, émettant le vœu de voir la collection des œuvres de sa mère Juanita Guccionne exposée devant le public algérien. Aucune réponse ! Selon la vox populi, la direction nie même en connaître l’existence ! Fils d’un Algérien et attaché à l’Algérie et à son patrimoine, Djelloul Mabrouk note qu’«il ne pourra retrouver la paix de son âme» que lorsqu’il saura que les œuvres de sa mère Juanita Guccione seront conservées en un «ensemble indivisible», promesse des responsables algériens lors de l’acquisition. Quant à Bou Saâda, elle attend toujours des âmes bienveillantes qui lui permettront de recouvrer son patrimoine.







