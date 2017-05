Dans l’antichambre du pouvoir en Algérie

Réagissez

L’histoire nous enseigne que les régimes autocratiques se reproduisent jusqu’à implosion, puisque construits sur des leurres et des raccourcis idéologiques, comme le «changement dans la continuité» ou «on ne change pas système qui gagne» et la mise en œuvre de manœuvres grossières et folkloriques qui deviennent un label de réussite voire un référent mémoriel.

Ainsi, M-E. Naegelen, d’origine alsacienne, militant de la SFIO, ancien résistant, nommé le 11 février 1948, premier gouverneur général en Algérie, organisa, lors de la première élection de l’Assemblée algérienne, le 11 avril 1948, une gigantesque opération de trucage de l’élection des délégués du deuxième collège. La répétition de ce procédé, à l’occasion du renouvellement triennal de février 1951, répond à cette même logique… Résultat, elle a catalysé la Révolution du 1er Novembre 1954 !

Pour les prochaines désignations électives législatives, communales de 2017 et celle présidentielle de 2019, dans notre pays, que le pouvoir compte organiser, personne n’est dupe, à l’intérieur et à l’étranger, sur le niveau de l’abstention et l’ampleur de la fraude annoncée mais tout un chacun tente de récupérer, ce qui peut l’être, en fonction de la réalité de son existence partisane et notamment dans l’opposition légale.

Sans ancrage idéologique partisan et en rangs dispersés, les partis du pouvoir entendent bien participer à la répartition de la rente, en Algérie et à l’étranger, même s’il faut, pour cela, jeter aux gémonies les aspects éthiques et moraux, qu’une telle organisation implique. Le reste des mini-partis dits «sanafir» (ils sont une trentaine), sortis des laboratoires de l’ex-DRS, attendent l’appel à la mangeoire et le moment de passer à table.

Il est clair que ces scrutins ont le désavantage de mettre à nu les arrière-pensées boulitiques du Pouvoir, à savoir la cinquième désignation élective du Président, anticipée ou non. En effet, à l’exception des leurres habituels, les futurs équilibres seront taillés sur mesure pour cette opération vitale pour faire perdurer le pouvoir ! Pour le reste, chacun recevra son quota de rente en fonction de son allégeance, de son obséquiosité et, nouvelle donnée dans les mœurs politiques de notre pays, des dinars blanchis amassés.

Qu’en pensent les puissances étrangères ? L’année 2017 est particulièrement riche en événements électoraux internationaux, en bouleversements géopolitiques majeurs et en changements à la tête de deux pays influents pour l’Algérie que sont la France et les USA, doublée d’une crise énergétique majeure, non anticipée par le pouvoir actuel, qui a même renié son existence durant deux années.

Il faut se souvenir que l’intronisation d’A. Bouteflika, en 1999, par l’institution militaire, (après l’énigmatique départ, avant terme, du président L. Zeroual, qui reste à élucider), ne pouvait se réaliser sans l’aval de la France d’abord, des USA et des monarchies du Golfe, ensuite ! En fait, il faut se rendre à l’évidence, c’est ce premier pays qui a imposé à l’institution militaire, qui représentait le pouvoir réel, cette candidature, en contrepartie d’un déminage des dossiers relatifs à la «décennie noire». Les preuves et les arguments de cette transaction ne manquent pas et certains de ses acteurs, algériens et étrangers, sont toujours vivants.

En fait, le pouvoir va progressivement passer, d’un équilibre précaire entre plusieurs centres de pouvoir, en particulier militaire mais également civil, à un pouvoir unique, inique et autocratique de type «zaouïal», où le zaïm règne sans partage et surtout sans contre-pouvoir aucun et tout cela avec la bénédiction de l’ancienne puissance coloniale «au nom de ses intérêts biens compris et accessoirement de la stabilité de la région» ! Cette régression sociétale, sans précédent, des mœurs politiques de notre pays, sera dénommée, par les dobermans supplétifs, d’«Etat civil» par rapport à l’«Etat militaire» qui prévalait !

Et comme il fallait s’y attendre, cela devait passer par le parasitage temporaire du pouvoir du DRS et par la répudiation, sans élégance, de son premier responsable… malgré qu’il a contribué à consolider la zaouïa au pouvoir, en détruisant, tour à tour, tous ses adversaires potentiels durant les deux décennies passées. Le «trois-quarts président» enfin atteint son objectif, malgré l’adversité des clans, au bout de dix-neuf ans de manœuvres malicieuses pour enfin devenir le seul «Cheikh el bled», transformant notre pays en un nouveau beylika, au détriment, cependant, de sa propre santé.

Les USA, avant et plus, après l’avènement de D. Trump, marquent clairement leur positionnement vis-à-vis de l’Algérie, en inscrivant leur action d’influences dans le cadre d’un triptyque où les maîtres mots-clés sont, hiérarchiquement, le business, la sécurité et la géopolitique. Cette triple action va se concrétiser par le placement de ses pions en pole position, sur l’échiquier politico-économique algérien, avec comme pièce maîtresse, aujourd’hui, C. Khelil, de retour au pays depuis le 17 mars 2016.

Son positionnement présidentiel semble être validé, en substitution à la candidature du frère du Président, plus rétif à la fonction présidentielle et moins soumise à polémique héréditaire. En mission commandée, il est chargé de noircir «la matrice de Leontief», en identifiant les personnels nécessaires à la prise de pouvoir, le moment venu, après la désignation présidentielle légale ou anticipée et de les dispatcher sur l’échiquier de manière progressive mais certaine.

Faut-il rappeler à cet endroit, la nomination-réhabilitation inattendue de l’innommable BRC golden boy’s, A. Ould-Kadour, pour s’en persuader ? Mais la face cachée de l’iceberg est mise en œuvre par des décisions et des actes, plus importants mais moins visibles. Recensons quelques-unes des pièces de ce puzzle, qui se tisse patiemment dans notre pays… par les USA. Le président du Conseil d’affaires algéro-américain, S. Chikhoun, a promis aux dirigeants algériens que «grâce aux investissements américains, l’Algérie ne devra plus importer des aliments de l’étranger à partir d’ici six ou sept ans».

Une étude de la Banque mondiale met en exergue «l’importance de l’initiative lancée par des chercheurs et des dirigeants algériens de haut niveau, dont l’ancien directeur du prestigieux US National Institutes of Health, Ilias Zerhouni, qui ont mis sur pied aux Etats-Unis l’Algerian American Foundation, pour assurer des services de formation et d’assistance technique aux nouveaux centres de recherche médicale en Algérie». Le secteur de la communication fait également un début timide, en attendant une pénétration promise dans l’audiovisuel.

Mais depuis la visite d’A. Sellal (écran de fumée présidentiel) fin mars 2016 à Washington DC, les USA développent leur stratégie au «rouleau compresseur», puisqu’ils vont lui faire rencontrer les dirigeants de plusieurs grands groupes américains, dont Al Walker d’Anadarko, développer les gisements pétroliers de Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk situés dans le bassin de Berkine à Illizi, Jeff Miller, PDG d’Haliburton, spécialisé dans l’industrie et les services énergétiques, John Rice, vice-président de General Electrcic (GE), qui a remporté un contrat de plus deux milliards de dollars pour fournir des équipements pour la génération électrique pour six nouvelles centrales à cycles combinés et développe également un projet d’investissement de 200 millions de dollars pour la construction d’un complexe industriel de production de turbines, Dow Wilson PDG de Varian Medical Systems, leader mondial des traitements et des logiciels de radio-oncologie, Philip Blumberg, PDG de Blumberg Grain, un leader mondial dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui va se voir confier de grands projets agricoles sur les Haut-Plateaux pour booster la production céréalière, laitière, de viande et de pomme de terre.

Enfin, A. Sellal a fait acheter à notre pays des trains de marchandises du constructeur américain EMD. Au niveau de la sécurité et de la défense, les choses sont plus claires pour le moment, puisque pour les USA, l’Algérie est considéré comme «un partenaire capable» avec lequel une «forte coopération en matière de diplomatie, de maintien de l’ordre et de sécurité», se développe, selon la fiche d’information du Département d’Etat de l’administration D. Trump, du 2 février 2017, considérant que notre pays a une «localisation stratégique» et où «de fréquents échanges civils et militaires» se réalisent. Elle ajoute que L’Algérie est restée «relativement stable malgré les remous dans les pays voisins et joue un rôle constructif dans la promotion de la stabilité régionale».

Les USA œuvrent à «renforcer la capacité de l’Algérie à combattre le terrorisme et les crimes, à soutenir la construction d’institutions stables qui contribuent à la sécurité et à la stabilité de la région et permet de combattre Daesh, Aqmi et d’autres organisations hostiles dans la région». L’Algérie est un membre actif du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et un partenaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Pour J. Siberell, coordonnateur pour la lutte antiterroriste au Département d’Etat, l’Algérie est «un partenaire-clé» des Etats-Unis dans le domaine sécuritaire.

S’exprimant à l’issue de la quatrième session du dialogue algéro-américain sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, tenue dernièrement à Washington, J. Siberell a précisé que «son pays se tourne vers des partenaires, comme l’Algérie qui a une profonde expérience en matière de lutte effective contre la menace terroriste, comparée à la plupart sinon tous les pays». Le coordonnateur américain a indiqué que la participation des représentants des départements américains de la Défense, de la Justice, de la Sécurité intérieure et du gouvernement américain, à cette réunion «est également une indication» qui témoigne d’une «nouvelle ère dans la coopération» algéro-américaine.

Ces analyses sont partagées par au moins trois Instituts américains (The Global Risk Insights et The Washington Institute for Near East Policy et l’American Entreprise Institute), reconnus mondialement pour leur sérieux mais à une nuance près, c’est qu’ils affirment tous que «l’absence d’un chef d’Etat va conduire le pays à l’implosion».

En effet, ils affirment que l’Algérie est «mûre» pour «l’effondrement». Ils s’interrogent sur le fait que «la question n’est pas si, mais quand l’Algérie va s’effondrer» ! Cette affirmation se construit autour du fait que la pratique de l’achat de la paix sociale ne pourra pas être maintenue, du fait de la baisse drastique des recettes pétrolières.

Cette interrogation plaide également en faveur d’un remplacement rapide du Président de notre pays… en off, sous «le contrôle américain», bien entendu ! Les analystes considèrent que «très probablement, les militaires et les services de sécurité choisiront, ou ont déjà choisi, le successeur d’A. Bouteflika, bien qu’une succession contestée ou houleuse reste une possibilité».

D’un autre côté, les USA entendent dresser la feuille de route, au prochain Président, en soutenant le développement de la société civile algérienne, avec l’allocation de fonds à l’Algérie via l’initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (Middle East Partnership Initiative, MEPI) en développant des programmes de formation pour «des journalistes, des hommes d’affaires, des femmes entrepreneurs et parlementaires, des juristes et des dirigeants d’ONG» et par la mise en place de programmes américains d’éducation.

Le département d’état indique cependant que «les trois principaux problèmes persistants en Algérie en 2016 ont été les restrictions sur la liberté de réunion et d’association, le manque d’indépendance judiciaire et d’impartialité et les limites sur la liberté de la presse». Ce rapport évoque, par ailleurs, la corruption et le manque de transparence dans la gouvernance. Il insiste sur «les risques liés à la criminalité financière, en augmentation, en raison de l’utilisation généralisée des liquidités» et s’inquiète de «la présence d’une économie informelle, estimée entre 45 et 50% du PIB».

Cette situation va augmenter la criminalité financière issue de la traite humaine, du trafic de drogues, d’armes et de tous les produits prohibés et ou subventionnés (carburants, cigarettes, produits alimentaires, médicaments, contrefaçon…). L’ex-membre du Conseil de sécurité américain W. B. Quandt considère qu’il faut travailler avec le pouvoir actuel en place, sachant qu’«Octobre 88, en Algérie, est le premier printemps arabe». C’est l’objet même de la 4e session du dialogue bilatéral algéro-américain du 6 avril 2017 à Washington. Cette session, qui a duré deux jours, a été consacrée à deux thématiques phares : la lutte contre le terrorisme et l’investissement économique.

La France dans l’Europe ou l’Europe dans la France n’entend pas perdre son rôle d’arbitre influent et d’ancienne puissance coloniale, dans les pays du Maghreb et en Algérie tout particulièrement. Ses intérêts biens compris étant en jeu, il est exclu que le remplacement du président algérien se réalise sans son avis ou pire encore, contre elle.

Elle a déjà du mal à contenir «l’invasion jaune» (sino-japonaise) sur le continent africain et en Algérie, elle ne peut pas se permettre de perdre le «bastion algérien», pièce maîtresse au Maghreb, au profit des intérêts américains surtout avec un «Président-homme d’affaires» nommé D. Trump, que toute la classe politique française traite d’«imprévisible», car ne respectant aucun cadre préétabli !

Le slogan «America first», fer de lance de sa campagne et de sa victoire, ne vaut pas uniquement pour les affaires intérieures mais il s’applique également aux relations internationales, ce qui se traduira par une remise en question des positions dominantes détenues par tous ses partenaires étrangers dans le monde, la France comprise.

La France, qui est le seul pays au monde à connaître, dans le détail, l’état de santé réel de notre Président, a commencé la mise en place de son dispositif de contrôle du processus de remplacement, par le changement de son ambassadeur, en désignant X. Driencourt qui a déjà occupé ce poste entre 2008 et 2012 et qui travaillera en «bonne intelligence» avec un autre ancien ambassadeur de France à Alger, B. Bajolet (2006-2008), promu patron des services de renseignement français.

F. Holllande a envoyé B. Cazeneuve, son Premier ministre, il y a quelques jours à Alger, «pour participer au Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN)», deux semaines après son ministre de l’Intérieur, Le Roux mais également et surtout pour vérifier l’efficacité du dispositif. Il a qualifié, à sa descente d’avion, les relations entre deux pays d’«exceptionnelles et uniques, en raison de l’histoire commune qui lie les deux pays».

Il en profite pour assister à la signature d’une dizaine de projets de contrats industriels et a qualifié la coopération sécuritaire de positive, tout en laissant entendre que l’expérience précieuse de l’Algérie en matière de «lutte antiterroriste est d’une grande utilité pour la France». Il a salué «le rôle-clé joué par l’Algérie sur la scène régionale pour le retour de la paix et de la stabilité en Libye et au Mali». Mais il s’en est retourné, sans rencontrer le président de la République, après l’annulation du rendez-vous pourtant programmé, selon l’AFP.

La donne européenne est un peu plus nuancée par rapport à la position française. Emportée par la RFA, réunifiée et le Royaume-Uni, en voie d’éclatement, l’Union européenne, qui sous-traitait le Maghreb et notamment l’Algérie, à la France, ne l’entend plus de cette oreille, pour la simple et bonne raison que la position de la France a considérablement régressé, à tous les niveaux, dans l’échiquier mondial, européen et africain.

F. Mogherini, Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères, a déclaré dernièrement à son arrivée à Alger, que «nos intérêts réciproques vont bien au-delà de simples intérêts mercantiles». Elle «a rappelé également que l’Algérie tire déjà profit de notre relation commerciale puisque l’Union européenne est le premier marché d’exportation du gaz algérien et nous nous sommes également engagés à coopérer de manière plus serrée sur les questions stratégiques et sécuritaires et sur les questions de migration et de mobilité».

Alors que pour P. Defraigne, directeur général honoraire à la Commission européenne, «le risque d’implosion et de guerre civile est hélas très sérieux» suivi en cela par le journaliste et écrivain anglais S. Pollard qui considère : «Quand Bouteflika mourra, les islamistes vont essayer de s’emparer du pouvoir et l’Europe devra faire face à une autre crise de réfugiés.» Cette vision est partagée par J. Keenan qui écrit dans Die Welt : «Si le président Bouteflika, malade depuis des années, meurt, le pays pourrait plonger dans le chaos… La corruption et la répression sont immenses et les conditions de vie se détériorent. La seule chose qui manque c’est l’étincelle.» Der Spiegel prédit, à son tour, que l’Algérie est en «danger de désintégration» !

La politologue allemande, spécialiste des pays du Maghreb, I. Werenfels, vice-présidente du Foundation Board du Graduate Institute of International and Development Studies de Genève, accuse A. Bouteflika d’avoir «divisé l’Algérie pour mieux régner», au lendemain de la visite avortée en dernière minute de la chancelière allemande A. Merkel, dans la «Stiftung für Politische Wissenschaft» (SWP). Quant à la transition, la politologue pense qu’une «partie des élites au pouvoir n’a pas intérêt à ce que les choses changent, car la transition peut apporter un Etat de droit, la transparence». Mais pour autant, elle ne voit pas l’Algérie sombrer forcément après la mort d’A.

Bouteflika, car elle croit qu’il n’est qu’une pièce du système et non le système en entier. Sous couvert de «stabilité, les pays occidentaux tablent sur le maintien du système en Algérie, car dans un contexte chaotique, les conséquences sur l’Europe seraient catastrophiques». L’Europe considère également que la stabilité de l’Algérie constitue un rempart contre l’immigration subsaharienne ! Comme les Américains, les Européens considèrent que le remplacement du président algérien est une priorité, compte tenu de l’état inquiétant de sa santé !

Enfin, les pays du Golfe, à leur tête l’Arabie Saoudite, somment l’Algérie de choisir son camp et de ne pas surfer entre les lignes rouges, dans les différents dossiers brûlants qui déchirent la région, comme celui de la Syrie, du Yémen, de l’Irak, de l’Iran, du Liban, de la Ligue arabe. Dès lors, ils privilégieront un Président remplaçant qui acceptera d’entrer dans le rang, en rejoignant le reste des pays du Golfe, dans leur effort de contenance de «l’expansionnisme perse» dans la région.

En outre, le nouveau Président devra rejoindre les pays du Golfe sur les dossiers libanais, syrien et irakien, où les divergences sont criantes. Les pays du Maghreb, quant à eux, tenteront, pour le Maroc de trouver un interlocuteur moins dogmatique sur le dossier du Sahara occidental, la Tunisie un bienfaiteur plus généreux, la Libye un voisin moins interventionniste et la Mauritanie allié protecteur dans la sous-région. Compte tenu de tout ce qui précède, le profil du prochain Président est tout trouvé !