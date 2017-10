Contexte géopolitique régional et stratégie de développement

Réagissez

Par Abdenour Kashi

Expert en Intelligence économique (IE) ; 3e cycle, EGE-Paris

DU FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL

Le gouvernement a adopté le recours au financement non conventionnel pour contourner la situation d’asphyxie de trésorerie et proposer une alternative au financement de l’économie.

Cette décision va à contresens des logiques économiques éprouvées, a fortiori lorsqu’elle s’applique à une économie mono-exportatrice d’hydrocarbures, une industrie à la traîne marquée par un très faible taux d’intégration et une dépendance quasi-totale des importations, y compris en matière alimentaire.

Cette option induite par l’urgence de la situation (quasi cessation de paiement, arrêts des travaux d’infrastructures, risques sur les versements des salaires et retraites, les transferts sociaux,...), peut s’expliquer par la proximité d’échéances politiques, sociales et un contexte sécuritaire inquiétant à nos frontières, qui ne doivent pas souffrir de perturbations supplémentaires.

Les experts ont suffisamment disserté sur le sujet et exposé leurs craintes quant aux effets d’un recours incontrôlé à la planche à billets, sur la valeur de la monnaie nationale, sur les risques d’inflation, de baisse du pouvoir d’achat, du chômage et de l’appauvrissement des populations, et parmi elles, celles les plus démunies.

Le recours à la planche à billets, dans des conditions encadrées en termes de montant, de durée et d’affectation des financements, peut constituer une solution alternative d’urgence pour faire face à une situation exceptionnelle et débloquer immédiatement une crise de liquidités qui, à l’évidence, impacte lourdement une économie fortement dépendante de la commande publique.

Cette situation de crise d’encaisses qui n’est pas passagère doit être appréhendée dans sa complexité et être comprise comme étant la résultante des politiques économiques inopérantes appliquées et de l’incohérence entre un discours d’ouverture prôné tant en interne qu’à l’international, et un encadrement législatif et bureaucratique non attractif et non adapté. Ce discours à deux vitesses n’a favorisé ni l’émergence d’un véritable entrepreneuriat local créateur de richesses, ni permis de capter les IDE, partout ailleurs considérés comme levier de développement.



DU DISCOURS à LA RéALITE

Bien au contraire, les dispositifs mis en place, les entraves bureaucratiques et d’autres incohérences... ont progressivement placé l’Algérie dans une position isolationniste incompréhensible, que les recettes des hydrocarbures ont jusque-là largement contribué à masquer.

Les exemples :

- du secteur des hydrocarbures en «panne», marqué par la baisse continue des réserves et de la production, malgré des investissements importants en amont ;

- du secteur minier sous-exploré ;

- les retards inexpliqués en matière d’énergie renouvelable (solaire) ;

- du secteur du tourisme laissé en déperdition et qui partout ailleurs contribue entre 7 et 10% au PIB (voir Tunisie, Maroc, Turquie, Egypte,…) ;

- du secteur de l’industrie qui stagne autour de 5% du PIB avec des taux d’intégration atteignant rarement les 15% et encore avec de l’énergie bon marché, et des bonifications en tout genre (avantages dans le foncier, exonération des droits de douane et taxes, TVA, IBS, TAP, bonification des crédits, avantages emplois, …) ;

- du secteur agricole et agro-alimentaire dont les montants des importations continuent à se chiffrer en milliards de dollars, (problème de sécurité alimentaire) ;

- du secteur de la santé en déliquescence ;

- du secteur de l’éducation avec un classement des plus médiocres de nos universités à l’échelle mondiale ;

- le niveau alarmant atteint par le commerce informel, lequel outre son impact sur les ressources fiscales, a fini par ancrer un mode de «doing business à l’algérienne».

Toutes ces insuffisances montrent l’urgence qu’il y a à adopter une politique économique et une stratégie de développement qui prendraient emprise sur des secteurs dans lesquels des optimisations réelles existent.

Nous ne pouvons, bien sûr, que faire écho à ceux qui appellent à la diversification économique, mais diversifier avec quoi ? Quels moyens ? Quelles ressources ?



LES HYDROCARBURES, LEVIER DE DéVELOPPEMENT

A notre sens, l’attention doit être portée encore sur le secteur des hydrocarbures, qui doit être repris en main, adapté et modernisé, car il est, dans la situation actuelle de notre économie et pour longtemps encore (10- 20 ans), la seule source véritable de financement et le levier par excellence de toute politique de développement.

Un rapide survol du secteur de l’énergie montre que Sonatrach souffre aujourd’hui d’un problème de renouvellement des réserves du à un ensemble de phénomènes imbriqués en matière de :

- insuffisance, voire absence de prévisions et d’analyses prospectives tenant compte des développements à l’international et de l’évolution de la demande interne ;

- faibles résultats dans l’exploration (beaucoup de forages pour de faibles résultats, ou pour des découvertes non économiquement viables...) ;

- faibles taux de récupération dans les gisements matures et coûts d’exploitation élevés qui induisent des coûts de revient du baril élevés, comparés à la baisse drastique des prix sur les marchés mondiaux ;

- montants élevés des transferts pour les services pétroliers (12 à 15 milliards de dollars) ;

- capacités de raffinage insuffisantes pour faire face à la demande croissante de produits dérivés (essence, gasoil, fioul…) ;

- complexes pétrochimiques insuffisants pour la production de centaines de produits dérivés pouvant être exportés avec une valeur ajoutée certaine pour le gaz ;

- gestion insuffisante des RH (démissions, retraites, démobilisations, absence de formations adaptées aux nouvelles techniques d’études, d’exploration et de production) et charges de structures élevées avec des sureffectifs (150 filiales, 120 000 employés…).

A cela s’ajoutent une fiscalité et une réglementation inadaptées qui ont servi de repoussoir pour les compagnies internationales, dans un contexte où d’autres opportunités s’offrent à elles dans des pays plus attractifs.

Ce repli sur soi, en sus des insuffisances rappelées ci-dessus, ont conduit à la baisse des réserves de pétrole (10 milliards de barils) et de gaz (2700 milliards de m3) suivie d’une baisse de la production, alors que dans le même temps la consommation locale a explosé (30% de la production pour le gaz et 40% pour le pétrole), d’où la baisse des exportations et des pertes de parts de marché en Europe notamment.

Les intervention récentes du Premier ministre et du ministre de l’Energie qui appellent à la fois à la nécessité d’explorer le gaz de schiste et de revoir la loi sur les hydrocarbures pour la rendre plus attractive, pourraient constituer le déclic à des mesures de redressement de nature à capter l’intérêt des multinationales ayant les capacités humaines et techniques à même d’apporter un plus qualitatif à Sonatrach (exploration, exploitation, raffinage, pétrochimie, commercialisation, formation et motivation des ressources humaines).

Ces préoccupations semblent aussi ressortir des interventions récentes du PDG de Sonatrach qui mettent l’accent sur la maîtrise des coûts de production : «Une gestion rigoureuse suppose qu’avant d’investir 1 dollar, on doit estimer le retour sur Investissement», et sur la nécessité impérieuse de réorganiser la compagnie.

En effet, en dehors du pétrole et du gaz (y compris les activités de raffinage et pétrochimie), sur lesquels notre pays peut compter à court/moyen termes, il n’existe raisonnablement pas d’alternative industrielle avant au moins 5 à 10 années (délais de réalisation, de lancement, de montée en cadence et de commercialisation compétitive,…), et ce, quel que soit le projet entrepris.

L’exploitation optimale des réserves conventionnelles restantes qui sont encore très importante d’après plusieurs études d’organismes étrangers (20 à 40 milliards de boe), et de celles non conventionnelles (gaz et pétrole de schiste, dont les experts estiment que l’Algérie dispose des 3es réserves mondiales), doivent être retenues en tant qu’options fondamentales et traduites par des accords stratégiques avec les compagnies internationales, maîtrisant les «process up date d’E&P» de dernière génération, américains en particulier. Pour être efficaces, ces dernières doivent pouvoir trouver en Algérie des conditions de fonctionnement opérationnelles adaptées au «doing business as usual» loin de celles bureaucratiques et instables en vigueur qui ont conduit un bon nombre d’entre elles à quitter le pays.

Pour ce faire, Sonatrach doit adopter un mode de gestion et une gouvernance transparents, conformes aux normes et standards admis à l’international si elle veut espérer continuer à jouer un rôle pérenne dans les domaines pétrole & gaz.



POUR DES RéFORMES STRUCTURELLES

Néanmoins, pour être de plein effet, tous ces constats, déclarations et orientations touchant le secteur des hydrocarbures doivent être intégrés dans le cadre d’un vaste programme de réformes profondes prônant la libéralisation et l’ouverture franche de l’économie en faveur du privé national et à l’international, auquel ne cessent d’appeler tous les experts.

Ce programme pourrait s’articuler par exemple autour des axes suivants :

- recours au financement non conventionnel pour débloquer la situation dans un cadre réglementé et des limites à définir ;

- changement des billets de banque sur une période de 6 mois et déclaration simultanée d’une amnistie fiscale en faveur des déposants. Si l’on prend en considération le montant des fonds hors des circuits bancaires (estimés par les experts à environ 50 milliards de dollars équivalents dinars), cette opération impactera considérablement le point ci-dessus ;

- définir une stratégie de développement marquée comme indiqué précédemment par l’ouverture et la libéralisation de l’économie, la privatisation des entreprises publiques, notamment des banques publiques en vue de la modernisation, de leur gouvernance et des outils de gestion ;

- définir le rôle régulateur de l’Etat ;

- déterminer les secteurs à privilégier et devant être les récipiendaires prioritaires des aides en matière d’investissement ;

- refonder et moderniser le système fiscal ;

- révision de la loi sur les hydrocarbures ;

- révision de la loi sur les investissements, et suppression de la règle 51 / 49% ;

- décentralisation et création de pôles économiques régionaux ;

- mener un travail d’explication participative en interne (délivrer un discours de vérité pour une large adhésion) et de lobbying de la

nouvelle politique d’ouverture à l’international (principaux pays partenaires : USA, UE, Chine,….) et auprès des institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale,…), et solliciter leur expertise dans le domaine. Une telle démarche multilatérale nécessitera certes de l’ingénierie, de la conviction et du courage, mais bien qu’intervenant dans un contexte non favorable car de nombreux pays pétroliers, notamment les monarchies du golfe subissent les mêmes contraintes et vont aussi s’adresser au marché financier international, elle est possible, et peut constituer une voie de décollage sur laquelle nous pouvons encore «avoir la main».

L’approche stratégique doit s’inscrire dans une vision à la fois d’ouverture économique globale visant le décollage économique de notre pays dans le cadre de partenariats pour attirer les IDE et par ailleurs s’inscrire dans une approche géopolitique tenant compte des atouts dont dispose l’Algérie.

L’Algérie, par sa superficie (1re en Afrique), sa position stratégique au Maghreb, sa profondeur dans le Sahel, et au sud de l’Europe, ses capacités militaires et sécuritaires, ses potentialités énergétiques fossiles & solaires, minières, agricoles, touristiques, ses ressources humaines, sa diaspora entrepreneuriale, dispose en fait de tous les atouts pour un décollage économique et entrer de plain-pied dans la modernité.

Pour développer tous ses atouts, elle a besoin de stabilité pour permettre l’entrée massive d’IDE dans les différents secteurs cités. Pour attirer ces IDE, il faut permettre aux investisseurs une visibilité suffisante pour entrevoir un retour sur capital de leur investissement, et pour ce faire, il faut créer un cadre d’investissement transparent encadré par des dispositions incitatives (sur les plans juridique, fiscal, réglementaire et monétaire) sur le long terme, et rassembler autour du projet «Algérie» toutes les forces vives dans le cadre d’un pacte social.



UN CONTEXTE GéOPOLITIQUE RéGIONAL FAVORABLE

L’Algérie doit en effet pouvoir tirer profit des préoccupations de l’Europe en matière de sécurité énergétique et de sa quête de solutions alternatives complémentaires au gaz russe.

Pour cela, l’Algérie doit montrer sa capacité à jouer ce rôle, ce qu’elle peut faire avec l’amélioration de ses performances dans l’exploitation de ses gisements conventionnels, en optant résolument pour les schisteux avec l’apport des compagnies étrangères maîtrisant le know how, tout en veillant à réduire les impacts environnementaux par l’utilisation des techniques les plus récentes, mais aussi par le développement de nos immenses gisements d’énergie solaire.

Sur un autre plan :

• sachant que la présence en Afrique en général, et plus près de nous au Sahel des forces occidentales, n’est pas que motivée par la menace djihadiste, mais bien plus par les immenses ressources dont disposent ces territoires (uranium, pétrole, gaz, minerais, terres rares,….) ;

• sachant que les flux migratoires en provenance d’Afrique nourris à la fois par un contexte sécuritaire (conflits divers, guerres, déplacements de populations,…), mais aussi par des raisons économiques (chômage endémique, pas de perspectives de développement ni de vie,…), ce qui renforce les craintes des pays européens face à des mouvements massifs incontrôlables déstabilisateurs en Europe même, sans compter la situation de désastre humanitaire de contingents entiers engloutis en Méditerranée ;

• sachant que note pays n’est pas la destination finale des flux de migrants ;

• que la déstabilisation du Maghreb est de nature à accroître massivement ces mouvements pouvant donner au phénomène une tout autre dimension, il y a manifestement matière à négocier avec les puissances concernées, la façon dont notre pays pourrait trouver une place active dans le dispositif régional existant ou à construire, et monnayer en conséquence sa participation contre un processus de développement multiforme dans le cadre d’une sorte de plan «Marshall».

Pour financer un tel programme, il pourrait être fait recours au marché international, avec comme appui la gestion dynamique des réserves de change (collatéral), sachant par ailleurs que de nombreux projets dans divers domaines (infrastructures, tourisme, agriculture,…), pourraient être réalisés sous la forme BOT (Build Operate Transfert) et par le recours à des montages PPP (Partenariat Public Privé).

Des négociations doivent aussi être menées avec les autres pays partenaires, à l’exemple de la Chine, pour transformer à titre de compensation le déficit de la balance commerciale (7 milliards de dollars en 2016) en investissements.

A défaut de mesures de fond prises en toute conscience, au moment où nous avons encore quelques cartes à jouer, nous risquons à court terme de nous retrouver dans des conditions moins favorables et dans la douleur entre les mains du FMI et des plans d’ajustement (dévaluation, privatisation, fermetures d’usines, chômage, ouvertures débridées, risques sur les salaires, les retraites, la couverture sociale, ...), qui viseront le seul équilibre budgétaire et qui n’ont jusque-là, nulle part, permis une quelconque relance.