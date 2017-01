Réagissez

Par Mourad Amroun

Ecrivain, universitaire et cadre gestionnaire

Où en est aujourd’hui l’entreprise publique dans notre pays ? Une bonne partie des entreprises n’arrivent pas à rebondir pour se rattraper. Les indicateurs de gestion montrent qu’elles connaissent une croissance décevante. Cette situation étant bien loin de ce qu’elles pourraient être si l’on avait adopté d’autres politiques d’entreprise. A présent que la crise a bel et bien touché les ossements de l’économie, les pouvoirs publics ont décrété, de manière systématique l’austérité, synonyme de réduction des dépenses publiques.

Cependant, qu’est-ce qui est le mieux pour une entreprise, l’austérité ou la relance ? Quelle serait la meilleure option ? Ce débat entre les adeptes de l’austérité et ceux qui préconisent la relance replonge les gestionnaires dans l’indécision. L’entreprise doit être considérée avec beaucoup de délicatesse, elle ressemble à un corps humain dont on peut en comprendre l’évolution et la dynamique interne à la manière d’un médecin. Et, justement, tout comme le médecin, le travail de l’économiste face à l’entreprise consiste à prescrire des «remèdes» et des «solutions idoines» pour guérir ou améliorer son état de santé.

C’est ainsi que les partisans de l’austérité conditionnent cette mesure et rappellent que l’austérité n’est pas l’égale de la rigueur, cela ne doit pas être pratiqué sur l’entreprise, colonne vertébrale de l’économie, de la même manière qu’on le ferait dans le secteur de la Fonction publique. Cette technique consisterait en réalité à détruire l’activité économique momentanément, le temps de redresser les paramètres de gestion, puis reprendre immédiatement après la reconstruction qui permet de créer des emplois et des richesses. Autrement l’austérité pourrait, au lieu de rétablir la confiance, conduire à une spirale de récession avec des effets multiplicateurs rendant nécessaire encore plus d’austérité, ce qui pourrait être fatal.

En revanche, ceux qui préconisent la relance défendent l’idée de donner la priorité à la réduction des dépenses publiques. Un choix justifié par la volonté de rétablir la confiance des opérateurs économiques, c’est-à-dire l’entreprise par le biais de plans de relance, qui combinerait entre le maintien en baisse des impôts et la hausse des chiffres d’affaires. L’objectif étant d’accélérer la sortie de la récession et de chercher à éviter que le chômage ne s’installe. En tout état de cause, le mot austérité doit être pris avec des pincettes particulièrement lorsqu’il s’agit d’entreprise, car il est important de distinguer entre austérité, rigueur budgétaire, ou encore déficit structurel. Adam Smith, dans son ouvrage La Richesse des nations, tenait compte de l’explication des faits, c’est-à-dire la réalité des faits et les recommandations, ou bien ce qui devrait être.

De cette conjugaison, il est quasiment impossible de dissocier l’un de l’autre, ce qui nous amène à dire que chaque entreprise doit faire l’objet d’une analyse individuelle, et les mesures que l’économiste lui préconisera seront propres à elle.

Ces mêmes mesures peuvent ne pas être valables pour une autre entreprise, de la même manière qu’une personne malade doit subir un diagnostic par le médecin qui prescrira un traitement approprié. L’entreprise est née pour vivre tout comme les autres êtres vivants tels que les arbres, les humains et les animaux ; et qui dit vivre, dit également grandir et évoluer. Il est entendu qu’aucune force au monde n’a pu empêcher l’évolution naturelle des créatures vivantes.

Personne n’a songé arrêter un bébé de grandir ou un animal, ou encore un arbre, à moins de le tuer, car si cet être vivant est venu au monde, c’est pour qu’il grandisse. Il en est de même pour l’entreprise, et la vie de l’entreprise consiste justement à s’agrandir, à évoluer et se développer ; donc à recruter des travailleurs et acquérir des moyens de production nécessaires. Ce faisant, elle contribue à la diminution du taux de chômage et crée de la richesse.

Ce phénomène économique est provoqué tout naturellement, c’est l’entreprise qui, par un bon management, crée la valeur ajoutée et ses propres moyens qui lui permettent de prospérer et de se pérenniser. En fait, cela ressemble à une fonction en exponentiel. L’entreprise participe ainsi au développement du pays par d’abord le produit qu’elle met en vente ou bien ses services, puis par la diminution du taux de chômage, en plus des impôts qu’elle reverse au Trésor public qui sont investis sous forme de biens publics .