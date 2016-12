Algérie du Nord et du Sud : il avait prévenu…

Réagissez

Par Ali Amalou

Avocat, ancien député, ancien membre du Comité central du parti FLN



J’ai eu à connaître et à côtoyer, lors de mon premier mandat de jeune parlementaire (1987-1991), un grand monsieur notoirement reconnu comme tel, l’«Amenokal», ou chef spirituel des populations du Hoggar, Hadj Moussa Akhamoukh, grand visionnaire devant l’Eternel de la réalité sociale et du destin des contrées du Sud. Hadj Moussa, qui logeait à l’époque, comme la majorité des députés d’alors, à l’hôtel Aletti, promenait sa grande carcasse débonnaire, allant et venant de ce lieu d’hébergement à l’Assemblée, toute proche. Ce grand monsieur, au propre et au figuré, se distinguait par sa simplicité, son calme et sa sagesse.

Tous les députés l’avaient en grande estime car «Ammi El Hadj», comme tout le monde l’appelait, était un exemple de courtoisie et d’affabilité. Dans l’hémicycle, que nous appelions en ces temps à tort ou à raison, «le défouloir», El hadj n’était pas un adepte des interventions intempestives, qui ne servaient pas à grand-chose, connaissant l’état d’esprit du système de l’époque (n’est-il pas toujours celui d’aujourd’hui ?) qui était dédaigneux, même devant les réquisitoires percutants, et il y en avait beaucoup, sur les sujets déterminants pour le destin du pays, et les subtiles interventions de Hadj Moussa s’inscrivaient dans ce cadre, car très opportunes et même prémonitoires de ce qui se passe actuellement dans le sud du pays. Les gouvernants de l’époque entendaient, mais assurément n’écoutaient pas, car comme le dit si bien l’adage, «il y a loin de la coupe aux lèvres». Mais au-delà de l’autisme, voire de la méprise, des gouvernants, aux doléances judicieuses du fier Amenokal, il aurait peut- être fallu pour les tenants du système être attentifs à certains coups de semonce déjà annonciateurs de désordres sociaux que nous subissons actuellement.

Et s’ils étaient perçus dans ce qu’ils auguraient, ils auraient peut-être permis au pays de faire l’économie des dérapages sociétaux que nous connaissons de manière cyclique dans le sud du pays, dérapages que le charismatique Hadj Moussa Akhamoukh entrevoyait déjà il y a 30 ans, mesurant déjà l’attitude discriminatoire et réductrice des gouvernants à l’endroit du Sud à la lumière des plans de développement nationaux adoptés alors. Attitude discriminatoire contrariante pour Ammi l’Hadj, nationaliste jusqu’au bout des ongles, qui avait toujours brandi l’amour de l’Algérie, de toute l’Algérie pour répondre véhémentement aux expressions préférentielles pour une partie du pays par rapport à une autre, lui qui a énergiquement opposé à de Gaulle en octobre 1961, à l’Elysée même, un niet catégorique aux approches néocolonialistes de celui-ci, qui voulait sauver la face au regard des ultras de son pays très remontés devant l’inéluctabilité de l’indépendance de l’Algérie, et ce, en proposant au fier Amenokal la partition du Sud par rapport au reste du pays, proposition que celui-ci a littéralement réfutée. Après cette péripétie historique d’anthologie, comment Hadj Moussa Akhamoukh peut-il se taire après l’indépendance devant la discrimination au développement qui a toujours frappé le sud du pays ?

C’est à ce titre que Hadj Moussa Akhamoukh, en «algérianiste» convaincu, irascible d’une Algérie unie et égalitaire, n’a eu de cesse d’attirer l’attention des gouvernants que les richesses pétrolières et gazières puisées du Sud, seules mamelles de l’Algérie, devraient servir au développement de tout le pays sans distinction, car, disait-il, tous les enfants de l’Algérie ont besoin de leur part de bien-être et de progrès. Il était temps, répétait-il, pour nos décideurs de se départir de l’image, ou plutôt du cliché, qu’on entretenait (que l’on continue d’entretenir) sur le citoyen du Sud «caricaturé» à l’extrême, montré par les médias souriant dans son «chech» bleu, assis, une théière artisanale à la main, servant une tasse de thé, entouré de sa famille dans un «guitoune» de fortune.

Ce regard réducteur porté sur nos concitoyens du Sud par nos gouvernants a fini par «chloroformer» cette région du pays, portefeuille du Nord, pour la plonger dans un état de sous-développement «abyssal» engendré par l’absence d’investissements créateurs d’emplois, l’inexistence de stratégie économique globale ou de plans de développement et de formation au profit des populations de cette contrée forte de ses richesses, de ses spécificités, et avide de progrès. Hadj Moussa a informé, et en temps voulu, du danger qui pesait à terme sur le pays en délaissant le Sud, sachant que les citoyens du Sud et du Nord obéissent tous et naturellement à la même dialectique sociale et à la même courbe des besoins.

Entendu sans être écouté, Ammi El Hadj, sans que l’on se rende vraiment compte à l’époque, a jeté en fait un véritable pavé dans la «mare Algérie», car 30 ans après, la mise en garde de l’Amenokal s’avère prémonitoire. Ainsi, depuis l’été 2012 jusqu’à aujourd’hui (et ça continue), mécontentements, émeutes, auto-mutilations (Ouargla, In Salah, Illizi), tentatives de déstabilisation sociale (le M’zab et le Hoggar) se révèlent au grand jour pour montrer aux gouvernants, et à leur corps défendant, que l’Algérie n’est pas seulement le Nord et qu’il faut aussi composer avec la «société» du Sud, qui se réveille brutalement et violemment pour bénéficier elle aussi des richesses sur lesquelles elle est assise.

Hadj Moussa Akhamoukh avait vu juste, lui qui avertissait sans cesse il y a 30 ans que le Sud pacifique, délaissé, pouvait se réveiller et se transformer en volcan dont l’éruption pourrait s’inscrire dans la durée. Les récents mouvements de protestation ont fini par susciter une relative attention de l’Etat à l’endroit de cette contrée, attention qui ne représente en réalité pas grand-chose, car pour paraphraser un anthropologue spécialiste de la région, «le Sud est en train de changer à une vitesse qui dépasse celle des actions de développement initiées à son endroit par les décideurs».

C’est dire que le fossé en termes de développement qui s’est creusé entre le Nord et le Sud sera dur à rattraper et les turbulences sociales difficiles à endiguer. Hadj Moussa Akhamoukh avait prévenu…