19 Mai 56 : Dellys se souvient de ses enfants partis à la fleur de l’âge

Le 19 mai 1956 est une date qui a une résonance particulière dans la mémoire collective des Algériens. Elle évoque un événement qui eut un impact déterminant dans la lutte de Libération nationale. Il s’agit de la grève des étudiants et des lycéens algériens et de leur engagement quasi global dans la lutte armée au sein de l’ALN et de l’OCFLN.

Ce n’était pas une décision conjoncturelle, mais l’aboutissement d’un travail de préparation et de prise de conscience qui a débuté en 1955 par la création de l’UGEMA (Union générale des étudiants musulmans algériens) et de l’AJEMA (Association de la jeunesse estudiantine musulmane algérienne).

Ainsi était né un courant irrésistible qui allait permettre à la jeunesse instruite d’adhérer naturellement, consciemment et efficacement à la lutte de Libération nationale déclenchée le 1er Novembre 1954. Ce rendez-vous historique n’a pas été raté par la jeunesse estudiantine, bien au contraire. La grève du 19 Mai 1956 qui a été suivie par la quasi-totalité des étudiants et des lycéens algériens fut un immense choc pour l’administration coloniale qui avait toujours pensé utiliser cette élite afin d’exhiber auprès des instances internationale et auprès de son propre peuple cette fausse image de puissance «civilisatrice», cachant ainsi, pensait-elle, l’état d’acculturation et de paupérisation extrêmes dans lesquels elle a mis la majorité du peuple algérien.

La France coloniale n’a cessé de faire accroire que la lutte armée déclenchée le 1er Novembre 1954 n’était que le fait de «fellaghas» (coupeurs de chemins) ou au mieux d’une «jacquerie» menée par des paysans ignorants et sans terre. En effet, la France avait mobilisé tous ses puissants moyens de communication et de propagande ainsi que ses différents alliés et réseaux afin de faire croire à l’opinion internationale que la lutte armée des Algériens n’était que des «événements» passagers provoqués par quelques nervis sans l’adhésion de l’ensemble du peuple.

Mais quelques décennies plus tard, reconnaîtra qu’il s’agissait bien d’une guerre, en octroyant à tous ses soldats et assimilés – entre autres les harkis – ayant participé à la répression de cette lutte le statut d’anciens combattants au même titre que ceux qui ont résisté à l’occupation de la France par les nazis d’Hitler.

Ainsi, les étudiants et les lycéens ont apporté par leur grève et leur engagement conscient, volontaire et global dans la lutte armée un cinglant démenti aux assertions mensongères de la puissance coloniale. Ces étudiants, lycéens, fils d’ouvriers, de commerçants, de petits fonctionnaires, de pêcheurs, de fellahs et même de certains suppôts du colonialisme (bachaghas, caïds, etc.) ont également réalisé par leur action l’union de toutes les couches sociales du peuple algérien et l’adhésion pleine et entière de celle-ci à la cause de Libération nationale.

L’événement historique du 19 Mai 1956, par son immense apport quantitatif et qualitatif sur le plan humain, a permis de mettre à exécution sur le terrain, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, les grandes décisions prises lors du congrès de la Soummam du 20 août 1956. Cet apport déterminant allait donner au combat libérateur une dynamique telle que malgré les moyens gigantesques utilisés par la puissance coloniale, les immenses pertes humaines et les aléas inhérents à tout l’événement, l’issue de la lutte ne pouvait être que la Victoire !

Avec le recul, les historiens auront encore beaucoup à écrire sur le 19 Mai et les générations futures y auront beaucoup d’enseignement à y puiser. C’est un devoir de mémoire pour tous. Dellys, pour sa part, n’oubliera jamais ses enfants partis à la fleur de l’âge alors que toutes les portes leur étaient ouvertes s’ils renonçaient à leur conviction d’indépendance nationale et à une Algérie Algérienne. Ils ont fait leur choix.

Allah yarhamhoum. Gloire éternelle à nos martyrs !