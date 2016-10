Réagissez

Partout dans le monde, les analystes sont mécontents des performances des économies nationales. Et c’est l’économie mondiale qui en prend un coup. Depuis 2007, début de la crise des subprimes et d’une succession de plans de relance initiés au niveau national ou par le G20, on attendait que l’économie mondiale carbure au moins au niveau précédant la crise.

Mais rien n’y fait. L’économie chinoise, qui affichait des croissances à deux chiffres, se contenterait l’année prochaine de 6,9%, l’un des taux les plus faibles depuis des décennies. La croissance mondiale, qui dépassait 5,5% en 2006, n’était que de 3,1% en 2015 après injection massive de ressources par le G20. Jamais l’économie mondiale n’a été autant stimulée depuis la grande dépression de 1929.

Nous n’allons pas infliger au lecteur la présentation de statistiques détaillées, pays par pays, qui montrent que nous nous dirigeons vers un plateau d’activité beaucoup plus plat que par le passé. La croissance mondiale a faibli avec des stimulus jamais vus par le passé. Les taux de réescompte des Banques centrales se rapprochent de 0%. Les USA ont injecté plus de 5000 milliards de dollars de stimulus dès les premières années de la crise. L’économie mondiale ressemble de plus en plus à un malade qui répond très peu aux antibiotiques. Alors que l’on comptait sur les BRICS pour soutenir l’activité mondiale, leur niveau de croissance se trouve amputé de plus de 50%. Ce ralentissement explique en partie la morosité des prix pétroliers. Il y a bien d’autres facteurs, comme la production et le début des exportations américaines, mais la demande est également fonction des moteurs de croissance. Il nous faut scruter le potentiel de croissance en vue de faire des prévisions correctes sur les perspectives d’évolution des prix pétroliers. Mais les questions qui interpellent les citoyens ont trait à la capacité des dirigeants à redresser la situation sur le long terme. Par ailleurs, est-ce que les sciences économiques disposeraient ou sont en voie de mieux diagnostiquer la situation pour produire les thérapies nécessaires ?

La complexité de la situation

Il n’y a pas que l’économie dans la vie. L’activité économique se déroule au sein de situations complexes. Elle façonne de nombreuses facettes humaines et subit les faits et méfaits d’autres activités humaines. La situation actuelle est révélatrice de ces phénomènes. La problématique de l’environnement se greffe sur un scénario déjà compliqué. Les ressources allouées actuellement sont nettement insuffisantes pour réaliser les objectifs de la maîtrise du réchauffement climatique. Mais comme l’enseigne la stratégie, l’environnement est aussi bien une menace que des opportunités. Les pays qui miseront sur les industries de l’environnement, avec beaucoup de rigueur et un peu de chance, peuvent émerger en étant les grands vainqueurs de la mondialisation.

Cependant, vu les statistiques des investissements des différents pays dans le domaine des renouvelables, on remarque une grosse différence entre les prises de position politiques et les décisions économiques. On ne peut venir à bout d’un problème si immense et si important avec si peu de ressources. L’inquiétude des altermondialistes est tout à fait fondée dans ce domaine. Pour le moment, rien ne permet de dire que les objectifs fixés ensemble à Paris ont des chances d’être atteints.

Mais la grosse problématique de la croissance économique se situe au niveau du terrain politique. C’est là où tout se joue. Dès lors que la structure du pays et le mode de fonctionnement politique sont favorables à la libération du potentiel économique, la situation ne peut que s’améliorer. Ceci est vérifiable, que l’on soit dans un pays développé ou sous-développé. L’économie est un reflet fidèle du climat politique. En Allemagne, les acteurs économiques - syndicats, patronat, gouvernement - ont appris à travailler ensemble, à se respecter et honorer leurs engagements. Les résultats sont là : une croissance acceptable et un taux de chômage de 5,9%, ce qui permet à l’Etat de mieux aider les sans-emploi par des politiques de formation et de réinsertion.

Lorsqu’un climat de méfiance et de défiance s’instaure, alors l’économie serait prise en otage du manque de collaboration entre les partenaires économiques. Cela n’est pas le seul obstacle au redressement économique, mais constitue un facteur bloquant essentiel. Mais on cherche toujours la solution du côté économique, alors que les sciences politiques doivent être plus interpellées pour nous éclairer sur la situation. Que faire pour que les acteurs économiques produisent ensemble un plan qui fonctionne ? La question est rarement posée et on se tourne vers l’économie pour trouver une quelconque technique monétaire ou budgétaire qui réglerait un problème politique.

Beaucoup de déceptions théoriques

Les citoyens espèrent toujours que les économistes trouveront des solutions. Par le passé, à maintes occasions, des écoles économiques pensaient avoir repéré les dysfonctionnements essentiels et fourni les recommandations appropriées. Il y a toujours eu des désaccords. Milton Friedman disait : «Donnez un problème à deux économistes et vous aurez trois opinions différentes.» Mais on avait des majorités claires qui se formaient. Après la crise de 1929 et le New Deal de Roosevelt, la plupart des écrits des économistes des pays de l’Ouest approfondissaient et élargissaient les schémas keynésiens qui disaient en gros (sans entrer dans les détails techniques) que lorsqu’il y a du chômage et de la récession, l’Etat doit intervenir en injectant des ressources jusqu’à ce que le chômage soit vaincu. Les modalités et les mécanismes sont plus compliqués mais les résultats semblaient conforter les schémas théoriques.

On a eu les Trente Glorieuses, années où la croissance économique, accompagnée d’une forte réduction des inégalités, s’était installée un peu partout dans les économies des pays capitalistes développés. Les pays en voie de développement sont restés globalement en marge de ces améliorations. Les pays de l’Est avaient misé sur tout autre chose : l’option socialiste, qui faisait de la planification centrale le moteur essentiel de la croissance. Le secteur privé était soit éliminé, soit cantonné à des activités marginales (moins de 1% du PIB). L’analyse est compliquée à décrire au lecteur. Mais au final, ce schéma, qui devait paver le chemin au communisme, échoua partout et ses adeptes ne sont pas près de refaire l’expérience. Au milieu des années soixante-dix, la situation s’envenima et les taux de chômage et d’inflation repartaient à la hausse. Les interventions des Etats donnaient de maigres résultats. On a eu droit au réchauffement des doctrines classiques que l’on appelle le «modèle néolibéral» composé de plusieurs écoles de pensée (monétarisme, anticipations rationnelles…) qui inspirent jusqu’à présent les politiques des instances internationales : le FMI et la Banque mondiale. En résumé, on stipule que l’Etat doit être minime (justice, police, armée,) ; l’économie est capable de s’autoréguler et de régler les problèmes de chômage et d’inflation avec le strict minimum des interventions étatiques.

Nous avons vu que l’économie mondiale s’enfonce dans des performances de plus en plus dérisoires. Elle n’est pas à l’abri de chocs plus terribles que ceux du passé. Nous n’avons plus de théorie dominante qui donne des résultats satisfaisants sur le terrain. Les situations politiques ne facilitent en rien l’amélioration économique. Le scénario d’une économie mondiale à croissance très molle semble s’installer sur le long terme. La réduction des prix de l’énergie n’a que très peu soulagé les pays industrialisés. Alors c’est dans un tel contexte que les pays en voie de développement doivent insérer leurs «plans stratégique d’émergence».

Abdelhak Lamiri

PH. D en sciences de gestion