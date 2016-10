Encore une fois la bureaucratie

Réagissez

Il n’y a pas un séminaire, une rencontre intellectuelle ou professionnelle qui se déroule sans que les participants ne dirigent leur colère et leur incompréhension en rapport au mode de fonctionnent de nos administrations. Les quelques responsables qui représentent les pouvoirs publics reconnaissent les problèmes, soulignent quelques améliorations et promettent de nouveaux modes de fonctionnement qui bouleverseront les pratiques existantes.

Le phénomène n’est pas nouveau. Les mêmes litanies et les mêmes promesses se succèdent depuis des dizaines d’années. Si on ne s’attaque pas aux racines du mal dans les décennies à venir, on continuera d’un côté à se plaindre et l’autre côté à promettre. Quelques améliorations vont être apportées mais les dégradations seront plus importantes. La spirale dysfonctionnements/promesses ira en s’approfondissant, à tel point que le degré de méfiance se creusera davantage.

Beaucoup de responsables croient que quelques injonctions par des circulaires ou des réunions finiront par améliorer les choses. Les administrés croient aussi que la bonne volonté et l’intervention énergique des pouvoirs publics peuvent renverser la vapeur et leur permettre de régler rapidement la plupart des problèmes en suspens.

Beaucoup de responsables pensent qu’en intervenant pour régler des cas isolés ils sont en train d’huiler la machine pour bien fonctionner. Ils ont tendance à minimiser les milliers de cas qui sont victimes des dysfonctionnements volontaires et involontaires de la part des personnels administratifs. On a tendance à oublier qu’une administration malade peut dévaster une économie qui autrement aurait pu être saine. Le développement est impossible avec une administration approximative. L’émergence serait une utopie sans une administration de qualité. Alors par quel bout prendre le problème ?

Aller au fond des choses

Il y a de très bonnes et de très mauvaises nouvelles dans l’analyse approfondie des mécanismes bureaucratiques. La très bonne nouvelle est que les sciences sociales et humaines actuelles ont les réponses qu’il faut pour venir à bout du phénomène. Quel que soit le contexte, 90% des solutions efficaces existent et sont transférables, moyennant des adaptations mineures. La mauvaise nouvelle est que les pouvoirs publics ne disposent pas de solutions nécessaires pour régler rapidement les problèmes ; pourtant leur contribution et leur volonté sont indispensables. Il faut une forte volonté politique mais elle ne suffit pas. L’ingénierie administrative ne se décrète pas, ne peut pas ruisseler d’en haut des bureaux des décideurs et ne peut provenir d’injonctions ni de circulaires. Ce sont des techniques managériales administratives qui sont parfaitement maîtrisées par des bureaux d’études spécialisés et des experts dans le domaine. Mais ils ne peuvent rien faire sans une volonté politique forte. Et cette dernière serait vaine sans le savoir-faire qu’il faut pour débureaucratiser.

C’est l’alliance entre une volonté politique forte et des entités de grande expertise dans ce domaine qui peut faire évoluer positivement la situation. Dès lors que les responsables mobilisent les ressources qu’il faut, donnent mandat à des sociétés d’expertise pour muter en profondeur les modes de fonctionnement des administrations ; alors des Delivery Units créés peuvent donner des résultats probants. Souvent on accuse à tort les personnels des administrations des torts causés. Ce sont des personnes charmantes qui fonctionnent selon les signaux émis par le système. Elles sont également victimes de ces mêmes agissements.

L’administratif qui refuse d’exécuter une décision de justice, bloque la délivrance de milliers de livrets fonciers, ne sait pas qu’elle supprime des milliers d’emplois, provoque des centaines de noyades en mer de jeunes en quête de travail et d’autres maux sociaux incalculables. Mais lorsqu’on lui donne un RDV de scanner d’un hôpital public pour six mois, il s’insurge ; de même il rumine contre la qualité de l’éducation délivrée par le secteur public pour ses enfants. Il ne sait pas que les autres personnes agissent tout bonnement comme il le fait lui pour les usagers. Chacun pense à l’intérieur d’un petit cercle que ses agissements ont des conséquences mineures sur les citoyens et qu’il est mal rémunéré, mal valorisé et se trouve dans un poste avec peu de possibilité de promotion. Il serait donc en droit d’agir ainsi pour rétablir la balance et donc créer une sorte d’équité par lui-même.

Les solutions techniques existent

Oui on le sait depuis longtemps. Les méthodes techniques pour faire avancer les choses existent et ont fait leur preuve dans de nombreux pays. Notons que nous sommes encore loin d’avoir créé les premières conditions de leur exécution. Bien que l’on connaisse les maux et l’essentiel des problèmes, il serait intéressant de faire un diagnostic approfondi. On va s’apercevoir que nos amis administratifs sont aussi victimes que coupables. Ils sont mal formés, mal rémunérés, mal valorisé et avec des perspectives très incertaines. Il faut y remédier d’abord à toutes ces carences. Il est facile de blâmer sans raison. Pour beaucoup de citoyens et même de responsables, le problème serait une mauvaise volonté de la part des administratifs. Mais à leur place, ils feraient de même. Les pistes sont claires : former, revoir les échelles de carrière, créer les indicateurs de performance, mesurer, disposer d’un tableaux de bord, évaluer la satisfaction et les doléances des usagers, revoir le système de rémunération/pénalisation, mettre en place les recours nécessaires (conciliateurs etc.)

La transparence serait bien sûr un mécanisme-clé. Prenons un exemple : le livret foncier qui est décrié ces dernier mois dans tous les séminaires ou j’interviens (les étrangers l’ont évoqué plusieurs fois dans de nombreux pays, dans des conférences internationales sur l’investissement en Algérie comme le plus grand repoussoir, plus que les banques).

On aurait pu avoir un système complètement informatisé avec un guichet unique et un délai d’une semaine pour obtenir le document. Le dossier fourni par le demandeur sera entièrement scanné et des copies sont envoyées dans différentes entités : l’audit interne, l’inspection, un département de la direction générale, une sous- direction au ministère, etc. Si dans une semaine le document n’est pas délivré, des clignotants rouges s’allument partout : un problème majeur se trame. On ne peut pas décrire l’ensemble des procédures, des mécanismes et des boucles de contrôle supplémentaires (par exemple comment éviter le sabotage du système). C’était juste pour dire que les solutions techniques existent. Une forte volonté politique, qui désigne l’excès de bureaucratie comme l’ennemi numéro un du pays, est une exigence fondamentale. Une administration ne se réforme jamais par une autre administration ni toute seule. Nous avons besoin d’une forte participation des experts en ingénierie administrative. Nous avons deux et seulement deux alternatives : transformer notre bureaucratie en administration experte et accélérer l’émergence de notre économie ou prôner chaque jour la création d’une économie diversifiée sans jamais y parvenir.