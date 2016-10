Eléments de compétitivité d’entreprises

Réagissez

De nombreuses réflexions sont concernées par les aspects de compétitivité des entreprises. Nous n’avons qu’à considérer le nombre de séminaires et de thèses qui leur sont consacrés.

Les recommandations qui en découlent sont mitigées. Il y en a de très bonnes et de beaucoup moins pertinentes. Mais une première observation s’impose. Les entreprises et les institutions concernées en tirent très peu profit. Nous n’avons pas structuré des canaux de communication entre le monde de l’action et les cercles de réflexion.

Cette dichotomie n’est pas absente au sein de toutes les institutions. Nous avons certaines associations qui mettent ensemble les experts et les opérateurs ; pour essayer de faire en sorte que les institutions économiques et à but non lucratif tirent le maximum des analyses et des comparaisons internationales. Malheureusement, ces cas demeurent isolés. Cependant, une observation s’impose : de plus en plus d’institutions supérieures se rapprochent des opérateurs économiques et planifient conjointement des opérations. Ceci est fort encourageant mais demeure encore loin des pratiques des pays émergents.

Dès lors que l’on aspire à construire une économie efficace et diversifiée, nous devons nous préoccuper surtout de la microéconomie. L’efficacité d’une économie est surtout construite à la base par des centaines de milliers d’entreprises et d’institutions diverses qui doivent toutes pousser vers la même direction, à savoir utiliser le plus rationnellement possible les ressources mises à leur disposition en vue d’atteindre des buts ultimes partagés. Les macro-décisions concernent les consensus à construire en vue de fixer les grandes orientations que l’on s’efforce de réaliser. Techniquement, on parle alors de planification stratégique.

Mais cet aspect nous concerne peu dans ce contexte. Il est fort connu depuis longtemps que la meilleure des stratégies macroéconomiques devienne caduque dès lors que l’ensemble des institutions microéconomiques connaissent de graves dysfonctionnements. Beaucoup de pays essayent de se développer avec une structure microéconomique dont le mode de fonctionnement est incompatible avec l’émergence ou le développement. Ils ne comprennent pas pourquoi malgré les ressources énormes injectées l’échéance de l’émergence recule.

Focaliser sur quelques paramètres-clés

L’analyse de la compétitivité des entreprises économiques nous emmène à évoquer toute une batterie de paramètres dont nous pouvons évoquer brièvement un échantillon. Nous devons approfondir la question des comparaisons, car cet aspect est largement négligé dans de nombreuses analyses. Aujourd’hui, toute analyse non comparative recèle de sérieuses limites. Dès lors que la productivité physique d’une entreprise s’améliore de 3% par an pourrait signifier différentes choses dans différents cas. Si la compétition s’améliore de 5% ladite entreprise serait en danger. Si la concurrence s’améliore de 1%, alors l’entreprise est dans une situation enviable.

On le voit bien, la performance de l’entreprise prise isolément, sans comparaison, signifie peu de choses. Il en est de même des analyses sectorielles. L’Algérie s’est améliorée dans de nombreux compartiments dans le fameux doing business, mais elle a régressé dans les classements internationaux ces derniers temps. De nombreux officiels admettent ne pas comprendre : certaines avancées furent réalisées dans le domaine de la création d’entreprises, des procédures ont été éliminées et des circuits plus facilités. Mais nous avons reculé. La raison en est simple : le reste du monde a fait plus de progrès que nous-mêmes.

Nous allons mettre de côté les deux facteurs-clés de succès les plus importants en management des entreprises : la gestion de l’intelligence humaine et celle de l’information. Ces éléments intangibles constituent la force primordiale de laquelle découle tous les autres avantages qui seraient détenus par une entreprise. Nous leur consacrerons des dossiers spéciaux plus élaborés. Ici nous allons évoquer deux éléments-clés du management process : les composantes de l’efficience opérationnelle qui ressortent de l’investissement initial et de la supply chain. Aujourd’hui encore, beaucoup de bureaux d’études en gestion travaillent comme si nous étions au début des années quatre-vingt. Les nombreuses études technico-économiques et les business plans réalisés contiennent rarement des paramètres d’efficience et donc de Benchmarking international. Seule une poignée de bureaux d’études accompagnent les projets de privés nationaux par des comparaisons de sorte à développer une culture d’efficience dès le départ des projets. Mais nous avons été agréablement surpris de voir que certains le font de manière efficace et récurrente. Ce qui prouve que nous disposons quand même de professionnels de haut niveau dans quelques bureaux conseils.

Optimiser, mais quoi ?

La compétitivité internationale des entreprises se construit dès le processus de création. On ne peut isoler les décisions de mobiliser les ressources et les aspects compétitifs qui suivront. Prenons un exemple simple ; qui plus est serait très réaliste. Lorsqu’un investisseur privé algérien monte un projet d’une entité productive, il doit dimensionner son projet. La taille du projet influe sur les coûts et donc sur la compétitivité. Si la vision est uniquement nationale, il aura des surcoûts dus à une taille non optimale. Par la suite, il doit orienter une partie de ses ressources pour acquérir et gérer des équipements de production et investir également dans des structures annexes (bâtiment, terrain, administration). Dès lors que le mix n’est pas bon il s’expose à des surcoûts. Ce qui est réellement le cas puisque les entreprises qui se créent investissent 19% de plus que sous d’autres cieux pour disposer d’actifs non productifs. On investit 20% moins dans les équipements de production.

Par la suite, rien que la structure de l’investissement met nos entreprises dans des situations difficiles : on produirait donc au moins 20% en moins avec plus de surcoûts d’amortissements et de charges non productives. N’en parlons pas de la gestion de la supply chain qui nous confère encore moins de compétitivité ; puisqu’elle est éclatée et non gérée d’une manière intégrée. Nous avons là uniquement un échantillon de paramètres à régler pour être plus compétitifs. Que doit faire alors une entreprise ? Ici il y a deux attitudes possibles à adopter : l’une pour une entreprise à créer et une autre pour une entreprise qui existe déjà. Les entreprises existantes auront à exécuter un mini plan de «redressement». Même si elles sont rentables (à court terme), elles doivent exécuter les techniques de réduction des coûts (downsizing), surtout les aspects qui ne touchent pas aux ressources humaines.

Ces dernières auront un traitement particulier. Réduire les coûts et les actifs mobilisés pour les rendre compatibles avec un output «globalisé» (mêmes coûts que l’international). Pour les entreprises à créer les performances internationales sont un standard à atteindre progressivement. Ce faisant elles auraient exécuté une mise à niveau avant d’en ressentir le besoin. Ne dit-on pas que gérer c’est prévoir ? Les gisements de productivité des entreprises se trouvent dans leur capacité à s’adapter aux exigences des rapports qualité/prix des marchés.

Abdelhak Lamiri

PH.D en sciences de gestion