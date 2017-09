Voyou ou mafieux ?

Réagissez

Arrivé au pouvoir alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on peut dire qu'Ouyahia n'a pas vraiment de chance. Pire, il répond avec des arguments peu élégants à l'opposition qui traite le régime de «voyou et de mafieux» au moment même où le principal suspect dans le meurtre de Ali Mécili à Paris est présenté sur une liste RND pour les prochaines élections locales, le parti dont il est le chef suprême. Selon Aït Ahmed, ami de la victime, Kamel Amellou, ex-voyou recruté par la Sécurité militaire, avait assassiné de sang-froid l'ancien moudjahid, avocat et opposant Mécili en 1987, exfiltré ensuite vers l'Algérie par les Français, de connivence avec les services algériens. D'ailleurs l'enquête française n'a jamais abouti, signe d'une collusion de haut niveau. Ouyahia était jeune à l'époque, et s'il n'a pas connu Kasdi Merbah ni la terrible SM, il a bien connu le DRS, enfant spirituel du premier, mais on se doute un peu qu'il aurait juré sur la vie de sa tête que l'Etat n'a rien à voir avec ce meurtre. Kamel Amelou est-il un mafieux ? Non, un simple voyou, diraient certains.

Que dire alors de ceux qui l'ont utilisé ? La méthode employée est digne d'une mafia, mais une mafia n'est pas une voyoute, elle recrute des voyous pour ses objectifs. Qu'est-ce qu'une mafia ? C'est une organisation secrète qui utilise un réseau, souvent familial, pour capter de l'argent, détourner des terres agricoles, échapper aux impôts, organiser le racket, tabasser les récalcitrants et briser les concurrents, corrompre les gens et financer de faux projets avec l'argent public, voire récupérer des lignes de bus d'Etat pour en faire de l'argent privé. Alors, pour répondre à la réponse d'Ouyahia sur la nature du régime, et non de l'Etat, confusion savamment entretenue par ceux qui ont pris l'Etat en otage, quelle est la différence entre un voyou et un mafieux ? Un voyou assassine, torture, vole ou braque une banque. Un mafieux préférera fabriquer de la fausse monnaie pour ne pas se salir les mains.