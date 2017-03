Voter RLN ou FLD ?

Réagissez

Trois lettres, avec l’adjectif «national» dedans, à la fin pour le premier, au milieu pour le deuxième. Quelle est la différence entre le FLN et le RND ? Peut-être dans la structure, un Front d’un côté, pour faire front à ce qui fait face, probablement la main étrangère, qui pourtant arrive souvent de dos. Un Rassemblement de l’autre, interdit théoriquement par la police, comme tous les rassemblements. Sauf que le FLN parle de libération, d’un pays théoriquement déjà libre, le RND évoque le démocratique, d’un pays qui ne l’est pas vraiment.

Justement, quel est le plus démocratique des deux ? Difficile à dire, leurs dirigeants ont travaillé avec tous les régimes, des plus antidémocratiques aux moins ouverts, leur programmes changeant avec le président du moment, éradicateur avec les éradicateurs, réconciliateur avec les réconciliateurs, Soviétique avec les Soviets, Américain avec les Etatsuniens, tour à tour protectionniste, libéral, socialiste, pour les IDE, contre les IDE, contre le FMI, puis pour, puis avec le debout, pour la fermeture des médias, puis pour l’ouverture.

Pour arriver à leurs programmes actuels, c’est-à-dire celui du Président actuel. Autoritarisme, libertés surveillées mais yeux fermés sur la grande corruption, économie centralisée mais faible croissance, mais grands chantiers et confection de routes pour faire circuler les posters du Président sur des camions. Et la fameuse stabilité bien sûr, avec avantage à Ouyahia qui dirige le parti depuis le Néolithique alors qu’au FLN, on change de secrétaire comme de sachet.

Sauf que le président du FLN est le président de la République, président depuis 18 ans, l’âge de la majorité électorale. Avantage alors au FLN, 500 000 militants, premier de la classe, sur le RND, 130 000 militants, deuxième. Quelle est la différence entre le FLN et le RND ? Une petite, étrange ; si on enlève la moustache à Ouyahia, il ressemble à Ould Abbès. Mais si on met à Ould Abbès une moustache, il ne ressemble pas à Ouyahia.