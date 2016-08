Vision nocturne

Réagissez

Après un bon dîner, un officier supérieur a eu cette idée au dessert : le président Abdelaziz Bouteflika, alias Abdelkader El Mali, est un ancien commandant de l’ALN et, en tant que militaire à la retraite, il devrait être concerné par la loi qu’il a fait passer : interdiction aux militaires à la retraite de s’exprimer autrement que pour demander un logement ou un prêt sans intérêt. De ce point de vue, toute déclaration politique du Président sur les réformes à venir, le pétrole qui va remonter ou les tarifs des coiffeurs qui vont baisser, pourrait être interprétée comme un manquement au devoir de réserve, passible de poursuites judiciaires. Ce qui tombe bien pour l’instant, puisque le Président ne s’exprime pas. Mais si un jour il décidait de sortir de sa forêt pour s’adresser à son peuple, que se passerait-il ? D’abord, le peuple serait surpris ; ensuite, tout dépendra de ce qu’il dira. S’il s’agit encore d’accuser l’opposition, la presse ou l’étranger, pas de problème. Mais s’il s’agit d’avouer l’échec, celui d’un pays qu’il va laisser sans liberté ni modèle économique sérieux et avec le rétrovirus de la corruption, bien installé dans les rouages de l’Etat, il pourra être poursuivi. Sauf que selon toutes probabilités, il ne le fera pas, car il a dû lire le théorème d’Arrow qui dit qu’il n'existe pas de processus de choix social pertinent, résultant de l’adéquation de toutes les préférences individuelles des membres de la collectivité. Arrow, spécialisé dans les problèmes de prise de décision en information imparfaite, démontre que la cohérence n’est possible que dans le cas où le processus de choix collectif rejoint celui d'un seul individu, ce que l’on appelle un dictateur. En gros, Arrow, prix Nobel d’économie, explique qu’une dictature éclairée est préférable à une démocratie ingérable. Bonne idée. Dommage qu’il y ait des délestages, des chutes de tension, plus beaucoup d’énergie et de lumière. D’où la question : les dictateurs voient-ils la nuit ?