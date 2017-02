Une fourmilière est plus intelligente que la somme des intelligences des fourmis

Réagissez

Selon les dernières études, l’intelligence de l’homme n’a pas progressé, bien au contraire. Ce qui veut dire que les hommes du XIXe siècle, celui des inventions, étaient plus intelligents que ceux d’aujourd’hui, y compris la femme qui a pourtant réussi à moins se faire avoir depuis. Ce qui a progressé par contre, c’est l’intelligence collective, permettant entre autres de monter sur la Lune, d’installer des centrales à énergie solaire et de retransmettre des matchs en direct du Gabon, même si l’ENTV ne les a pas vus passer.

Ce qui rejoint un sentiment plus ou moins partagé, cette nostalgie du : «le monde et les gens étaient meilleurs avant». Le problème des nations n’est donc pas de créer des surhommes et des génies, mais de coordonner l’intelligence collective quel que soit le niveau individuel de ses citoyens. L’exemple est tout proche, celui d’une Algérie qui ne manque pas de compétences mais ne fonctionne pas parce que personne n’est à sa place, des analphabètes aux commandes du savoir en passant par les voleurs de grand chemin chargés de la gestion de l’argent public. Ou l’équipe de Mahrez, Ballon d’or africain, rapidement éliminée de la Coupe d’Afrique. Mais quel groupe, s’il n’est uni que par l’entêtement, peut décider d’organiser l’intelligence collective ? Quel homme sage et intelligent pourrait faire cette opération ? En l’état actuel du casting, difficile à trouver, d’où l’idée (sérieuse) de certains : puisque les élections sont une reconduction du système et le maintien de l’oligarchie régnante, de faire confiance au hasard en désignant les élus parmi la population en les tirant au sort, ce qui ne pourra pas être pire que de passer par la case classique du scrutin. Sauf que, attention, le ministre de l’Intérieur a déjà menacé les partis qui refusent les élections de dissolution. Celui donc qui proposera d’élire les dirigeants au hasard, pourra être condamné à mort. En plus, le ministre pourra toujours invoquer le hasard d’une procédure judiciaire mal faite.