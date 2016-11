Un trou à Ben Aknoun peut provoquer un ouragan chez Ban Ki-moon

Réagissez

Beaucoup de bruit autour du trou de Ben Aknoun, les Algériens, en colère contre leurs gouvernants, ont tenu à rappeler qu’au Japon, les trous sont rapidement bouchés et ne nécessitent pas une conférence de presse du ministre des Trous.

Rien ne sert de préciser que l’Algérie n’est pas le Japon, et surtout que le trou japonais surgi en pleine ville de Fukuoka et qui a englouti une rue au début de ce mois de novembre n’a pas été rebouché en 24 heures mais en une semaine. Malgré la compassion naturelle pour les 11 victimes du trou, un trou reste un trou, même karstique par la dissolution naturelle des calcaires dans l’eau, ou simplement par dissolution de l’intelligence dans l’air. Les trous sont d’ailleurs célèbres de par le monde et l’Algérie n’est pas le seul pays à avoir été touché. Des nombreux trous apparus en Sibérie à ceux du Venezuela en passant par celui d’Arequipa au Pérou, le trou de Begnins en Suisse ou celui du Guatemala en 2007 en plein quartier résidentiel de San Antonio jusqu’à l’étrange trou parfaitement circulaire sur Mars, les trous sont nombreux.

Et les trous de mémoire aussi, les Algériens n’ont parlé que de ce trou en oubliant tous les autres, comme ceux provoqués dans le Trésor par la corruption par exemple, sans parler du trou de la couche d’ozone ou du mystère des trous noirs qui peuvent absorber l’univers avec toute l’Algérie dedans. On a encore des problèmes avec les trous, que l’on juge surnaturels, bien qu’on en soit tous sortis, préférant les surfaces lisses sans aspérité par souci névrotique d’homogénéité. Bref, beaucoup de bruit pour (presque) rien, et pas grand-chose à voir avec la théorie du chaos qui dit qu’un battement d’ailes de papillon au Japon peut provoquer un ouragan au Mexique, pour expliquer la complexité des systèmes non déterministes. Le ministre des Trous est quand même sorti du sien et a tenu à rassurer tout le monde. Mais tout le monde le soupçonne au fond, un trou à Alger ne provoque rien de plus qu’un trou à Alger.