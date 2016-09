Un train peut en cacher un autre

Réagissez

Un homme de 60 ans traverse des rails. Un train arrive et percute l’homme, qui meurt. Les habitants du lieu s’énervent et incendient le train. Fin de l’histoire et début du questionnement : comment expliquer que l’on puisse brûler un train parce qu’il a percuté un citoyen ? Le train l’a-t-il fait exprès, auquel cas ce serait un meurtre ? La victime est-elle coupable d’avoir traversé là où il ne fallait pas, ou les autorités sont-elles responsables de ne pas avoir érigé des barrières de sécurité comme cela se fait dans le monde ?

Etait-il plus logique de brûler le conducteur du train puisque c’est lui qui dirige cette machine innocente ? De toutes ces questions présentées, aucune ne justifie de brûler un train mais renseigne sur cette population à bout de nerfs, à la limite de l’internement psychiatrique, ce qui conduit à d’autres questions : cette violence est-elle une réponse à l’autisme du gouvernement ?

Si elle n’est ni génétique ni culturelle, cette psychologie de la vengeance est-elle une façon de défendre ses morts ? Brûler un train est-il un signal de détresse envoyé à un Président qui ne sort que pour aller au Club des Pins ? Car personne ne naît pas fou, on le devient, et on peut déjà imaginer demain un tremblement de terre causant plusieurs morts, où la population irait détruire le centre de sismologie responsable de l’annonce de la secousse et brûler tous les sismographes.

Pourquoi pas, en fait, on n’en n’était déjà pas très loin puisque à chaque séisme une partie de la population accuse les femmes d’avoir provoqué Dieu et les plaques tectoniques, et que celles-ci se sont vengées. On est donc dans l’irrationnel, sauf que celui-ci ne vient pas de nulle part. Qui accuser ? Conclusion provisoire : le train c’est l’école et Benbouzid est le conducteur. Il fallait donc brûler Benbouzid avant qu’il ne passe son permis. Ce qui ne répond finalement pas à la question fondamentale, comment peut-on traverser des rails sans vérifier qu’il n’y a pas un train qui arrive ?