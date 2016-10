Un stade olympique pour les vaches

Réagissez

Les marchés financiers privés vivent de ça, ils prêtent de l’argent à des gens, des entreprises et des pays, gagnant sur l’intérêt du prêt. De ce côté, toute dette est bonne. Du côté des pays emprunteurs, c’est différent, il y a la bonne dette et la mauvaise. La première est liée à des investissements qui peuvent être productifs et avoir des conséquences positives sur la croissance et l’emploi. La seconde est une forme de suicide lent, emprunter de l’argent pour combler le budget de fonctionnement de l’Etat et son luxueux train de vie, en gros pour payer l’oligarchie au pouvoir, leurs nombreuses voitures et villas au Club des Pins qu’ils ne payent pas, tout comme le téléphone, l’électricité, l’eau, le gaz et les billets d’avion.

Ce qui explique que les cercles proches des dirigeants ont commencé à préparer l’opinion pour le retour de la dette extérieure. Mais on quand on connaît le degré de corruption et d’incompétence sévissant dans les sphères publiques, on peut naturellement craindre d’emprunter pour nourrir des circuits de corruption, refaire des trottoirs qui n’ont pas à être refaits ou pour se lancer dans des projets inutiles. Les exemples sont nombreux, à l’image de ce stade construit à Aswel, sur les hauteurs de Tikjda, à l’initiative du ministère des Sports qui a repris toutes les infrastructures du coin pour un résultat très discutable. Ayant coûté des milliards au contribuable, ce stade est aujourd’hui complètement à l’abandon, dégradé et délaissé, sur lequel seules les vaches de la région marchent. Ce qui remet en question le recours à l’emprunt extérieur tant que les nominations sont beaucoup plus dues aux réseaux d’influence et cousinage multiples qu’à la compétence. Endetter les Algérien(ne)s afin de construire des stades pour les vaches ? Oui, si on envoie ces vaches ensuite aux Jeux olympiques. L’endettement extérieur ? On le verra bientôt, ce seront ceux qui ont des comptes à l’extérieur qui seront favorables à l’endettement extérieur.