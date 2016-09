Un simple comptable peut être Président

Réagissez

Quand un gouvernement ne sait pas quoi faire, soit il frappe, soit il augmente tout. C’est cette dernière solution de facilité, un moment repoussée, qui a finalement été adoptée par les hauts décideurs, selon l’avant-projet de loi de finances 2017 dévoilé par TSA. Par paresse donc, et à défaut d’innovations, on a décidé de tout augmenter, les taxes, les impôts, les produits, les transactions, les factures, les services et les places de stationnement à Club des Pins.

Ce qui enrichira l’Etat et appauvrira encore plus la population d’un côté, les commerçants, du moins ceux qui sont dans la légalité, de l’autre. Pour quel résultat ? Le régime pourra repousser à plus tard les réformes dont il parle depuis des décennies tout en gardant ses vieux réflexes d’autocrate, tout en préservant ses hommes, incompétents pour une partie d’entre eux, corrompus pour une autre, ou simples cousins oisifs pour une autre partie encore. Que va-t-il se passer ?

Si les prix du pétrole n’augmentent pas l’année prochaine, l’Etat augmentera encore les taxes et impôts en 2018. Pour aller où ? Nulle part, comparativement, l’Algérie est déjà un pays très cher pour le niveau de vie de sa population. Avec ces nouvelles hausses, il sera encore plus cher, plus difficile à vivre, voire impossible. En attendant et pour 2017, il faudra donc s’attendre à voir son pouvoir d’achat baisser encore, avec comme douloureux accompagnements des privations supplémentaires et des sacrifices sur l’essentiel ou le nécessaire.

Pourquoi tout ça ? Il faut demander à ceux qui dirigent le pays depuis des décennies et qui n’ont rien trouvé de mieux à faire que vendre des hydrocarbures découverts par des Français, pompés par des Américains et achetés par des Européens. A-t-on finalement besoin d’un gouvernement ? Ou d’un Président ? Pourquoi faut-il payer aussi cher les ministres et hauts cadres ? S’il s’agit simplement d’augmenter les taxes et impôts, un simple comptable suffirait à remplir toutes ces fonctions.