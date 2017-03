Réagissez

C’est l’une des différences fondamentales entre Ahl El Kitab, les Gens du Livre. Dans le judaïsme et le christianisme, le droit au repos est institué au plus haut sommet de la pyramide de l’univers, «car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la Terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour.» (Exode 20:11). Dans l’islam, venu après, la mise à jour est importante, il n’y a pas de place à la paresse : «Et Nous avons créé les cieux et la Terre, ainsi que ce qu'il y a entre les deux, en six jours, et aucune fatigue ne Nous a touché» (Sourate Al Qaf 50:38). Le repos n’est donc pas divin, ce qui est logique, mais pour les humains ? Suite à une énième rumeur sur la mort du Président, c’est Ould Abbès qui a mené la première contre-attaque par cette déclaration en colère : «Il ne peut pas se reposer ? Laissez-le tranquille !» Ce qui pose des questions, un Président doit-il se reposer en connaissant tous les chantiers en urgence, en retard, en souffrance, en pleine crise financière ? Deuxième question : doit-on le laisser tranquille quand on sait qu’il dirige tout, nomme et dénomme tout le monde, veille aux destinées de la Nation et surveille y compris les blagues sur Facebook ? La réponse appartient évidemment aux exégètes, ce que Ould Abbès n’est pas, mais l’on peut déjà émettre quelques hypothèses ; hypothèse 1 : si un Président doit se reposer, c’est qu’il est fatigué.

Hypothèse 2 : s’il est fatigué, pourquoi, alors que l’Algérie sombre dans les classements et qu’il y est quelque par lié ? Rappel 1 : pour les chrétiens, c’est le dimanche que Dieu s’est reposé, ce jour devenant le jour de repos en Occident. Dieu ne se repose par pour les musulmans, seuls ceux-ci le font le vendredi. Rappel 2 : c’est le président Bouteflika qui a changé le week-end, jeudi-vendredi, pour faire un samedi-vendredi. Se repose-t-on mieux depuis ? Il faudrait poser la question à Ould Abbès, dans les coulisses du pouvoir depuis la création de l’univers.