Un battement d’ailes dans le désert

On ne sait pas comment l’enchaînement s’est opéré, mais tout le monde sait à peu près quand. Un jour, quand un jeune homme a trouvé un smartphone par terre et, au lieu de le prendre, a cherché son propriétaire. Comme le téléphone était bloqué, le jeune homme a fait le tour de la ville. Dans un quartier où il cherchait le propriétaire, tout le monde a été ému par le geste. Les gens du quartier ont raccompagné le jeune homme en voiture, après lui avoir offert un déjeuner.

En rentrant chez eux, ils se sont embrassés, ont offert des fleurs à leurs sœurs et nettoyé leur cité. Les autres quartiers, touchés eux aussi, ont fait de même, puis la population s’est levée, gentiment, et a décidé de chasser les vieux corrompus du régime et bloqué leurs enfants. La justice, émue, a lancé de grandes enquêtes sur la corruption et saisi une multitude de biens mal acquis dans le pays et à l’étranger, et avec l’argent récupéré, a fait construire des dizaines d’hôpitaux modernes. Sous la pression, le gouvernement a dû être démis et des quadragénaires frais, femmes et hommes, bien éduqués, honnêtes et instruits ont pris la place des ministres exilés au Tchad. En quelques mois, le pays est devenu plus beau, plus grand, chacun y a trouvé sa place et si le propriétaire du téléphone n’a pas été retrouvé, l’espoir et l’amour l’ont été. Tout le monde s’est mis au travail et les Chinois ont dû partir, pendant que beaucoup d’émigrés rentraient avec de l’argent et des projets. Le pays a connu une croissance à deux chiffres pendant que la monnaie grimpait pour atteindre les niveaux des grandes monnaies internationales. On n’a jamais su à qui appartenait le smartphone retrouvé par terre, mais des légendes ont couru à son propos, un grand sage, un fou, une mère de famille, un prophète, même que c’est Dieu qui l’aurait sciemment laissé. Seuls les anciens gouvernants, tous écartés, ont affirmé que le smartphone appartenait à la main étrangère, pour preuve sa marque coréenne, et ont tous crié au complot ourdi.