Tracking Algeria

Réagissez

Il y a quand même de bonnes nouvelles : l'athlète algérienne Nassima Saifi a remporté la médaille d’or du lancer de poids à Londres aux Mondiaux d’athlétisme handisport. A Rio, l’équipe des jeunes lycéens algériens conduits par Ilyès Hamdi a décroché une médaille de bronze aux 58es Olympiades internationales de mathématiques.

Enfin, un chercheur algérien d’Oxford, Abdou Attou, vient d’obtenir le prestigieux Strategic innovation award, en récompense du développement d’un logiciel de tracking pour avions en détresse. Si les trois prix ont été obtenus ailleurs par des Algérien(ne)s parti(e)s d’ici, chacun dans sa spécialité pourrait être utile au pays s’ils sont d’accord bien sûr.

Pour la première, la lanceuse de poids, on devrait lui donner le ministère chargé de la lutte contre la corruption, un sport où il faut agir vite, tirer loin et ne pas avoir peur du poids des lobbies économiques et politiques. Le second, brillant mathématicien, est tout indiqué pour prendre la place du ministre des Finances qui se trompe souvent dans ses calculs.

Quant au dernier, l’inventeur, il semble bien choisi pour prendre le relais de la ministre de l’Economie numérique, qui à part parler beaucoup et limoger les directeurs, n’a pour l’instant rien prouvé de sa compétence. On pourrait même aller plus loin et confier directement à Abdou Attou le Premier ministère, tant il n’est pas impliqué dans l’affaire Khalifa et sa spécialité logicielle pour avions en détresse correspond au problème national.

Un avion en l’air, naviguant à vue, en grande difficulté technique pourtant chargé de carburant pas cher, où les passagers sont eux-mêmes en détresse, pris en otages par un pilote non identifié qui refuse d’ouvrir le cockpit. Sauf que c’est une blague bien sûr. C’est bien un avion en détresse, mais qui ne vole pas, cloué au sol. Ça ne sert donc pas à grand-chose d’utiliser un logiciel de tracking pour le tracer. Tout le monde sait très bien où il est, en bout de piste, et pourquoi il ne décolle pas.