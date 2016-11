Tomber quelque part

Réagissez

Comment devient-on Algérien ? Par amour, conviction, consanguinité ou simplement en naissant par gravité comme l’indique l’expression populaire «sqett fi…», indiquant le lieu où on est «tombé» directement du ventre de sa mère sans l’avoir voulu ? C’est l’objet d’un bref débat à l’Assemblée, entre députés que beaucoup d’Algériens considèrent comme étrangers à leur morale. Mais dans cette joute prisée sur l’identité et l’altérité où l’on aime exclure et inclure, c’est peut-être une bonne idée, dans les déperditions et traitrises actuelles, que d’interdire aux hauts responsables de détenir une autre nationalité, même si cela peut paraître néolithique, très rares étant les pays qui exigent cette appartenance exclusive à leurs dirigeants. Sauf qu’il s’agira encore d’une simple déclaration de non-possession de nationalité étrangère qui ressemble à la déclaration de patrimoine que beaucoup de responsables ont signée sans préciser la réelle nature de ce qu’ils détiennent.

Il n’y a eu aucune sanction contre ceux qui ont rempli de fausses déclarations et il est logique que pour ce nouveau formulaire administratif, il n’y ait pas non plus de sanction à l’égard des contrevenants. Ce n’est pas le plus important, les décideurs ont déjà prouvé qu’ils ne respectent pas les lois qu’ils font passer. Missoum, le député «spécifique» du Rassemblement national, est allé plus loin en demandant d’adopter une loi qui interdit à ceux qui ont une résidence à l’étranger d’accéder à de hautes fonctions. Missoum, dont tout le monde se moque pour faire oublier ses judicieuses remarques, le dit lui-même, cette loi n’a aucune chance de passer puisque justement, la plupart des hauts responsables de l’Etat ont une résidence à l’étranger. La boucle est bouclée, mais comment est-on Algérien ? En parlant en Algérien, en chantant ou pensant en Algérien ou en vivant en Algérien ? Vaste question pouvant faire l’objet d’une thèse sociologique. Qui se fera certainement à l’étranger.