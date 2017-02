Réagissez

Première étape, analyser votre propre désir de rester, parce que vous êtes le meilleur, même si un certain nombre de gens, pas forcément les meilleurs, veulent que vous partiez. Une fois analysé ce sentiment d’insistance, se demander comment rester. Il pourrait suffire de s’imposer par la force, l’argent et la force de l’argent. Mais nous ne sommes pas à l’âge de pierre, pas même du fer ou du bronze mais à celui du pétrole, il faut donc l’assentiment des autres. Heureusement, la pyramide est bien construite, pour avoir l’assentiment des autres, ceux d’en bas, il suffit d’avoir l’assentiment de ceux qui dirigent ceux d’en bas, ceux qui sont situés entre le milieu et le haut de la pyramide. Le procédé s’appelle élection et sert entre autres à se reconduire en organisant l’idée globale que tout le monde est pour la reconduction puisque son contraire équivaut au chaos.

C’est l’objet de cette étape, diffuser en permanence le principe fondamental de Heisenberg sur l’impossibilité de tout avoir en même temps, et expliquer que reporté à la politique, une certitude, même triste, est toujours mieux qu’une incertitude, même ouverte. Les étapes suivantes sont les plus simples ; convoquer le peuple en lui expliquant que c’est pour son bien. Une fois le peuple convoqué, prendre une boîte, de n’importe quelle matière étanche, et faire un trou au-dessus. Puis imprimer des bulletins à remplir, des bulletins de la taille exacte du trou de la boîte. Faire quelques discours, notamment pour bien expliquer qu’il faut mettre le bulletin dans la boîte et pas la boîte dans le bulletin. L’étape suivante consiste à payer des gens pour surveiller l’opération, puis à payer d’autres gens pour surveiller ceux qui surveillent, avec cet autre principe, celui de la gratitude, l’être humain est toujours reconnaissant envers celui qui le paye. Une fois que les gens ont mis les bulletins dans la boîte, dernière étape, jeter les boîtes, les papiers qu’il y a dedans pour revenir à la première étape.