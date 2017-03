Test de QQ pour les géostratèges

Réagissez

C’est comme pour le match de division 1 Khelil-Toufik, soit c’est Khelil qui a détourné de l’argent et devrait être condamné, soit c’est le général Toufik qui a monté un faux dossier et devrait être condamné. La nomination du repris de justice Ould Kaddour à la tête de Sonatrach participe du même principe, soit c’est un voleur et n’a pas sa place à la tête de Sonatrach, soit il est innocent et celui qui a monté le dossier d’accusation est à condamner. Un clasico où l’un doit perdre, à jouer éventuellement jusqu’aux prolongations et penalties. Dans le cas d'Ould Kaddour, c’est encore plus évident parce que c’est le tribunal militaire de Blida qui l’a condamné. Ce n’est donc pas le wali de Blida ni Abdenour Zahzah, c’est forcément le chef de l’armée ou celui des services de renseignement, on en revient donc au général Toufik puisque l’on n’a pas encore le droit de parler du général Gaïd Salah. Donc, si Ould Kaddour a été récompensé par un superbe poste avec vue sur la caisse, le général Toufik devrait être en prison avec vue sur rien.

Est-il encore fort au point d’être impuni ? La question reste ouverte comme une caserne du DRS, mais derrière cet affrontement où la justice algérienne a montré sa fonction de simple boîte à outils pour les mécaniciens du régime, les analystes ont décelé un autre match à plus grande échelle, Europe-USA. Ainsi, Khelil roulerait (en Chevrolet) pour les Américains et Toufik (en Volkswagen) pour les Européens. D’où les étranges réactions, comme s’il était moins grave de travailler pour les Européens que pour les Américains. L’Algérie, qui n’est ni en Europe ni sur le continent américain, et ces deux puissances n’ont pas de relais ici pour le bien des Algériens mais pour leurs intérêts. On pourrait rouler pour Tahkout alors, vu qu’il construit des voitures avec ses mains, mais l’opération semble montée de toutes pièces. Vive la Chine alors ? En théorie, l’idée est séduisante, sauf qu’il paraît difficile de faire de longues distances en Cherry QQ.