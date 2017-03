Savoir compter en containers

Réagissez

Une boîte, quadrangulaire, fermée, sans fenêtre et en métal. Ce n’est pas un logement social mais un container, ce contenant neutre et hermétique qui symbolise tout le casse-tête algérien, un pays qui consomme beaucoup et qui avec 1000 milliards de dollars tombés du ciel, ou plutôt offerts par le sous-sol, n’a pas réussi à construire un début d’économie productive. D’où la question centrale, importer ou pas ? Importer mais quoi ? Combien et comment ? Qu’est-ce qui est nécessaire et qu’est-ce qui est superflu ?

Empêtré dans le dossier importations, le gouvernement hésite, avance, recule, jure, interdit et autorise, en voulant réglementer ce gouffre sans fond des budgets à délivrer pour importer tout ce que le pays ne produit pas, comme s’il s’agissait de dresser un parcours d’obstacles pour une course de chevaux où il n’y a pas d’arrivée. Car quelles que soient les mesures prises par les décideurs, les Algériens n’arrêteront ni de manger, ni de s’habiller, ni encore de construire, rouler, boire et se couper les cheveux avec des ciseaux, des rasoirs ou des tondeuses.

C’est pour cette raison que cette crise ne devrait pas exister, les Algériens ont un pouvoir d’achat relativement élevé et sont de bons consommateurs, ce qui logiquement devrait permettre à une foule de commerçants de leur vendre des produits tout en payant leurs impôts, au grand bénéfice de l’Etat et la collectivité. Le gouvernement a pensé à tout, sauf à importer de l’intelligence et appliquer ici des méthodes qui fonctionnent ailleurs.

Ne reste plus qu’à importer des importateurs, qui eux, sauront comment et quoi importer. En attendant, on continue à exporter de l’air, celui contenu dans les containers qui repartent vides, faute de produits à transporter. De l’air ? C’est à peu près le programme du gouvernement qui refuse d’admettre que le commerce doit être fait par des commerçants, avec leur argent, et qu’un Etat n’est pas là pour choisir entre un dentifrice pour chiens et des dentiers pour grand-mères.