En attendant que sa troisième galette finisse de cuire, Sabra a tiré une liste de son sac et un stylo, pour rayer ce qui a été fait. Vacances ok, congé c’est fini, canicule c’est presque la fin. Fournitures scolaires c’est bon, les enfants ok, ils ont tous survécu à l’enfer de cet été. L’Aïd ok, le mouton il est mort, visites familiales c’est fait, tranche AADL payée, coiffeuse ça y est, les courses pour la semaine ok, grand ménage ok. Sabra a jeté sa feuille dans la poubelle puis a retourné sa galette. Sabra est revenue vers son sac et en a tiré un calendrier en se disant qu’ils sont mal faits, l’année devrait démarrer en septembre et pas en janvier. Puis a sorti une deuxième liste, de ce qui lui reste à faire et devra faire. Prévoir une citerne d’eau, acheter une nouvelle voiture, non, ce n’est pas le moment, de toutes façons, pas d’argent et il n’y a pas de voiture. Une robe peut-être, tout dépend des factures à venir, qui risquent d’être salées, et de la mentalité masculine d’automne, qui risque d’être encore fermée.

Acheter des vêtements et organiser des cours de soutien pour ses enfants. Acheter des ceintures, une pour la serrer, l’autre pour se frapper avec. Refaire la peinture du salon et obliger son mari à aller chez le dentiste pour que ça fasse plus propre. Arrêter les journaux, jeter son démo et quitter Facebook, c’est meilleur pour le moral. Acheter des DVD, beaucoup de DVD, contes de fées et dessins animés. Les élections en novembre, oui, non, voter ou pas, un maire n’a de toutes façons aucun pouvoir, n’importe quel wali peut le répudier comme on répudie une femme infidèle. Se préparer à l’émeute, acheter des masques à gaz, non, trop chers, du vinaigre suffira. Prévoir embouteillages et coupages de routes, placer des pneus 4x4 sur sa voiture. Une fois la galette cuite, Sabra l’a enveloppée dans une serviette avec les deux premières et s’est assise, épuisée par l’été. C’est là où Sabra s’est demandée pourquoi la rentrée alors qu’elle n’est pas encore sortie.