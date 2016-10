Retour à Tlemcen

Réagissez

Coup de théâtre ou d’opéra, Amar Saadani a présenté sa démission. Appelé à d’autres fonctions, fin de mission ou rien de précis, parti simplement rejoindre ses enfants de l’autre côté de la mer et à l’abri du besoin. Mais que s’est-il passé pour ce grand parleur qui, selon certaines sources, serait bientôt poursuivi en justice par le général Toufik pour ses dépassements verbaux ?

En dehors de l’ironie d’un général qui a participé à instrumentaliser la justice pour ensuite venir s’y plaindre, la question de Saadani reste sérieuse : est-ce le président de la République —président du FLN — qui a mis fin à ses fonctions pour donner un coup de peinture sur le front ridé du vieux parti ? Ou pour casser ce clan de l’Est en constitution en vue des élections ? Tout est possible, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelque temps les observateurs ont noté un léger regain de vigueur chez le Président. Il en fait même un peu trop, on s’en rappelle jeudi dernier, tout Alger était bloqué à cause de la sortie présidentielle, parti inaugurer l'Opéra d’Alger qui a déjà été inauguré en juillet dernier.

En effet, on a déjà pu y voir des spectacles il y a plusieurs mois, dont le très bon opéra Beyond Bollywood et même l’orchestre symphonique national s’y est produit. Pourquoi inaugurer une structure qui travaille déjà depuis 3 mois et a déjà été inaugurée par Sellal lui-même ? C’est une façon d’agir, tout comme remercier le secrétaire général du FLN pour le travail fait, gratuit comme l’Opéra d’Alger qui n’a rien coûté à l’Algérie, un cadeau des Chinois en guise de remerciement pour tous les contrats offerts. Avec cet étrange message, «cultivez-vous», qui a probablement poussé le Président à baptiser l’opéra du nom de son ami Boualem Bessaieh, homme de culture, et introniser à la place de Saadani un jeune Tlemcénien de 82 ans. En réalité, tout dépend à quelle heure on meurt, où et dans les bras de qui. Le futur stade de baseball de Annaba pourrait être baptisé Saadani.