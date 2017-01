Raouraoua et le réchauffement climatique

Réagissez

Pas convaincu par les experts, l’une des premières lois qu’a signées le président Trump a été pour supprimer les mesures préconisées contre le réchauffement climatique. Pourquoi pas, à l’autre bout de la planète et de mémoire d’homme, on n’a jamais vu autant de neige dans le Sahara, à In Salah, sur le plateau du Tadmaït, et de pluies sur le Nord.

Au point où un chauffeur de taxi, comme Trump pas convaincu non plus, a résumé : «Ce réchauffement climatique "qtelna bel berd''» (le froid nous a tués). Et ce n’est pas tout, le désespoir et la déprime sont venus glacer tout le monde, il n’y a plus de football et le cannabis est en rupture de stocks. Comment parler alors de réchauffement climatique alors qu’il n’a pas fait autant froid en Algérie depuis 10 ans ? Parce que le climat obéit à d’autres règles que celles humaines, et contrairement à Raouraoua, le Sahara par exemple reverdit tous les 12 000 ans. Avec le recul nécessaire, on peut d’ailleurs admirer la carrière du premier qui, en plus d’une décennie, n’a jamais gagné un trophée africain, n’est arrivé en demi-finale qu’une seule fois, quart de finaliste deux fois, même pas qualifié en 2006, 2008 et 2012, éliminé au premier tour en 2002, 2013 et cette année, en 2017. Mais ce n’est forcément pas de sa faute, Raouraoua est l’enfant du système Bouteflika : prenez de l’argent, importez, faites ce que vous voulez, enrichissez-vous, même de manière illégale, mais donnez quelque chose en échange en faisant semblant de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose.

Cette méthode a échoué à tous les niveaux et ne peut aller bien loin, le moteur principal, l’argent, devenant lui-même manquant. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette défaite globale. L’Algérie était l’équipe la mieux payée de cette Coupe d’Afrique, éliminée sans gagner aucun match, comme quoi l’argent ne règle pas tout. Pour tous les pauvres de la planète, c’est un grand message d’espoir, surtout pour les pays d’Afrique, le continent le plus pauvre.