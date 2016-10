Qui sont les militants du FLN ?

Réagissez

Ils n’ont pas de profil particulier ou alors de loin, ils sont grands, petits, gros ou minces, chauves ou chevelus, moustachus mais pas tous, nostalgiques ou routiniers, historiques ou sans histoires. Mais ils ne sont pas stupides, votent en masse et se déplacent en groupe, ne dînent jamais seuls et mangent des subventions en bande. Ils ont la main sur le cœur des autres et le pied dans les affaires de l’Etat, sont prioritaires sur les logements, les terrains et les voitures, leur carte du club ouvre bien des portes, fermées pour les autres, et ont des réductions partout, sur les avions, les bateaux, les assurances, les téléphones et mêmes les musées où leurs adversaires veulent les mettre. A part eux, c’est la question que tout le monde se pose : pourquoi n’ont-ils pas réagi aux déclarations de Saadani en prenant leurs distances avec l’insulte, l’accusation gratuite et la diffamation ? Tout simplement parce qu’ils n’ont pas réagi avant en apprenant que leur chef est milliardaire, sans savoir vraiment comment.

Parce qu’ils n’ont pas réagi en apprenant que leur chef est résident en France. Car le militant du FLN est paradoxalement apolitique, soutient celui qui est soutenu et vote pour celui qui est nommé, et n’a aucun problème à ce que leur secrétaire général soit désigné par des groupes d’influence qui ne sont pas au FLN. Car c’est un être sans âge, qui était pour le parti unique mais s’est accommodé du pluralisme parce que son parti est resté unique, seul détenteur de privilèges accordés par l’Etat. Que représente aujourd’hui le FLN, parti autrefois glorieux, devenu entreprise nationale à capitaux mixtes ? Quand les ministres FLN ont applaudi en riant aux déclarations du secrétaire général Saadani qui a insulté son prédécesseur Belkhadem, qu’ils avaient applaudi, ils n’ont pas pensé à l’homme, au parti, au gouvernement, à l’Etat ou au pays. Ils ont simplement pensé qu’il va falloir applaudir au successeur de Saadani.