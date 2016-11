Réagissez

Ils sont peu nombreux et sont peu nombreux ceux qui ont entendu parler d’eux. Ce sont les ahmadites, une des nombreuses sectes dérivées de l’islam et dont Ouyahia n’est pas membre, mais surtout, qui croit que tout n’est pas fini et que des dernières prophéties vont apparaître, pas forcément après la loi de finances mais plus généralement à l’échelle de la Terre entière. A ne pas confondre avec les Hammadites, ces adeptes ahmadiyyas, ou qadyanis, qui viennent d’être l’objet d’un étrange procès à Skikda.

Subversifs du point de vue de l’orthodoxie, ils sont en effet convaincus qu’une religion n’est qu'une secte qui a réussi, considérant que le Prophète Mohamed n’est pas le dernier prophète en affirmant qu’un autre prophète est venu après en la personne de Mirza Ghoulam Ahmed. Né à la fin du XIXe siècle entre l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde, ce soufi expliquait déjà en son temps que le colonialisme (anglais) est une fatalité, ce qui a fait peser des soupçons sur les arrière-pensées et les soutiens de l'organisation actuelle, qui annonce qu’il faut se soumettre par nécessité à l’hégémonie occidentale et accepter l’Etat d’Israël.

Oui, mais pourquoi ont-ils été arrêtés ? Pour leur activisme sur internet et dans la réalité, ayant réussi à recruter plus d’un millier d’Algériens, mais surtout parce qu’ils auraient projeté de mettre une bombe au stade Mustapha Tchaker de Blida, selon le compte-rendu du procès. Pourquoi s’attaquer à un stade de football en sachant que le football est la première religion du pays, d’autant que l’ahmadisme rejette la violence et le djihad ?

Pour faire jouer les matchs de l’équipe nationale au stade du 5 Juillet, à Alger, ce qui est plus logique ? Non, il s’agit pour les ahmadites de punir les footballeurs, jugés mécréants, et les adorateurs du football, un sport qui conduit en enfer, selon eux. Voilà. Maintenant que l’on sait plus ou moins qui sont les ahmadites, reste la question à résoudre : mais qui est Mustapha Tchaker ?