Comment peut-on rentrer alors qu’on n’est jamais sorti ? C’est la question que s’est posée un cadre moyen dans une entreprise moyenne, moyennement payé. Mais il a quand même les moyens de s’acheter un calendrier et sait que fin août il n’a toujours pas pris de vacances. Pour la simple raison que c’est trop cher et que de toutes façons il a besoin d’argent pour la rentrée qui arrive à pas de Makhloufi. Ce n’est pas avec une allocation touristique de 130 euros, généreusement convertie par l’Etat une fois par an que l’on peut aller bien loin, cette somme ridicule représentant d’ailleurs toute la problématique de la valeur du dinar, qui fait de l’Algérie l’un des pays les plus chers du monde et sa population l’une de celles qui ont le plus faible pouvoir d’achat en conversion internationale.

Que faire du dinar ? Dans leur infinie paresse, les autorités n’ont toujours pas réglé la question plus de 50 ans après son apparition. Le dinar est faible, régulièrement dévalué, indexé officiellement sur des monnaies fortes mais inconvertible, sa possession étant passible de prison alors qu’au vu et au su de tout l’Etat, de nombreuses places achètent et vendent des devises étrangères à des taux 1 fois et demie plus élevés que le taux officiel. D’où l’autre question du pouvoir d’achat, dans d’autres pays, l’équivalent local du salaire de notre cadre moyen lui permettrait non seulement de bien vivre, mais de se payer des vacances et d’acheter sa voiture chaque année chez l’épicier du quartier. Mais voilà, si les salaires ont l’air élevés, au point où Ouyahia le bien nourri s’en inquiète, le dinar est tout petit, ce qui n’inquiète pas le même Ouyahia. Que peut-on encore acheter avec 5 DA ? Un chouchou pour les femmes, une vis ou un joint chez le Mozabite du coin, une pastille pour appareils anti-moustiques ou un chewing-gum. C’est à peu près tout. Peut-on monter une économie avec ça ? A moins de visser un chouchou sur un moustique pour qu’il fabrique du chewing-gum, il semble bien que non.