En théorie, l’entraîneur du Cameroun est le meilleur entraîneur d’Afrique, puisqu'il a gagné la Coupe. Eliminé par Hannachi et non sélectionné par Raouraoua, Hugo Bross, qui n’est pas le fils de Hugo Boss et Warner Bros, n’a pourtant pas été retenu ici, où il a fait un passage. Il y a un autre cas, Rebrab, éliminé par Bouchouareb et Bouteflika, alors qu’il est un des meilleurs entrepreneurs d’Afrique, non retenu pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le pragmatisme économique.

Comment expliquer ces grossières erreurs ? L’une des thèses réside dans la psychologie du chéquier, où il suffit de ne pas croire à la possibilité d’organisation indépendante, mais à celui qui dicte tout et qui a raison. En termes économiques, cela équivaut à ne pas croire en la création autonome de richesses, mais à la hiérarchie de celui qui paye et qui sait ce qui est bon pour tout le monde. Si l’on ne connaît pas vraiment les qualités de Raouraoua quand il était footballeur, puisqu'il a forcément dû être footballeur dans son enfance, comme tous les Algériens, on en sait un peu plus sur les capacités de Bouchouareb. En dehors du million de dollars qu’il détient au Panama et au sujet duquel il n’a pas fait mention dans sa déclaration de patrimoine, ce qui est un délit, et de son appartement dans un luxueux quartier de Paris, on sait qu’il ne croit pas non plus à la création de la richesse autonome. Il a d’ailleurs monté lui-même une usine de chips, qui a fait faillite, et s’il est aujourd’hui plus riche, c’est qu’il est devenu entre-temps ministre de l’Industrie dans un pays qui s’est progressivement et peut-être consciemment désindustrialisé. En attendant de connaître ses résultats, on sait déjà qu’il sait d’où vient l’argent, ce n’est pas une question de trésorerie, d’intelligence de gestion ou de vision économique, c’est simplement lié à la signature de ces chèques. Récapitulons. Raouraoua et Hannachi ont raté Broos. Bouchouareb et Bouteflika ont raté Rebrab. Quel est le prochain ratage ?