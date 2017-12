Préparation culinaire pour 2018

Réagissez

Recette du jour, prendre des champignons frais et faites-les revenir. Passer ensuite au mixeur des amandes grillées, noix de cajou et du maïs, puis les verser sur un avocat coupé en deux avec des cœurs de palmier. Saupoudrer ensuite de noix de coco en poudre, de confiture de fraise, puis répandre du fromage râpé sur la préparation et mettez le tout au four à micro-ondes pendant 10 minutes, puissance 400 watts.

Enfin, décorez le tout avec des sardines à l’huile en boîte et dégustez sur un plateau. Sauf que tous les ingrédients cités dans cette recette sont désormais interdits à l’importation, y compris le plateau, à l’instar de près de 1000 autres produits, comme les biberons, mouchoirs, couches bébés et serviettes hygiéniques, téléphones portables, chocolats et tous les fromages, ainsi que la vaisselle, les rideaux ou les meubles, sans oublier le four à micro-ondes dans lequel il fallait faire cuire la recette.

Tout cela dans une longue liste très détaillée confectionnée par des experts, où l’on retrouve étrangement les vers de terre et les cuisses de grenouilles, tracteurs agricoles, tabourets et statuettes en matière plastique, probablement en l’honneur de la dame de Aïn Fouara. Il ne vous reste donc que 5 jours pour préparer cette recette et la mettre au réfrigérateur ou au congélateur pour la manger en 2018.

Oui, sauf que les réfrigérateurs et congélateurs sont aussi interdits d’importation, au même titre d’ailleurs que les climatiseurs et machines à laver, les moissonneuses-batteuses et les très précis «carreaux en gris Céram porcelaine d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5% mais inférieur ou égal à 10%, vernissés ou émaillés», retrouvés au numéro 726 de cette liste de techniciens avertis.

Il ne vous reste donc que 5 jours pour acheter un réfrigérateur et préparer votre recette. Vous n’avez pas le temps ? Ce n’est pas grave, de toutes façons, la recette proposée plus haut n’est pas bonne du tout, même immangeable. Tout comme la gestion de l’économie nationale.