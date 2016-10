Pouvez-nous répéter la question ?

Réagissez

En dehors des scrutins obligés dans toute démocratie, c’est la première fois que le président Bouteflika demande l’avis de la société. Sur un sujet important, à savoir qui va chapeauter la commission de surveillance des prochaines élections, en l’occurrence Abdelwahab Djerbal. L’opposition a immédiatement contesté ce choix en se centrant sur le passé islamiste de cet ex-cadre d’Ennahda, alors que c’est son passé d’ex-ministre et d’abandonneur de l’opposition qui explique le choix du Président. Car comme d’habitude, le régime ne choisit pas n’importe qui, l’homme doit d’abord avoir été associé à lui, par l’intermédiaire d’un poste. Et pour avoir un poste, tout le monde sait qu’il faut être docile et ne jamais remettre en question la nature, la structure et la méthode du régime.

Ce qui nous ramène encore une fois à ce nœud central, celui-là même qui bloque le développement, cette confiance difficile entre le régime et la société. Le premier use de la force, de l’argent et d’arguments comme l’invasion étrangère, la main étrangère et le référent permanent à la guerre d’indépendance pour régner. La seconde est dans une attitude plus complexe, elle use de ses mains en applaudissant et ramassant quelques miettes de budget, tout en distillant des informations sur la malveillance du régime, dans une posture acrobatique entre le soutien et la critique. L’exemple est tout trouvé, le Président a déjà la réponse à la question qu’il a posée. Il a aussi déjà la réponse de l’opposition, qui va dire non. Mais il a aussi déjà la réponse à sa question et passera quand même son homme, ce qui revient à l’inutilité de poser la question. D’autant que l’opposition a donné une réponse tout en connaissant la réponse du régime et tout en posant la question de pourquoi poser une question alors que la réponse est déjà prête. D’où la question : quelle est la question dont la réponse n’est pas la réponse à la question posée ? Réponse : a-t-on vraiment besoin d’élections ?