Pour un retrait des retraits de permis

Comment développer le commerce ? Les routes, à travers lesquelles s’échangent des marchandises, générant de l’activité bénéfique pour tout le monde, et il faut admettre que l’équipe de choc Bouteflika-Haddad a bien travaillé, même si nombreuses sont les routes à refaire, avec leurs milliers de nids-de-poule qui les font plus ressembler à un poulailler qu’à des axes de vie. Mais pour revenir au commerce, les routes ne suffisent pas, il faut encore avoir un véhicule, denrée extrêmement rare, faisant de l’Algérie un des rares pays au monde où il faut attendre 6 mois pour acheter un véhicule. Mais quand on a une route et un véhicule, encore faut-il avoir un permis et, surtout, savoir le garder. Car les retraits de permis sont devenus la norme, parfois pour un rien, un dépassement de 10 km/h de vitesse autorisée, alors que le permis de conduire est une pièce d’identité, et son retrait devrait être sévèrement encadré.

D’autant qu’après un retrait, il faut repartir là où il a été opéré pour payer le procès, et attendre ensuite une vague commission qui va se réunir quand elle aura le temps. Une très mauvaise idée en somme, surtout pour un routier qui vit de son permis, ainsi pénalisé lui et sa famille, alors qu’il suffirait de faire payer les excès de vitesse comme dans tous les pays du monde. Maintes fois reporté, le permis à points n’est toujours pas en vigueur, ce qui aurait réglé cet absurde problème qui finalement n’a même pas fait baisser le nombre des accidents. A défaut donc d’encourager le commerce interne par des routes bien faites et le retrait du retrait de permis, ce sont les gendarmes qui y gagnent le plus. A raison de 2000 DA par retrait, c’est une activité très rentable, à tel point qu’un groupe de jeunes éliminés de l’Ansej a décidé de se déguiser en gendarmes et s’installer sur une route. Un barrage rapporte environ 100 000 DA par jour, sans compter la corruption parfois présente dans ces tractations. Qui a dit que les Algériens n’avaient pas d’imagination ?