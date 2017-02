Pour un dessalement total de l’eau de mer

Réagissez

En général, les Présidents n’écrivent pas leurs discours, ce sont des conseillers qui le font et le donnent à lire au liseur suprême qui n’a pas le temps. Fait particulier en Algérie, le Président ne lit pas non plus ses discours, et c’est le conseiller Mohamed Ali Boughazi, liseur professionnel qui n’a rien à voir avec le boxeur américain, qui les lit à chaque fois. Pour dire en gros la même chose, sur la crise, qui vient d’ailleurs, sur Dieu, qui va nous sauver, et à propos de l’adversité, en embuscade permanente. Sauf que depuis le temps que le Président parle de complots ourdis de l’étranger, il n’a toujours pas défini qui en sont les responsables, l’occasion d’analyser ici ce discours qui tient lieu de programme. Soit il ne sait pas qui ils sont, soit il le sait mais ne peut le dire. De la première, on peut dire qu’avec 1000 milliards de dollars, on aurait pu monter une équipe d’enquêteurs pour déterminer d’où vient le complot et en finir avec les méchants, à l’américaine.

De la deuxième, on ne peut en déduire que deux choses : soit il n’ose pas dire qui ils sont par peur de représailles, soit pour les protéger en cachant leur identité. Il y a pourtant une information dans le discours de Boughazi, qui a évoqué «des complots outre-mer». Ce n’est donc pas le Niger, la Mauritanie ni même le Maroc, premier suspect, mais un pays séparé de l’Algérie par une mer. Méditerranée, mer d’Alboran, Tyrrhénienne, Ionienne ou Adriatique ? Si c’est la Méditerranée, c’est la France, Alboran c’est l’Espagne, Tyrrhénienne c’est l’Italie et Ionienne la Grèce, l’Adriatique probablement la Croatie, peut-être même l’Europe dans son ensemble, pourtant premier partenaire commercial de l’Algérie. Les anciens avaient donc raison, le danger vient toujours de la mer, et les harraga ont tort, il ne faut pas aller vers le danger. En dehors des biens outre-mer des ministres nommés par le Président, restent deux questions : Boughazi sera-t-il le prochain Président et Gaïd Salah sait-il nager ?