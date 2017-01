Pour le contre ou contre le pour ?

Réagissez

A l’ère du tout-numérique, on pourrait croire que l’univers est une suite de 1 et de zéros, séquence linéaire de oui et de non censée tout régler. C’est d’ailleurs dans ce manichéisme qu’il nous est imposé de choisir entre les libertés ou la stabilité, entre l’autocratie ou le chaos ou entre la nécessaire corruption et l’agression extérieure. Ce qui est évidemment un piège, le monde des idées n’est pas électronique et rien n’empêche d’être contre le régime et en même temps contre le nouvel ordre mondial ou d’être pour les libertés et la sécurité.

A l’exemple de la Russie, la Syrie et l'Algérie encerclées par les forces de l’OTAN et leurs alliés, Poutine, Al Assad et Bouteflika auraient tout intérêt à instaurer de véritables démocraties en assurant libertés collectives et individuelles afin de ne pas donner d’alibis aux faux défenseurs des droits de l’homme qui utilisent l’humanisme pour détruire pays et régimes qui ne leur sont pas soumis.

Pourquoi alors ne font-ils pas un effort sur les libertés politiques, syndicales, médiatiques et économiques ? Pourquoi sont-ils à ce point obnubilés par le contrôle exclusif de la Centrale, avec toutes les scissions, fissions et lignes de fuite qui peuvent en résulter ? C’est un mystère ou un complexe, ou encore un mystère complexe, alors que Poutine, Al Assad et Bouteflika sont forts d’un soutien populaire, un peu moins pour le dernier, et ne devraient pas avoir peur de leur population.

C’est encore une fois le piège du manichéisme, qui est contre moi est forcément un traître, à l’image de la dialectique du ministre algérien de l’Intérieur, menaçant les éventuels boycotteurs et les abstentionniste en assurant qu’il faut voter, parce que le monde étranger nous regarde. Il ne faut donc pas voter pour nous-mêmes ou pour choisir ses représentants, mais pour maintenir le régime, parce que la planète nous observe. Beaucoup de choses sont peut-être numériques, mais entre le zéro et le 1, certains réflexes sont quand même plus proches du zéro.