Pour, contre ou pour les contres ?

Devant, l’élection présidentielle cauchemar de 2019, derrière, la magnifique loi de finances 2018 concoctée par nos magnifiques dirigeants. Résultat ce chawarma bien sec, des grèves, contestations et manifestations un peu partout, y compris à Alger, cité interdite. Ce qui pose un problème pour le régime, qui n’a plus de monnaie à jeter aux enfants, mais aussi pour tous les Algérien(ne)s qui ne manifestent pas.

Faut-il être pour, c’est-à-dire pour tout ce qui est contre le régime par pur oppositionnisme, l’idée étant que la direction du pays passe rapidement dans d’autres mains, plus intelligentes ? Faut-il être contre tous ces mouvements de grève, pour cette stabilité sans cesse déclamée, qui n’est au fond pas un synonyme de bonheur puisque, selon la formule, qui n’avance pas recule ? C’est le dilemme, pour les uns, soutenus par les médias proches du régime, les organisations satellites et une grande partie des parlementaires, les retraités de l’armée sont des faux retraités poussés par le complot, les médecins résidents juste des égoïstes qui veulent gagner de l’argent plus vite et ne pas faire de service civil alors qu’ils ont étudié gratuitement, et les enseignants du Cnapeste des islamistes avec un seul programme scolaire en tête, la mort de Benghabrit. Le personnel d’Air Algérie ? Des enfants gâtés qui aiment voler.

La Fonction publique qui annonce à son tour une grève ? Des fonctionnaires fainéants. Pour l’observateur ataraxique des contestations, y a-t-il une voie du milieu qui permettrait de choisir les grèves recevables et rejeter les autres ? Peut-être, mais ce qui est sûr est que le ministre des Finances vient d’annoncer que l’Algérie allait mettre fin aux subventions d’essence à partir de l’année prochaine. Le litre d’essence étant actuellement fixé à 35 DA en moyenne avec une subvention de 70%, il passera donc à 125 DA le litre en 2019. Le président de la République ne roulant pas à l’essence, là il y aura de sérieuses raisons de contester. Mais à pied.