Ouverture du front (monétaire)

Après avoir effacé la dette de 14 pays africains, l’Algérie vient d’emprunter un milliard de dollars à la BAD, la Banque africaine de développement. De l’imprévoyance, de l’absurde ou une forme de revolving particulièrement retors, car il faut savoir que les fonds de la BAD proviennent des souscriptions des pays membres, dont l’Algérie, qui est par ailleurs le quatrième actionnaire africain de la BAD.

A ce titre, l’Algérie détient 4% des actions de la BAD, ce qui fait que finalement elle emprunte à elle-même. En réalité, c’est plus compliqué ; l’Algérie place (un peu) d’argent quand elle en a et en emprunte (un peu plus) quand elle n’en n’a plus, et c’est ainsi qu’elle a placé 5 milliards de dollars au FMI, qu’elle va sûrement récupérer bientôt. Mais ce n’est pas si simple, car tout va trop vite, la haute administration continue de manger à la vitesse d’un bouledogue affamé et à refuser toute baisse de salaires ou d’avantages pour elle, à l’image de cette prime de 12 milliards de dinars que vont se partager les députés pour services rendus.

C’est ainsi qu’en juillet dernier, le directeur adjoint Moyen-Orient au FMI était confiant : «L’Algérie n’a pas besoin actuellement de demander des prêts auprès du FMI.» En août, Sellal lui emboitait le pas en annonçant que les caisses et les têtes étaient pleines et que l’Algérie n’empruntera pas. Septembre, le prix des ceintures augmentait pendant que leur taille et le nombre de trous diminuait. Octobre, les oligarques annonçaient un serrage de ceinture et l’arrêt d’un bon nombre de subventions. Ce qui n’a rien changé ou si peu, en novembre, le premier prêt était sollicité auprès d’un organisme financier international, la BAD. Un milliard de dollars, qui vont tout juste suffire pour les fêtes de fin d’année et les cadeaux aux amis. Soit il faut croire les gouvernants qui savent ce qu’ils font à défaut de faire ce qu’ils savent, soit il faut penser à cacher son argent pour ne pas que Sellal vienne le prendre la nuit.