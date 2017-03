Réagissez

Pourtant, il avait juré : pas d’argent sale, pas de sachet, pas de gros, du niveau, rien que du niveau. Et oumba3d ? Pas grand-chose, on apprend que 185 candidats analphabètes ont été propulsés dans les listes électorales du FLN, clin d’œil à Saadani, dont les études d’astrophysique quantique à l’université d’El Oued l’avaient propulsé à la tête du vieux parti. Et oumba3d ? Rien, Saadani vit à Paris, assis sur quelques milliards, Ould Abbès à Moretti, pas loin.

Questionné d’ailleurs par la presse, à qui il a promis en parallèle des logements pour la calmer en tant que directeur au ministère du logement, Ould Abbès n’a pas nié l’arrestation de son fils, soupçonné de trafic électoral, d’achat-vente illégal de députés et d’importation clandestine de bananes, trouvé avec d’importantes sommes d’argent, «arrêté dans son domicile», selon les titres de la presse.

D’où la question, le fils de Ould Abbès possède-t-il un domicile à Moretti ? A quel titre ? C’est donc, vraisemblablement, le domicile du père, qui en tant que secrétaire du FLN et directeur au ministère du logement, peut prétendre à ce type de logement. La perquisition a donc eu lieu chez lui, pourquoi, dans ce climat d’impunité, les services de sécurité ont-ils visé le domicile de Ould Abbès, puissant chef de la Sarl FLN ? Et oumba3d ? Pas de quoi s’inquiéter, même si c’est ce même FLN qui va gagner les législatives et ses députés représenter le peuple.

L’argent est roi, la corruption est reine et les enfants de princes sont princes par transmission génétique, les «fils de» étant nombreux à profiter de la fonction de leurs pères, l’Algérie est un salon de thé, réservé aux familles. Et oumba3d ? Rien, mais faut-il voter ? Si on dit oui, cela équivaut à placer 185 analphabètes aux destinées du pays. Mais si on dit non, on peut être poursuivi par le ministre de l’Intérieur, voire être dissous sur place dans de l’acide acétylsalicylique. Et oumba3d ? Oumba3d, c’est après, pas grave. La vraie question ? Mais qui est Moretti ?