ONPLC, on n’est pas le Canada

Réagissez

On accuse souvent la presse d’être pessimiste et de tout voir en noir malgré le beau temps. C’est le cas pour l’ONPLC, cet organisme dont la composition vient d’être renouvelée. Qu’est-ce que l’ONPLC ? Le O désigne un organe, lié à un cerveau qui le commande, pour s’attaquer aux maladies infectieuses transmises par des agents biologiques. Le N représente le national, étant évident que le problème dépasse la commune de Staouéli. Le P pour prévention, car il vaut mieux prévenir que guérir, et le L pour la lutte, l’ennemi ne pouvant pas disparaître de lui-même comme une simple fièvre. Enfin, le C désigne la corruption, le mal des maux qui affecte en profondeur les rouages de l’Etat, vilain virus qui utilise l’ADN hôte pour se dupliquer. Voilà pour l’ONPLC, Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, longue phrase mise en place par le Président pour montrer qu’il y a quelqu’un en Algérie qui combat la corruption. Mais à quoi va servir cet organe quand on sait que 6 ans après sa mise en place, rien n’a changé dans un pays où il suffit de piocher dans n’importe quel projet d’envergure d'un ministère pour y trouver des traces de corruption ? Sans préjuger de la qualité de ses membres, même si son nouveau président est un ancien chef de cabinet, homme du système que l’on voit très mal attaquer celui-là même qui va le payer pour son travail supposé, c’est encore une structure budgétivore et bureaucratique.

Qui repose la même question à laquelle les décideurs refusent toujours de répondre : un système qui fait partie du problème et non de la solution peut-il prétendre à définir la solution au problème qu’il a lui-même créé ? On a le temps d’y répondre, d’ailleurs, l’ONPLC est déjà en retard sur son calendrier puisque le renouvellement de ses membres devait être fait en 2015. Un an pour renouveler une composante au maigre bilan, on va donc devoir attendre encore 10 ans pour voir un haut responsable être jugé.